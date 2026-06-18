Beier und Leweling im Video: "Noch nie um 12 Uhr gespielt"

Erst Fragen-Dauerfeuer in entspannter Atmosphäre, dann ein spannendes Duell am Dartboard: Maximilian Beier und Jamie Leweling werden auch abseits des Platzes bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko richtig gefordert. Wie kommen beide mit der Hitze zurecht? Und wie schmecken Nudeln bei ungewöhnlichen Anstoßzeiten morgens um 9 Uhr? Die Antworten zeigt DFB.de im YouTube-Video.