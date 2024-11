Das ist die Startelf der U 21 gegen Frankreich

U 21-Männer

Di Salvo: "Zwölf Spiele ungeschlagen sind ein Zeichen unserer Qualität"

Beim Auswärtsspiel in Frankreich am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) endet für die U 21 das Länderspieljahr mit einem Kracher. "Wir erwarten einen Gegner, der über viel individuelle Qualität verfügt", so DFB-Trainer Antonio Di Salvo.