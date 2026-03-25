Aljoscha Kemlein "Jedem ist die Situation bewusst"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft stehen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 die ersten beiden Spiele des Jahres auf dem Programm. Am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Braunschweig auf Verfolger Nordirland, bevor es am Dienstag, 31. März (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen gegen Tabellenführer Griechenland geht. Auf DFB.de sprechen die Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein und Anton Kade über die bevorstehenden Duelle.

Aljoscha Kemlein über...

... die Vorfreude auf den Lehrgang: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und die Jungs zu sehen. Einige von ihnen kenne ich schon seit Jahren.

... das Zusammenspiel mit Tom Bischof: Ich glaube, wir ergänzen uns ziemlich gut. Tom steht mit Ballbesitz ein wenig tiefer als ich, sodass ich mich ein bisschen mehr einschalten kann. Defensiv bringen wir beide Körperlichkeit ins Spiel. Es passt ganz gut zwischen uns. Tom ist ein super Spieler, das sieht man, wenn er bei Bayern spielt.

... die beiden richtungsweisenden Duelle: Jedem ist die Situation bewusst. Wir wissen, dass wir die Spiele gewinnen müssen. Wir kennen unsere Qualität und ich bin überzeugt, dass wir die beiden Spiele gewinnen können.

... die Hinspiele gegen Nordirland und Griechenland: Ich habe mir beide Spiele im Fernsehen angeschaut und konnte nicht spielen, weil ich eine Fußverletzung hatte. Nordirland ist eine unangenehme Mannschaft, die viel mit Körpereinsatz spielt. Das machen sie mit sehr guter Intensität. Wir müssen den Kampf annehmen und mit unserer Qualität dagegenhalten.

... den Druck, die Spiele gewinnen zu müssen: Wir versuchen, den Druck auszublenden und sind überzeugt, dass wir die Spiele gewinnen werden, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen. Natürlich sind wir uns der Wichtigkeit des Spiels dennoch bewusst.

... Anton Kade: Ich habe mit ihm immer super viel Spaß. Er ist ein sehr schneller Flügelspieler, der top im Eins-gegen-Eins ist. Solche Spieler hat man gerne in seiner Mannschaft.

Anton Kade über...

... die Trainingseinheit am Vormittag: Das Training war sehr intensiv. Wir haben bei Regen und Wind trainiert. Dennoch waren wir in unserem Tunnel und haben uns auf das Spiel vorbereitet. Dabei haben wir uns taktisch eingestellt und auch schon gute Abläufe gezeigt.

... die Vorfreude auf die Partien: Wir sind sehr zuversichtlich, haben positive Energie, sind sehr fokussiert und wissen um die Wichtigkeit der Spiele.

... die Wichtigkeit des Duells mit Griechenland: Wir wissen, dass das Spiel gegen Griechenland wichtig ist. Derzeit liegt unser voller Fokus jedoch auf dem ersten Spiel gegen Nordirland.

... Aljoscha Kemlein: Aljoscha ist privat sehr lustig. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Er ist ein sehr fleißiger und talentierter Fußballer.