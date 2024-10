Alex Popp im DFB-Trikot: Mit Kopf und Köpfchen

Alexandra Popp hat die DFB-Frauen als Anführerin und Torjägerin in den vergangenen Jahren geprägt wie keine Zweite. Nun hat die 33 Jahre alte Kapitänin, berühmt-berüchtigt für ihre Kopfballstärke, ihren Rücktritt aus der Frauen-Nationalmannschaft verkündet. In Duisburg wird sie am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr) beim Länderspiel gegen Australien zum 145. und letzten Mal im DFB-Trikot auflaufen. Die Würdigung einer großen Karriere im Video auf dem YouTube-Kanal des DFB.