Männer-Nationalmannschaft
Beier und Leweling im Video: "Noch nie um 12 Uhr gespielt"
Erst Fragen-Dauerfeuer in entspannter Atmosphäre, dann ein spannendes Duell am Dartboard: Maximilian Beier und Jamie Leweling werden auch abseits des Platzes bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko richtig gefordert. Wie kommen beide mit der Hitze zurecht? Und wie schmecken Nudeln bei ungewöhnlichen Anstoßzeiten morgens um 9 Uhr? Die Antworten zeigt DFB.de im YouTube-Video.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Ticker: 1000 Tage Bundestrainer Nagelsmann
Die WM 2026 läuft endlich auch für die Nationalmannschaft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao geht es am 20. Juni (ab 22 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
WM-Gruppenspiel gegen Elfenbeinküste live im ZDF und bei MagentaTV
Die DFB-Auswahl bestreitet das zweite WM-Gruppenspiel am Samstag (ab 22 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell mit den Ivorern im Toronto Stadium im FAQ.
Rüdiger: "Wir müssen gewappnet sein"
Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der Nationalmannschaft am Samstag (ab 22 Uhr MESZ) in Toronto gegen die Elfenbeinküste spricht Innenverteidiger Antonio Rüdiger über die Stimmung im Team und die Herangehensweise gegen den nächsten Gegner.