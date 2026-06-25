Jonathan Tah absolviert heute in East Rutherford im dritten WM-Gruppenspiel gegen Ecuador sein 50. Länderspiel für Deutschland. Sein Debüt im Trikot der A-Nationalmannschaft feierte der Innenverteidiger am 26. März 2016 im Berliner Olympiastadion beim 2:3 gegen England, als er zur Halbzeit für Weltmeister Mats Hummels eingewechselt wurde.

Bei der WM 2026 hat der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Doublesieger FC Bayern München bisher beide Gruppenspiele bestritten: das 7:1 gegen Curacao in Houston und das 2:1 gegen die Elfenbeinküste in Toronto - und nun Nummer drei im New York/New Jersey Stadium.