Bühl schießt Bayern zum nächsten Sieg

Der Deutsche Meister FC Bayern München baut seine Erfolgsserien in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter aus. Das Team von Trainer Alexander Straus fuhr am 5. Spieltag einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den 1. FC Köln ein und führt mit optimalen 15 Punkten weiterhin die Tabelle an. Saisonübergreifend war es für den Titelverteidiger bereits der 17. Sieg in Serie und das 44. Spiel ohne Niederlage.

Vor 2500 Zuschauer*innen am FC Bayern Campus machte die eingewechselte Nationalspielerin Klara Bühl (71.) mit ihrem dritten Saisontreffer gegen defensiv disziplinierte und auch offensiv mutige Kölnerinnen den Unterschied.

Damit ist der FC Bayern für den Start der UEFA Women's Champions League gerüstet. Am Mittwoch (ab 18.45 Uhr, live bei DAZN) empfangen die Münchnerinnen den FC Arsenal. Am nächsten Samstag, 12. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD sowie bei MagentaSport und DAZN), steht dann in der großen Volkswagen Arena das Bundesliga-Spitzenspiel beim Vizemeister VfL Wolfsburg auf dem Programm.

Alexander Straus: "Nicht so viel Kontrolle"

"Wir haben drei Punkte eingefahren, das ist das Wichtigste für uns", sagte Bayern-Trainer Alexander Straus. "Wir haben nicht das gezeigt, was wir wollten. Aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir waren das bessere Team, aber hatten nicht so viel Kontrolle wie in den vorherigen Spielen. Jetzt fokussieren wir uns auf Arsenal, das wird eine andere Herausforderung. Da benötigen wir eine bessere Performance, aber das wissen wir."

Nationalspielerin Sydney Lohmann meinte: Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Köln hat die Räume sehr eng gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir es versäumt, unsere guten Tormöglichkeiten zu nutzen."

Matchwinnerin Klara Bühl erklärte: "Mein Ziel war, die Rolle als Einwechselspielerin bestmöglich auszufüllen. Das ist mir gut gelungen. Ich habe einfach den Mut gefasst, um aus der Distanz abzuziehen. Jetzt freuen wir uns auf die Champions League. Ich bin mir sicher, dass wir gegen Arsenal ein gutes Spiel abliefern werden."

1. FC Köln: Osigus vertritt Torhüterin Hoppe

Alexander Straus, Trainer des FC Bayern München, nahm im Vergleich zum 4:0 beim SV Werder Bremen drei Veränderungen vor. Glodis Viggosdottir fehlte wegen einer Gelb-Rot-Sperre im Aufgebot. Außerdem nahmen Linda Dallmann und Klara Bühl auf der Bank Platz. Dafür rückten Carolin Simon, Sydney Lohmann und Jovana Damnjanovic in die Startelf.

Gäste-Trainer Daniel Weber musste sein Team auf der Torhüterinnen-Position umstellen. Paula Hoppe (Prellung) konnte nicht mitwirken. Dafür hütete Josefine Osigus den Kasten. Außerdem blieb Nicole Billa gegenüber dem 0:2 gegen den SC Freiburg zunächst draußen. Neu im Team war Alena Bienz.

FCB mit der ersten Chance

Der 1. FC Köln machte von Beginn an die Räume eng, suchte dabei auch immer wieder selbst den Weg nach vorne. Die erste nennenswerte Gelegenheit gehörte dennoch dem aktuellen Deutschen Meister. Pernille Harder bediente mit einem Pass durch die Schnittstelle Lea Schüller. Den Abschluss der deutschen Nationalspielerin konnte Josefine Osigus aber parieren. Nur kurz darauf eine noch bessere Möglichkeit für die Gastgeberinnen: Ein weiter Ball von Carolin Simon rutschte zu Jovana Damnjanovic durch. Der Schuss der Serbin ging aber knapp am Tor vorbei.

Nach fast einer halben Stunde kamen auch die Kölnerinnen zu ihrem ersten gefährlichen Abschluss. Taylor Ziemer machte am Strafraum den Ball fest und legte für Alena Bienz ab. Die 21-Jährige prüfte mit ihrem Schuss FCB-Torhüterin Maria-Luisa Grohs. Eine Kölner Flanke von Kapitänin Anna Gerhardt konnte Vanessa Leimenstoll aus aussichtsreicher Position nicht entscheidend aufs Tor bringen. Da auch Schüller nach Vorarbeit von Harder mit ihrem kraftvollen Versuch das Tor verfehlte, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Einwechslung macht sich bezahlt

Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Lea Schüller kam der FC Bayern München zu seiner ersten Chance im zweiten Durchgang. Harder prüfte aus spitzem Winkel Kölns Torhüterin Osigus. Die Gäste versteckten sich aber weiterhin nicht. Taylor Ziemer behauptete auf engem Raum den Ball und legte für Dora Zeller auf, die mit ihrem wuchtigen Schuss knapp das Ziel verfehlte.

Nach rund einer Stunde beruhigte sich die Partie ein wenig. Der FC Bayern tat sich schwer, weitere Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Der 1. FC Köln wiederum beschäftigte den deutschen Meister immer wieder, allerdings ohne selbst zu zwingenden Situationen zu kommen. Dann sollte sich aber die Münchner Einwechslung von Klara Bühl für Jovana Damnjanovic bezahlt machen. Die Nationalspielerin behauptete sich zunächst in einem Luftzweikampf mit Sylwia Matysik, dann schloss Bühl (71.) mit rechts unhaltbar für Osigus zur FCB-Führung ab.

Der 1. FC Köln wechselte mit Nicole Billa für Adriana Achcinska für die Schlussphase nochmal eine neue Spielerin ein. Das Team von Trainer Daniel Weber erhöhte auch das Risiko, brachte die Defensive der Gastgeberinnen aber nur selten unter Druck. Stattdessen ergaben sich für den FC Bayern einige vielversprechende Konter-Situationen, die der deutsche Meister aber nicht sauber genug ausspielen konnte. Es blieb beim knappen Erfolg.