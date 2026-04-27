Bilder des 23. Spieltags: FC Bayern macht achte Meisterschaft klar

Der FC Bayern München hat sich am 23. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga erneut die Deutsche Meisterschaft gesichert. Durch den 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin gewannen die Münchnerinnen den Titel zum achten Mal und zum vierten Mal in Serie. Dahinter siegte Eintracht Frankfurt im Verfolgerduell mit 3:1 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg und darf somit noch auf Platz zwei schielen.

Im Abstiegskampf gab es am Wochenende gleich zwei direkte Duelle. Die SGS Essen behielt beim wilden 4:3 (2:1) gegen den FC Carl Zeiss Jena die Oberhand und kann weiter auf den Klassenverbleib hoffen. Weil aber auch der Hamburger SV sein Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) gewann, verteidigten die Hanseatinnen den Abstand von drei Punkten auf den ersten Abstiegsrang. DFB.de hat die besten Bilder des Wochenendes.