Männer-Nationalmannschaft
Das ist die Startelf gegen Curacao
Mit Weltmeister Manuel Neuer im Tor schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in ihr WM-Auftaktspiel in Houston gegen Curacao heute (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD). Im Vergleich zum letzten Test gegen die USA (2:1) wechselt der Bundestrainer nur auf der Torhüterposition und setzt offensiv wieder auf die Torgefahr von Kai Havertz.
Die Startelf: 1 Neuer - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Nagelsmann: "Du musst erstmal sieben Tore machen"
Mit einem überzeugenden 7:1 (3:1) gegen WM-Neuling Curacao ist die deutsche Nationalmannschaft in die WM gestartet und hat sich eine gute Ausgangssituation in der Gruppe E erarbeitet. Nach dem Spiel hat DFB.de die Stimmen zum Spiel gesammelt.
7:1 gegen Curacao: Kantersieg zum Auftakt
Die Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte sich in Houston deutlich 7:1 (3:1) gegen WM-Debütant Curacao durch. Kai Havertz traf doppelt.
Ticker: Neuers Rekorde
Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.