"Club 100": DFB zeichnet erneut 100 Ehrenamtliche aus

Der Amateurfußball in Deutschland lebt vom Ehrenamt - und genau dieses Engagement würdigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Auszeichnung "Club 100". Die Ehrungsveranstaltung findet an diesem Samstag (ab 18.30 Uhr) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Daran teilnehmen werden neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth auch Drittligaschiedsrichterin Davina Lutz und der frühere BVB-Keeper Roman Weidenfeller.

"Ehrenamtliches Engagement hält unseren Fußball am Laufen", sagt Peter Frymuth. "Ohne die vielen Menschen, die Woche für Woche Zeit und Leidenschaft in den Amateurfußball investieren, wäre der Trainings- und Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich. Was ihr leistet, verdient größte Anerkennung und Unterstützung. Ihr seid Vorbilder, und dafür möchte ich euch ausdrücklich danken."

"Jeder einzelne Ehrenamtler leistet Enormes"

Bernd Neuendorf erklärt: "Der Amateurfußball lebt davon, dass Menschen sich einbringen - auf und neben dem Platz. Jeder einzelne Ehrenamtler leistet Enormes, ohne im Rampenlicht zu stehen. Diese Menschen sind das Rückgrat der mehr als 24.000 Vereine aus unseren Regional- und Landesverbänden. Sie sorgen für Gemeinschaft und Gemeinsinn und sind unerlässlich für den Fußball, aber auch für die Gesellschaft."

Bereits seit 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den "DFB-Ehrenamtspreis". Jeder Verein hat hierbei die Möglichkeit, hochengagierte Vereinsmitarbeiter*innen für die Auszeichnung vorzuschlagen, aus denen 257 Preisträger*innen ausgewählt. Die Kreissieger*innen werden, stellvertretend für viele weitere herausragend engagierte Vereinsmitarbeiter*innen, für ihre hervorragenden ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet.

Aus allen Kreissieger*innen werden in der Folge die 100 engagiertesten Ehrenamtlichen ausgewählt und für ein Jahr in den "Club 100" des DFB aufgenommen. Die neuen Mitglieder erwartet neben der Einladung zur offiziellen DFB-Ehrungsveranstaltung auch der Besuch eines Länderspiels der A-Nationalmannschaft. Zudem werden die Club-100-Mitglieder noch mal gesondert innerhalb des eigenen Vereins geehrt. Im Rahmen dieser Auszeichnung auf Klubebene werden dem Verein zwei Mini-Tore, adidas-Fußbälle und eine symbolische Ehrungsplakette übergeben.