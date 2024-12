3:1 in Köln: RB Leipzig überwintert auf Rang sechs

Mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison verabschiedete sich RB Leipzig in der Google Pixel Frauen-Bundesliga in die Winterpause. Das Team von Trainer Jonas Stephan setzte sich zum Abschluss des 12. Spieltages beim 1. FC Köln 3:1 (1:0) durch und verbesserte sich in die obere Tabellenhälfte (Rang sechs).

Vor 1200 Zuschauer*innen im Kölner Franz-Kremer-Stadion brachte ein früher Treffer von Vanessa Fudalla (4.) die Gäste aus Sachsen bereits in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit bauten die frühere FC-Angreiferin Marleen Schimmer (46.) und Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann (72.) den Vorsprung aus. Taylor Ziemer (83.) konnte nur noch verkürzen. Der 1. FC Köln ging im zwölften Saisonspiel bereits zum neunten Mal leer aus und bleibt mit fünf Punkten auf Platz zehn.

Schimmer: "Mit gutem Gefühl in die Pause"

"Ich freue mich sehr über die drei Punkte", sagte RB-Torschützin Marleen Schimmer im Interview bei Sport1. "Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Winterpause und wollen im neuen Jahr wieder voll angreifen."

Ihre Teamkollegin Vanessa Fudalla erklärte: "Ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte und wir durch das frühe Tor gut ins Spiel gekommen sind. Wir hatten in den zurückliegenden Wochen eine Flaute, ich persönlich auch. Deshalb tut dieser Erfolg sehr gut."

Kölns Laura Donhauser meinte: "Wir wollten ganz anders in die beiden Halbzeiten starten, haben jeweils geschlafen. Nach dem frühen Rückstand waren wir zumindest im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, konnten uns aber nicht belohnen."

FC-Trainerin Dünker setzt auf dieselbe Startelf

Nach dem ersehnten ersten Saisonsieg (1:0 beim 1. FFC Turbine Potsdam) sah Kölns Interimstrainerin Jacqueline Dünker im zweiten Spiel unter ihrer Regie keinen Grund für Umstellungen und setzte in der abschließenden Partie des Fußballjahres 2024 auf eine unveränderte Anfangsformation. Für Spielführerin Celina Degen, Sylwia Matysik und Sara Agrez kam die Partie nach ihren Zwangspausen ohnehin noch zu früh. Anna-Lena Stolze und Torhüterin Jasmin Pal mussten ebenfalls noch pausieren.

Bei RB Leipzig nahm Trainer Jonas Stephan im Vergleich zum 0:3 bei Spitzenreiter Eintracht Frankfurt zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. So liefen die beiden Offensivspielerinnen Vanessa Fudalla und Marlene Müller wieder von Beginn an auf. Dafür blieben Lou-Ann Joly und Michela Croatto zunächst auf der Bank.

Aufmerksame Fudalla bringt RB früh in Führung

Die Hereinnahme von Vanessa Fudalla sollte sich schnell auszahlen, denn die U 23-Nationalspielerin war für den frühen Führungstreffer der Gäste verantwortlich. Nach einem Rückpass von FC-Innenverteidigerin Lotta Cordes zu Torhüterin Paula Hoppe setzte die aufmerksame Vanessa Fudalla die Torfrau unter Druck und wurde prompt angeschossen. Die Kugel trudelte zum 0:1 (4.) hinter die Linie.

Die Gastgeberinnen zeigten sich davon allerdings wenig geschockt. Sie bestimmten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit über weite Strecken das Spielgeschehen und drängten auf den Ausgleich. Bei guten Möglichkeiten von Dora Zeller und Taylor Ziemer war aber jeweils noch ein Leipziger Abwehrbein dazwischen. Auf der Gegenseite hielt Paula Hoppe einen 20-Meter-Schuss der Ex-Kölnerin Marleen Schimmer im Nachfassen.

Ziemer trifft und verlässt verletzt den Platz

In der zweiten Halbzeit dauerte es gerade einmal 47 Sekunden bis zum zweiten Leipziger Treffer. Nach einem Zuspiel von Julia Landenberger setzte Marleen Schimmer zu einem Solo an, überlief mehrere Kölner Gegenspielerinnen und traf zum schnellen 0:2 (46.).

Danach hatte der 1. FC Köln zunächst nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Jenny Hipp, die den Ball knapp neben das Tor setzte, und Marlene Müller, die einen Kopfball zu hoch ansetzte, hätten bereits erhöhen können. Das blieb dann Giovanna Hoffmann vorbehalten, die einen schnellen Konter konsequent zum 0:3 (72.) abschloss. Für die Nationalspielerin war es ebenso wie für Vanessa Fudalla der sechste Saisontreffer.

In der Schlussphase bewiesen die Kölnerinnen Moral und erzielten zumindest noch ein Tor. Nach einem Klassepass der eingewechselten Laura Vogt ließ Taylor Ziemer RB-Torhüterin Elvira Herzog beim 1:3 (83.) keine Abwehrmöglichkeit. Zu mehr reichte es trotz aller Bemühungen nicht. Zusätzliches Pech für den FC: Torschützin Taylor Ziemer musste in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall den Platz vorzeitig verlassen, war sichtlich benommen. Ihr Team beendete die Partie in Unterzahl, weil das Wechselkontingent zu diesem Zeitpunkt bereits erschöpft war.