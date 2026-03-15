Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 20. Spieltags: Bayern marschiert weiter
An der Spitze nichts Neues! Der FC Bayern München hat am 20. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga seinen 18. Saisonsieg gefeiert und strebt dank des 3:0 beim 1. FC Köln weiter seinem achten Meistertitel entgegen. Unterdessen hat die TSG Hoffenheim mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen die abstiegsbedrohte SGS Essen einen großen Schritt in Richtung internationales Geschäft gemacht. Auch der Tabellenzweite VfL Wolfsburg war dank Alexandra Popp, die unlängst ihren Abschied zum Saisonende angekündigt hat, gegen Bayer Leverkusen erfolgreich. Das Highlightspiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Hamburger SV in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld endete 1:1. Damit bleibt der HSV mit 15 Punkten Zwölfter, Jena mit zehn Zählern Schlusslicht. DFB.de hat die besten Bilder der 20. Runde.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
Fakten-Flash #21: Sechster Dreierpack für Freigang
Laura Freigang hatte entscheidenden Anteil am 4:1-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen den HSV. Die SGS Essen stellte am vergangenen Spieltag einen Vereinsrekord auf und RB Leipzig zeigte sich dribbelstark. Der Fakten-Flash zum 21. Spieltag.
Die Bilder des 21. Spieltags: Topteams in Topform
Tabellenführer FC Bayern München und Eintracht Frankfurt machen es deutlich, der VfL Wolfsburg knapp: Die drei Spitzenteams haben am 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga allesamt gewonnen. DFB.de hat die Bilder der Runde.
4:1 vor 6907 Fans: Union Berlin besiegt Bremen
Nach zuvor fünf Niederlagen in den ersten fünf Pflichtspielduellen mit dem SV Werder Bremen brach der 1. FC Union Berlin am 21. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den Bann. Die "Eisernen" bezwangen die Gäste von der Weser mit 4:1 (3:0).