Bilder des 9. Spieltags: Wolfsburg erobert Tabellenspitze

4:1 in Köln: Bremen setzt Siegesserie fort

Mit dem vierten Sieg in Serie ist der SV Werder Bremen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf Platz fünf vorgerückt. Das Team von Trainer Thomas Horsch feierte am 10. Spieltag beim 1. FC Köln einen 4:1 (1:0)-Auswärtserfolg.