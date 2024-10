Bayer-Zugang Piljic vor Wiedersehen: "Mit Sicherheit sehr emotional"

Katharina Piljic wurde in Essen geboren, schaffte bei der SGS Essen den Sprung aus der Jugend in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Heute Nachmittag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) kehrt sie mit Bayer 04 Leverkusen an die Hafenstraße zurück. Im DFB.de-Interview spricht die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über das erste Duell mit ihrem Heimatklub.

DFB.de: Könnte es passieren, dass Sie im Stadion an der Hafenstraße in die falsche Kabine gehen, Frau Piljic?

Katharina Piljic: Gute Frage. (lacht) Ich denke aber, ich kriege das hin und werde die richtige Tür nehmen.

DFB.de: Mit welchen Gefühlen kehren Sie mit Ihrem neuen Verein nach Essen zurück?

Piljic: Ich freue mich sehr darauf. Klar, es wird auch sehr ungewohnt sein. Ich habe mich mit Wechsel ja nicht nur den Verein, sondern auch meine Heimatstadt erstmals verlassen. Von daher wird das erste Spiel in Essen mit Sicherheit sehr emotional. Meine Familie und viele Freunde werden im Stadion sein.

DFB.de: Gab es in dieser Woche schon viele Nachrichten Ihrer früheren Teamkolleginnen oder herrscht vor dem direkten Duell Funkstille?

Piljic: Ich bin noch mit einer ganzen Reihe von Spielerinnen regelmäßig im Austausch. Das ist aber in dieser Woche nicht stärker und weniger als sonst. Klar ist aber, dass die Freundschaft für 90 Minuten plus Nachspielzeit ruhen muss.

DFB.de: Sie waren seit der U 17 für die SGS Essen am Ball und schafften den Sprung in die Frauen-Bundesliga. Vor dieser Saison haben Sie als einzige Stammspielerin den Verein verlassen. Warum?

Piljic: Es gibt nicht den einen triftigen Grund, sondern einige Aspekte. So hatte ich einfach das Gefühl, dass es meiner Entwicklung tut tun könnte, die Heimat und damit auch die eigene Komfortzone zu verlassen. Dazu kam das Angebot aus Leverkusen, das für mich sehr reizvoll war und den nächsten Schritt bedeutet.

DFB.de: Wie haben Sie sich in Leverkusen eingelebt?

Piljic: Sehr gut. Ich bin erstmals zu Hause ausgezogen, habe in Leverkusen meine erste eigene Wohnung. Hier ist alles sehr gut erreichbar, weil die Stadt nicht ganz so groß ist. Das gefällt mir. Sportlich hat mir sicherlich geholfen, dass wir eine sehr lange Vorbereitung hatten und ich mich so gut im Team eingewöhnen konnte.

DFB.de: Wo sehen Sie die größten Unterschiede zwischen den beiden Vereinen?

Piljic: Die Infrastruktur ist natürlich anders, weil Bayer 04 als großer Klub ganz andere Möglichkeiten hat. Dennoch empfinde ich die Unterschiede als gar nicht so riesig. Auch in Essen wird sehr gute Arbeit geleistet. Vor allem Trainer Markus Högner schafft es immer wieder, ein junges und starkes Team aufzubauen, das in der Bundesliga bestehen kann.

DFB.de: Wie schon in Essen treten Sie auch bei Bayer 04 in die Fußstapfen Ihrer früheren Mitspielerin Elisa Senß, die inzwischen Nationalspielerin ist. Hoffen Sie auf eine ähnliche Entwicklung?

Piljic: Mein Fokus ist ganz klar auf Bayer 04 Leverkusen gerichtet. Hier möchte ich mich durchsetzen und weiterentwickeln. Alles Weitere wird man sehen.

DFB.de: Von der U 15 bis zur U 19 durchliefen Sie alle DFB-Teams. Was bedeutet es Ihnen, den Adler auf der Brust zu tragen?

Piljic: Ich habe es immer als riesige Ehre empfunden, als eine von nur wenigen Spielerinnen ausgewählt zu werden. Das ist definitiv etwas ganz Besonderes.

DFB.de: Nach zwei Partien stehen für Bayer 04 vier Punkte zu Buche. Wie bewerten Sie den Saisonstart?

Piljic: Ich denke, wir können zufrieden sein. Das Auftaktspiel in Freiburg war ein wenig wild, am Ende sind wir aber als Siegerinnen vom Platz gegangen. Nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt könnte man vielleicht sagen, dass wir wegen unserer 2:0-Führung zwei Punkte verloren haben. Ich denke aber, dass wir gezeigt haben, dass wir gegen eine Spitzenmannschaft der Liga mithalten können.

DFB.de: Was hat denn gefehlt, um den Sieg nach Hause zu bringen?

Piljic: Wir waren am Ende der ersten Halbzeit nicht zu 100 Prozent konzentriert, haben dadurch noch den Anschlusstreffer kassiert. Das hat Frankfurt ins Spiel zurückgebracht. Nach dem Ausgleich war dann die Eintracht am Drücker, aber wir haben kämpferisch dagegengehalten und uns das Remis verdient.

DFB.de: In welchen Bereichen sehen Sie grundsätzlich noch Luft nach oben?

Piljic: Nach jeweils zwei Gegentreffern in den ersten beiden Ligaspielen wäre es wichtig, mal die Null zu halten. Dazu können wir uns bei der eigenen Chancenverwertung noch steigern.

DFB.de: Nach gerade einmal zwei Spieltagen ist nur noch der FC Bayern München ohne Punktverlust. Was sagt das über die Google Pixel Frauen-Bundesliga aus?

Piljic: Dass der FC Bayern ganz oben steht, ist wegen der positiven Entwicklung dort sicher keine Überraschung. Dass es allgemein in den Spielen sehr eng und manchmal auch ein wenig wild zugeht, ist aber gerade zum Saisonstart nicht ungewöhnlich. Ich denke, richtige Tendenzen lassen sich erst in einigen Wochen in der Tabelle ablesen.

DFB.de: Was ist für Bayer 04 in dieser Spielzeit möglich?

Piljic: Wir wollen uns im Vergleich zum sechsten Platz aus der Vorsaison auf jeden Fall verbessern und so weit wie möglich oben angreifen.

DFB.de: Die SGS Essen hat vor dem direkten Duell erst einen Zähler auf dem Konto. Wie sehen Sie die Ausgangslage?

Piljic: Von der Punktzahl sollten wir uns auf keinen Fall blenden lassen. Schließlich hatte die SGS zuletzt auch viel Verletzungspech. Aber auch unabhängig von der personellen Besetzung verfügt das Team über eine richtig starke Mentalität und kann jedem Gegner in dieser Liga gefährlich werden.

DFB.de: In der abgelaufenen Saison endeten beide Ligaduelle mit der SGS Essen torlos. Im DFB-Pokal schied Leverkusen aus. Warum gelingt diesmal ein Sieg?

Piljic: Wir sind gut in Schwung, spielen unter unserem neuen Trainer Roberto Pätzold einen sehr intensiven Fußball. Wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte aus Essen mitnehmen können.