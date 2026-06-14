Das ist die Startelf gegen Curacao

Mit Weltmeister Manuel Neuer im Tor schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft in ihr WM-Auftaktspiel in Houston gegen Curacao heute (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD). Im Vergleich zum letzten Test gegen die USA (2:1) wechselt der Bundestrainer nur auf der Torhüterposition und setzt offensiv wieder auf die Torgefahr von Kai Havertz.

Die Startelf: 1 Neuer - 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 15 Schlotterbeck, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 23 Nmecha.