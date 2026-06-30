Aus nach Elfmeterschießen: Deutschland scheitert an Paraguay

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgeschieden. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterlag im Sechzehntelfinale in Foxborough 4:5 (1:1, 1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen gegen Paraguay und muss nach Hause fahren. Julio Enciso (42.) brachte die Südamerikaner in Führung, Kai Havertz glich in der 54. Minute aus. Vom Punkt sorgte José Canale für die Entscheidung.

Die DFB-Auswahl startete im Boston-Stadion vor Torhüter Manuel Neuer mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung sowie Kapitän Joshua Kimmich und Nathaniel Brown auf den Außenpositionen der Viererkette. Im Mittelfeld besetzten Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha die Doppelsechs vor Florian Wirtz, Leroy Sané, Deniz Undav und Sturmspitze Havertz.

Das erste deutsche K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft seit dem Titelgewinn 2014 begann für das deutsche Team mit einem gefährlichen Moment, als Junior Alonso nach einer frühen Ecke aus spitzem Winkel Neuer prüfte (2.). Auf der Gegenseite meldete Undav Deutschland mit einem Chipball auf den langen Pfosten dabei offensiv erstmals an (6.). Das DFB-Team erhöhte nun den Druck, José Canale rettete in höchster Not vor Havertz (7.).

Havertz antwortet auf Enciso

Es entwickelte sich eine Partie mit viel deutschem Ballbesitz in der paraguayischen Hälfte, aber noch ohne zwingende Toraktionen. Paraguay verteidigte das eigene Tor leidenschaftlich und mit viel Geschick, die DFB-Elf fand zunächst keine Lücken im Abwehrverbund der Südamerikaner.

Und dann führte eine Ecke zum Rückstand: Den zweiten Ball brachte Matias Galarza in die Mitte, wo Enciso per Kopf Neuer überwand. Noch vor der Pause hatte Nmecha die erste gute Gelegenheit auf den Ausgleich, der abgefälschte Schuss trudelte am langen Eck vorbei (45.+1). Nach der folgenden Ecke prüfte Kimmich Keeper Orlando Gill aus spitzem Winkel (45.+2).

Nagelsmann reagierte auf das 0:1 und wechselte zur zweiten Halbzeit Leon Goretzka für Nmecha ein (46.). Paraguay setzte weiter seltene Nadelstiche: Neuer rettete gegen den heranstürmenden Torschützen (50.). Die erste gute deutsche Szene nach der Pause führte dann zum Ausgleich: Wirtz brachten den Ball punktgenau an den Elfmeterpunkt, wo Havertz den Ball per Kopf ins lange Eck setzte.

Woltemade feiert WM-Debüt

Deutschland wurde jetzt zwingender: Pavlovics Abschluss wurde im Strafraum gerade noch geblockt (56.). Es segelten nun immer mehr Flanken vor das paraguayische Gehäuse, die deutschen Angriffe gewannen an Tempo. Jamal Musiala sollte es noch mehr erhöhen, kam in der 63. Minute für Undav in die Partie.

Paraguay sortierte sich aber in der Folge wieder ein wenig besser in der Defensive, hielt die deutschen Offensivkräfte wieder besser vom Tor weg. Eine erneute Flanke von Wirtz auf Havertz brachte die nächste Großchance, aber Gill parierte den Kopfball (78.). Waldemar Anton kam kurz darauf für Pavlovic auf das Feld (79.), in den Schlussminuten auch Nick Woltemade für Sané (88.). Das entscheidende Tor wollte aber nicht gelingen, so ging es in die zusätzlichen 30 Minuten.

Geblockte Abschlüsse von Woltemade und Kimmich eröffneten die Verlängerung (93.), am Spiel änderte sich wenig: Deutschland drückte, Paraguay warf sich in jeden Ball. In der 98. Minute wurde Woltemades Schuss wieder geblockt, eine Flanke von Wirtz rauschte knapp am einköpfbereiten Tah vorbei (100.). Aber nur wenig später köpfte der Abwehrchef nach einer Ecke von Brown wuchtig aus spitzem Winkel ein, doch der Schiedsrichter erkannte auf Offensivfoul (102.).

Canale schießt Paraguay weiter

Nagelsmann reagierte mit weiteren Wechseln: Nadiem Amiri und Malick Thiaw ersetzten in der 110. Minute Wirtz und Rüdiger. Kimmich brachte einen Eckball direkt aufs Tor, konnte Gill aber nicht überraschen (111.). Anton hatte in der 119. Minute nach einer Ecke noch eine Kopfballchance, setzte den Ball aber zu zentral. Das Elfmeterschießen musste entscheiden.

Havertz eröffnete mit einem Fehlschuss, Mauricio brachte Paraguay danach in Front. Daraufhin verwandelten Kimmich, Gustavo Gomez, Musiala und Matias Galarza, ehe Woltemade und Antonio Sanabria verschossen. Amiri hielt die deutschen Hoffnungen am Leben und Fabian Balbudena verließen die Nerven gegen Neuer. Aber Tah schoss den sechsten deutschen Strafstoß über das Tor und José Canale besiegelte das deutsche WM-Aus.