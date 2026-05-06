Google Pixel Frauen-Bundesliga

Bilder des 24. Spieltags: Wolfsburg und Frankfurt festigen ihre Plätze

06.05.2026
Platz zwei weiter gefestigt: der VfL Wolfsburg Foto: imago

Der VfL Wolfsburg (3:2 gegen RB Leipzig) und Eintracht Frankfurt (4:1 gegen den 1. FC Nürnberg) machen am 24. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Europapokal und festigen die Plätze zwei und drei. Der Deutsche Meister Bayern München lässt beim 1:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim Punkte liegen und der FC Carl Zeiss Jena steht nach der 1:5-Heimniederlage als erster Absteiger fest. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.

  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: imago
  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: imago
  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: imago
  • 1. FC Köln - SV Werder Bremen
  • 1. FC Köln - SV Werder Bremen
  • 1. FC Köln - SV Werder Bremen
  • VfL Wolfsburg - RB Leipzig
  • VfL Wolfsburg - RB Leipzig
  • VfL Wolfsburg - RB Leipzig
  • SGS Essen - Bayer Leverkusen Foto: imago
  • SGS Essen - Bayer Leverkusen Foto: imago
  • SGS Essen - Bayer Leverkusen Foto: imago
  • Carl Zeiss Jena - SC Freiburg Foto: IMAGO
  • Carl Zeiss Jena - SC Freiburg Foto: IMAGO
  • Carl Zeiss Jena - SC Freiburg Foto: IMAGO
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • FC Bayern München - TSG Hoffenheim Foto: imago
  • FC Bayern München - TSG Hoffenheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - TSG Hoffenheim Foto: imago

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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