Brown: "Von Tag zu Tag steigt die Vorfreude"

Die deutsche Nationalmannschaft richtet am zweiten Trainingstag in Chicago den Blick auf das letzte Testspiel vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko gegen die USA am Samstag (ab 20.30 Uhr, live bei RTL). Nathaniel Brown spricht über seine erste WM, seine Aufgaben und Rollen im Team sowie seinen Spitznamen.

Nathaniel Brown über...

... die heutigen Trainingseinheiten: Heute haben wir mit Passformen angefangen, haben ein paar Ballhalteformen gemacht, am Ende gab es noch ein Spiel und anschließend noch Krafttraining.

... den WM-Test gegen die USA: Das ist sehr wichtig für uns als Team. Dass wir wissen, wo wir stehen, weil es das letzte Spiel vor der WM ist. Das wollen wir positiv gestalten und wir freuen uns sehr auf das Spiel.

... Manuel Neuer: Ich kenne Manu jetzt noch nicht so lange, aber er ist ein sehr netter Mensch. Natürlich brauchen wir ihn, aber wir haben auch andere starke Torhüter. Oli hat es im Training bisher überragend gemacht. Aber natürlich brauchen wir Manu. Wir sind mittlerweile auch beim "Du", weil wir Teamkollegen sind.

... seine Chancen auf WM-Einsätze: Ich freue mich extrem, dass ich bei der WM dabei bin. Natürlich räume ich mir schon Chancen ein, aber mal schauen, ob ich spiele oder nicht.

... den Konkurrenzkampf mit David Raum: Wir verstehen uns sehr gut. Er gibt mir auch ab und zu Tipps, weil er älter ist und mehr Erfahrung hat. Mir ist egal, ob ich spiele oder nicht. Natürlich will ich spielen, aber wir haben ein großes Ziel.

Da müssen wir die Egos oder die eigenen Ansprüche hinten anstellen. Es ist natürlich cool, wenn ich spiele, aber wenn David spielt, werde ich ihn unterstützen und pushen.

... seine Aufgaben: Ich soll so verteidigen, wie ich es bei Eintracht Frankfurt, vor allem in der Hinrunde, gemacht habe. Einfach giftig und aggressiv in den Zweikämpfen sein und nach vorne meine Offensivstärke ausspielen. Das hat der Trainer mir mitgegeben.

... die finale Startelf: Da müsste man den Trainer fragen, weil der entscheidet das ja. Wir haben so viel Qualität, bei uns kann jeder spielen. Deswegen, glaube ich, steht da noch nicht alles fest.

... eindrucksvolle Trainingspartner: Sehr beeindruckt bin ich von Felix Nmecha. Auf seiner Position ist er technisch sehr stark. Vorne sind Jamal und Flo schon echt top.

... das Zusammenspiel mit Florian Wirtz: Das Zusammenspiel mit Flo läuft sehr gut. Wir verstehen uns auf dem Platz sehr gut. Natürlich kann man das eine oder andere noch verbessern. Gegen Finnland habe ich im linken Halbraum gespielt und er links außen. Aber wir können auch tauschen, dass ich mal ganz links bin und er im Halbraum. Es macht sehr viel Spaß mit ihm.

... das Abenteuer WM: Von Tag zu Tag steigt die Vorfreude noch mehr und hier in Chicago merkt man es extrem. Wir kommen aus dem Hotel raus und da sind so viele Fans, die auf uns warten. Das ist echt verrückt hier. Es macht sehr viel Spaß.

... die letzten Weltmeisterschaften: Ich verspüre keinen Druck. Meine Freunde und Familie sind immer sehr positiv zu mir. Natürlich kriegt man die allgemeine Stimmung mit, aber ich glaube, wir sollten einfach jetzt nach vorne schauen, die letzten beiden WMs vergessen und uns einfach freuen auf das, was kommt.

... Chicago: Ich war gestern ein bisschen spazieren und habe ein bisschen was von der Stadt gesehen. Es ist echt sehr schön hier.

... Unbekümmertheit: Wir jungen Spieler sollen diese Unbekümmertheit allgemein hier einbringen. Wir sollen keinen Druck spüren und einfach frei aufspielen. Es läuft bis jetzt sehr gut und da wollen wir genauso weitermachen. Wir sollen nach vorne spielen und Spaß haben. Das Wichtigste im Fußball ist der Spaß und wenn der da ist, dann läuft alles besser.

... seine Möglichkeit für die USA zu spielen: Für mich war klar, dass ich nur für Deutschland spielen will, weil ich in Deutschland geboren wurde und mit meiner Mutter aufgewachsen bin.

... seinen Spitznamen: Seit ich zwei oder drei Jahre alt bin, werde ich schon "Nene" gerufen, weil mein Name so lang ist und viele ihn nicht aussprechen konnten. Meine Freunde und Familie nennen mich alle so. Ich bin happy mit dem Spitznamen.

... Can Uzun: Möglicherweise gegen ihn mit der Türkei zu spielen wäre sehr cool und eine sehr schöne Geschichte. Ich gönne es ihm von Herzen, dass er jetzt zeigen kann, was er kann. Er ist ein extrem guter Fußballer und auch ein sehr guter Freund von mir und eine wichtige Person.