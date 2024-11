Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – das ist die Grundphilosophie der Ehrenamtsförderung im DFB. Das Ehrenamt ist das Fundament des Fußballs und in der Satzung des DFB fest verankert. Ohne das Engagement der knapp 400.000 ehrenamtlich sowie 1,3 Millionen freiwillig Engagierten in den deutschen Fußballvereinen könnte das System nicht funktionieren.

Aktion Ehrenamt

Der Deutsche Fußball-Bund hat im Rahmen der "DFB-Aktion Ehrenamt" eine Anerkennungskultur für ehrenamtliches Engagement geschaffen, mit deren Hilfe jährlich bundesweit herausragend engagierte Menschen in den Amateurvereinen ausgezeichnet werden. Die Einführung des DFB-Ehrenamtspreises war ein Impuls für viele Kreise, Bezirke und Landesverbände eigene lokale und regionale Ehrungen durchzuführen.

In den vergangenen knapp 25 Jahren wurden deutschlandweit fast 7.500 ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter*innen direkt ausgezeichnet und davon 2.400 in den „Club 100“ aufgenommen. Zudem wurden fast 70.000 Ehrenamtsurkunden und 50.000 DFB-Ehrenamtsuhren als Anerkennungsauszeichnung an verdiente Vereinsmitarbeiter*innen ausgegeben.