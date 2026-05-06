Google Pixel Frauen-Bundesliga
Bilder des 24. Spieltags: Wolfsburg und Frankfurt festigen ihre Plätze
Der VfL Wolfsburg (3:2 gegen RB Leipzig) und Eintracht Frankfurt (4:1 gegen den 1. FC Nürnberg) machen am 24. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Europapokal und festigen die Plätze zwei und drei. Der Deutsche Meister Bayern München lässt beim 1:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim Punkte liegen und der FC Carl Zeiss Jena steht nach der 1:5-Heimniederlage als erster Absteiger fest. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
Fakten-Flash #24: TSG-Torjägerin Cerci treffsicher und effizient
Mit ihrem 16. Saisontreffer übernahm Nationalspielerin Selina Cerci am 24. Spieltag die alleinige Führung in der Torjägerinnenliste. DFB.de wirft einen Blick auf die spannendsten Zahlen, Daten und Fakten des 24. Spieltages.
Hier ist der 25. Spieltag live und im Stream zu sehen
Der 25. und somit vorletzte Spieltag in der Google Pixel-Frauen-Bundesliga startet am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) mit dem Duell um den Klassenerhalt zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SGS Essen. Hier gibt es alle Infos zu den Übertragungen.
Hoffenheim stoppt Siegesserie von Meister München
Nach 20 Siegen in Serie musste sich der bereits feststehende Deutsche Meister FC Bayern München erstmals wieder mit einem Remis begnügen. Der souveräne Ligaprimus trennte sich zum Abschluss des 24. Spieltages 1:1 (0:1) von der TSG Hoffenheim.