Frauen-Nationalmannschaft
Bootstour und Zahnradbahn: DFB-Frauen besuchen Luzern
Am Dienstag, dem zweiten Tag im Base Camp in Zürich, hieß es für die DFB-Frauen: Ein kleines Stückchen Schweiz abseits des Rasens. Gegen Mittag fuhr das gesamte Team inklusive Staff nach Luzern, in eine der Host Cities der UEFA Women’s EURO. Im Herzen der Schweiz stand zunächst eine Bootstour auf dem Vierwaldstättersee an, ehe es mit der Rigi Bahn - der ältesten Zahnradbahn Europas - auf die Rigi ging. Nicht umsonst wird diese die "Königin der Berge" genannt, oben erwartete das Team ein einmaliges Panorama über den Vierwaldstättersee. Um es in den Worten des Gastgeberlands auszudrücken: "S'isch schön gsi"! DFB.de zeigt die schönsten Bilder in einer Galerie.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-EURO 2025
Autor: dfb
Wück: "Eine unheimlich tolle Reise"
"Ich bin stolz auf das Team": Die DFB-Frauen haben die Saison 2025/2026 erfolgreich beendet und das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation gelöst. Auf DFB.de zieht Bundestrainer Christian Wück Bilanz.
Video: Ungeschlagen durch die WM-Qualifikation
Die DFB-Frauen haben ihr letztes WM-Qualifikationsspiel 2:0 in Slowenien gewonnen und fahren ungeschlagen zur WM 2027 in Brasilien. Ein Eigentor und der Debüttreffer von Shekiera Martinez ebneten den Weg zum Sieg. DFB.de zeigt die Highlights.
Wück: "Zwei Ziele gesetzt - beide geschafft"
Die Qualifikation für die WM 2027 ist für die DFB-Frauen Geschichte. Zum Abschluss gab es ein 2:0 (1:0) gegen Slowenien in Ljubljana - in einem Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.