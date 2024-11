Bilder des 12. Spieltags: Energie Cottbus stürmt an die Spitze

Aufsteiger Energie Cottbus sorgte auch am 12. Spieltag der 3. Liga weiterhin für Furore. Mit einem weiteren deutlichen Erfolg beim 5:1 gegen 1860 München setzten sich die Lausitzer am Sonntag sogar an die Spitze des Klassements. Dort geht es trotz des späten Gegentreffers des SV Wehen Wiesbaden, der sich durch das späte 2:2 beim SV Waldhof Mannheim den Sprung auf den dritten Platz verpasste, ausgesprochen knapp zu. Die besten sechs Mannschaften trennen gerade einmal zwei Punkte. DFB.de hat die Bilder des Wochenendes aus der 3. Liga.