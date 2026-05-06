Bilder des 24. Spieltags: Wolfsburg und Frankfurt festigen ihre Plätze

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Hier ist der 25. Spieltag live und im Stream zu sehen

Der 25. und somit vorletzte Spieltag in der Google Pixel-Frauen-Bundesliga startet am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) mit dem Duell um den Klassenerhalt zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SGS Essen. Hier gibt es alle Infos zu den Übertragungen.