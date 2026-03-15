Die Bilder des 20. Spieltags: Bayern marschiert weiter

An der Spitze nichts Neues! Der FC Bayern München hat am 20. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga seinen 18. Saisonsieg gefeiert und strebt dank des 3:0 beim 1. FC Köln weiter seinem achten Meistertitel entgegen. Unterdessen hat die TSG Hoffenheim mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen die abstiegsbedrohte SGS Essen einen großen Schritt in Richtung internationales Geschäft gemacht. Auch der Tabellenzweite VfL Wolfsburg war dank Alexandra Popp, die unlängst ihren Abschied zum Saisonende angekündigt hat, gegen Bayer Leverkusen erfolgreich. Das Highlightspiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Hamburger SV in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld endete 1:1. Damit bleibt der HSV mit 15 Punkten Zwölfter, Jena mit zehn Zählern Schlusslicht. DFB.de hat die besten Bilder der 20. Runde.