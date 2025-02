Bilder des 14. Spieltags: Frankfurt und München setzen sich ab

Google Pixel Frauen-Bundesliga

3:1 in Hoffenheim: Fünfter Sieg in Serie für FC Bayern

Bayern München feierte einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Hoffenheim. Grabowska brachte die TSG zunächst in Führung. Doch der FCB drehte die Partie eindrucksvoll. Pernille Harder sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung zum Endstand.