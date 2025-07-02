Am Dienstag, dem zweiten Tag im Base Camp in Zürich, hieß es für die DFB-Frauen: Ein kleines Stückchen Schweiz abseits des Rasens. Gegen Mittag fuhr das gesamte Team inklusive Staff nach Luzern, in eine der Host Cities der UEFA Women’s EURO. Im Herzen der Schweiz stand zunächst eine Bootstour auf dem Vierwaldstättersee an, ehe es mit der Rigi Bahn - der ältesten Zahnradbahn Europas - auf die Rigi ging. Nicht umsonst wird diese die "Königin der Berge" genannt, oben erwartete das Team ein einmaliges Panorama über den Vierwaldstättersee. Um es in den Worten des Gastgeberlands auszudrücken: "S'isch schön gsi"! DFB.de zeigt die schönsten Bilder in einer Galerie.