Berger für Ballon d'Or nominiert

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger gehört nach ihren starken Leistungen bei der Frauen-EM zu den fünf Nominierten für die Yashin Trophy der besten Torfrauen beim prestigeträchtigen Ballon d'Or. Neben der 34-Jährigen vom US-Klub Gotham FC sind die englische EM-Titelträgerin Hannah Hampton (FC Chelsea), die Spanierin Cata Coll (FC Barcelona), die Niederländerin Daphne van Domselaar (Arsenal) und Chiamaka Nnadozie (Brighton and Hove Albion) nominiert. Die Ergebnisse der Abstimmung werden bei einer Gala am 22. September bekanntgegeben.

Zudem wurde Klara Bühl in die Auswahlliste der besten 30 Spielerinnen berufen. Die Spanierin Aitana Bonmati könnte bei der Wahl ihren dritten Ballon d'Or in Folge gewinnen. Zu den Nominerten zählen mit Chloe Kelly, Kapitänin Leah Williamson, Torhüterin Hannah Hampton, Lucy Bronze und Alessia Russo zudem fünf englische Europameisterinnen. Auch Brasiliens Ikone Marta ist dabei.

Wirtz bei den Männern nominiert

Bei den Männern steht Florian Wirtz vom FC Liverpool ebenfalls unter den Top 30. Aus der Bundesliga sind dazu Harry Kane und Michael Olise vom FC Bayern sowie Serhou Guirassy von Borussia Dortmund nominiert. Hoffnungen dürfen sich auch Champions-League-Sieger Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain und der spanische Europameister Lamine Yamal vom FC Barcelona machen.

Der frühere Bundestrainer Hansi Flick, der in seiner ersten Saison mit dem FC Barcelona die spanische Meisterschaft und den Pokal gewann, muss sich in der Kategorie der Trainer gegen hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Auch Luis Enrique vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist dabei, dazu kommen Antonio Conte (SSC Neapel), Enzo Maresca (FC Chelsea) und Arne Slot (FC Liverpool). Unter anderem Englands Europameister-Trainerin Sarina Wiegman ist bei den Frauen nominiert.