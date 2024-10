Bilder des 7. Spieltags: FC Bayern erobert Spitze zurück

Erst in der letzten Minute hat sich Meister FC Bayern München am Sonntag beim 3:2 (0:1) bei Bayer 04 Leverkusen am 7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga die Tabellenführung zurückgeholt und profitierte dabei vom Ausrutscher von Eintracht Frankfurt, das am Samstag mit 0:1 (0:0) gegen den SV Werder Bremen unterlag.

Der VfL Wolfsburg feierte bei der SGS Essen seinen zweiten 2:0-Erfolg nacheinander und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze. DFB.de hat die besten Fotos der 7. Runde.