Google Pixel Frauen-Bundesliga
Bilder des 23. Spieltags: FC Bayern macht achte Meisterschaft klar
Der FC Bayern München hat sich am 23. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga erneut die Deutsche Meisterschaft gesichert. Durch den 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin gewannen die Münchnerinnen den Titel zum achten Mal und zum vierten Mal in Serie. Dahinter siegte Eintracht Frankfurt im Verfolgerduell mit 3:1 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg und darf somit noch auf Platz zwei schielen.
Im Abstiegskampf gab es am Wochenende gleich zwei direkte Duelle. Die SGS Essen behielt beim wilden 4:3 (2:1) gegen den FC Carl Zeiss Jena die Oberhand und kann weiter auf den Klassenverbleib hoffen. Weil aber auch der Hamburger SV sein Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) gewann, verteidigten die Hanseatinnen den Abstand von drei Punkten auf den ersten Abstiegsrang. DFB.de hat die besten Bilder des Wochenendes.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
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