Aue gleicht in Haching in letzter Minute aus

Die SpVgg Unterhaching gibt am 6. Spieltag der 3. Liga beim 2:2 (0:1) gegen den FC Erzgebirge Aue den Sieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand. Sebastian Maier und Lenn Jastremski machten binnen vier Minuten den Auer Führungstreffer von Marcel Bär zunächst wett, ehe Steffen Nkansah den Sachsen in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch einen Punkt sichert..