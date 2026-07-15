Bundesgericht verhandelt Dresden-Berufung am Dienstag

Das DFB-Bundesgericht verhandelt am kommenden Dienstag, 21. Juli 2026 (ab 12.30 Uhr), am DFB-Campus in Frankfurt am Main das Sportgerichtsverfahren SG Dynamo Dresden.

Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die Vorfälle im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC am 4. April 2026. Damals kam es zu Ausschreitungen beider Fanlager, zum massiven Einsatz von Pyrotechnik, zu einer Spielunterbrechung sowie zu Auseinandersetzungen im Innenraum.

Die vom DFB-Sportgericht am 20. Mai im Einzelrichterverfahren ausgesprochenen Sanktionen – gegen die SG Dynamo Dresden unter anderem einen Zuschauer-Teilausschluss – wurden in mündlicher Verhandlung am 5. Juni bestätigt, Dresdens Einspruch wurde zurückgewiesen.

Gegen dieses Urteil hatte Dynamo Dresden Berufung zum DFB-Bundesgericht eingelegt.