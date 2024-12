Bilder des 11. Spieltags: Drei Teams punktgleich vorne

Hochspannung an der Spitze: Zum Auftakt des 11. Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat Bayer Leverkusen dem VfL Wolfsburg die zwei Saisonniederlage zugefügt. Der FC Bayern München kletterte zwischenzeitlich durch ein 2:0 bei der SGS Essen an die Spitze, ehe sich Eintracht Frankfurt zum Abschluss der Hinrunde dank eines 3:0 gegen RB Leipzig die Herbstmeisterschaft sicherte. Damit liegt die Eintracht mit 26 Punkten und dank der besseren Tordifferenz an der Spitze der Liga vor den punktgleichen Bayern und Leverkusenerinnen.

DFB.de hat die besten Fotos der 11. Runde.