Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen die nächsten Aufgaben in der WM-Qualifikation bevor. Vor dem Länderspieldoppelpack gegen Österreich mit dem Hinspiel am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Nürnberg und dem Rückspiel am 18. April (ab 18 Uhr) in Ried sprechen Jule Brand von Olympique Lyon und Carlotta Wamser von Bayer 04 Leverkusen über die Duelle gegen den Nachbarn.

Jule Brand über...

... die beiden Duelle mit Österreich: Es sind wichtige Spiele, die wir gewinnen wollen. Viele der österreichischen Nationalspielerinnen spielen bei Mannschaften, die wir aus der Bundesliga kennen. Wir müssen von der ersten Minute an da sein und als Team gut spielen, um unsere Leistung auf den Platz zu bringen und die drei Punkte zu holen.

... Steigerungspotential zu den vergangenen Spielen: Die Ergebnisse haben gegen Norwegen und die Slowenien zwar gestimmt, dennoch können wir uns mehr Torchancen herausspielen. Außerdem können wir uns noch besser zusammen einspielen.

... den Fokus in ihrem Training: Bei mir liegt der Fokus auf der Orientierung auf dem Feld, meinem Torabschluss und der Entscheidungsfindung.

... ein mögliches Finale gegen den FC Bayern in der UEFA Women´s Champions League: Es wäre sehr cool, wenn das Finale FC Bayern München gegen Olympique Lyon lauten würde. Auch für den deutschen Fußball wäre es sehr schön.

... ihre Trainingseinheiten und Mitspielerinnen bei Olympique Lyon: Im Training bei Lyon sind so viele Topspielerinnen, von denen ich in jedem Training lerne. Ich schaue mir Dinge von ihnen ab. Es ist sehr schön mit ihnen zusammenzuspielen und hilft mir sehr. Im Training habe ich dadurch viel weniger Zeit, muss schnellere Entscheidungen treffen und den Ball somit schneller abspielen.

Carlotta Wamser über...

... Jule Brand: Wir kennen uns seit der U 16 oder U 17 und haben schon zusammen die U 17-Europameisterschaft 2019 in Bulgarien gespielt und gewonnen. Danach haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt, aber dann haben sie sich bei der A-Nationalmannschaft wieder zusammengeführt.

... die heutige Trainingseinheit: Wir hatten heute ein sehr intensives Training, weil wir wissen, dass wir gegen die Österreicherinnen aggressiv und intensiv spielen müssen. Die vergangenen Spiele haben wir hinten sicher gestanden und viele Tore gemacht. So wollen wir weitermachen.

... ihre Fitness: Durch meine Familie habe ich immer viel Sport gemacht und bin tatsächlich so aufgewachsen. Mein Vater hat auch Fußball gespielt und ich bin häufig mit ihm laufen gewesen. Ich bin auch einfach gerne ins Gym gegangen und habe Extraschichten eingelegt. Ohne gute Athletik, Schnelligkeit und Kraft kommt man heute nicht mehr weit, dafür sind die Gegner international zu gut geworden. Hier bei der Nationalmannschaft kann man sich das selbst gut einteilen.

... Steigerungspotential zu den vergangenen Spielen: Ich würde sagen, dass wir vor allem am letzten Pass vor dem Tor arbeiten sollten, um mehr Torchancen herauszuspielen und erfolgreicher vor dem Tor zu sein. Außerdem sollten wir an der Qualität der Flanken arbeiten.

... ihre Lieblingsposition: Es ist mir relativ egal, ich fühle mich auf dem ganzen Feld wohl. Egal, ob hinten, vorne, links oder rechts – in Frankfurt habe ich sogar schon im Sturm gespielt. Ich fühle mich auf der rechten Seite vielleicht ein bisschen wohler, weil ich meinen starken Fuß rechts habe.

... den Fokus in ihrem Training: Ich hatte im Verein schon viel Individualtraining. Dabei geht es meistens um den ersten Kontakt und die Anschlussaktionen. Meistens trainieren wir die linke Seite, weil mein linker Fuß der schwächere ist.

... ihre Perspektive in der Nationalmannschaft: Ich gehe jeden Tag zum Training beim Verein, um mir einen Platz in der Nationalmannschaft zu erkämpfen. Ich versuche einfach immer Gas zu geben, um mich zu empfehlen. Mein Ziel ist die WM im kommenden Sommer.