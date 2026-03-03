Mit einem 5:0 (2:0)-Heimsieg über Slowenien in der WM-Qualifikation ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erfolgreich in das neue Länderspieljahr gestartet. DFB.de hat die Stimmen nach dem Spiel in Dresden mitgeschrieben.

Christian Wück: Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewinnen wollten und haben schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Wir sind zufrieden, weil wir effizienter waren als im Jahr 2025. Das hatten sich die Spielerinnen auch vorgenommen. Die Tore waren heute gut rausgespielt. Wir waren darauf vorbereitet, dass wir heute relativ wenig offene Räume bekommen, dass der Gegner sehr massiv stehen wird und dass wir eben diese finalen Pässe benötigen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir auch gegen Nationen, die vielleicht nicht auf diesem spielerischen Level sind, dagegenhalten und versuchen, mit unseren Mitteln zu Torerfolgen zu kommen. Mir war wichtig, dass wir uns an unsere Philosophie und Identität halten. Und das haben wir von der ersten bis zur letzten Minute hinbekommen. Gegen Norwegen wird es schon deswegen ein anderes Spiel, weil wir auf Kunstrasen spielen werden. Das sind andere Begebenheiten, darauf müssen wir uns ein bisschen einstellen. Norwegen gehört auch zu den Top-Nationen und das wird schon eine Aufgabe für uns werden.

Giulia Gwinn: Wir sind zweimal gut in die Halbzeiten gestartet, haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht. Das Spiel macht Lust auf mehr. Es gab viele Tore, Debütantinnen, die gleich treffen - da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Kulisse hier mit und freuen uns einfach über das Spiel.

Vivien Endemann: Zusammen mit der Mannschaft zu spielen hat es mir gut getan, nachdem ich ein Jahr nicht dabei war. Ich habe mir einfach keinen Kopf gemacht. Die Stimmung war überragend und wir haben uns gerade in den ersten Minuten in einen Flow gespielt. Frühe Tore sind immer sehr gut und wichtig, weil es sonst hinten raus ein ekliges Spiel hätte werden können. Unser Ziel war auf jeden Fall, von Beginn an einfach da zu sein, von der ersten Minute an wach zu sein. Das ist uns ganz gut gelungen.

Linda Dallmann: Der Gegner war etwas offensiver, als wir erwartet haben. Sind sind im Eins-gegen-Eins mitgegangen, das kam uns auch ein Stück weit entgegen, weil wir dann die Räume hinter der Kette hatten. Das war auch ein Schwerpunkt in der Trainingswoche. Wir hatten jeweils am Anfang in der ersten und zweiten Halbzeit zwei Powerphasen. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten diese ein bisschen länger hochgehalten, aber insgesamt war es ein guter Start in die WM-Quali. Wir waren heute einfach sehr variabel. Es war keiner auf seiner Position fest. Wir haben uns sehr viel bewegt. Das ist sehr wichtig gegen den Gegner, dass man immer in Bewegung bleibt. Und das hat uns heute ausgezeichnet, am Ende hat jede hier die Qualität, Tore zu schießen.

Larissa Mühlhaus: Es fühlt sich unglaublich an. Ich kann es auch gar nicht fassen, dass so ein Traum in Erfüllung geht. Von dem Einsatz heute habe ich spontan erfahren. Ich habe mich wie gewohnt auf der Bank fertig gemacht, dann wurde mein Name gesagt und ich habe mich warm gemacht. Dann hieß es, ich komme zur Halbzeit rein und habe mich richtig gefreut. Ich bin eigentlich so ein entspannterer Typ. Klar, war ich ein bisschen nervös. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen auf dem Platz gemerkt. Es hat noch nicht alles geklappt, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit der Mannschaft.