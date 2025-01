3:0-Sieg in Jena: Eckbälle bringen Hoffenheim auf Kurs

Die Formkurve der TSG Hoffenheim in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeigt über den Jahreswechsel hinweg nach oben. Nach dem 1:0 gegen die SGS Essen vor der Winterpause legten die Hoffenheimerinnen in einer Nachholpartie vom 11. Spieltag ein 3:0 (2:0) beim FC Carl Zeiss Jena nach.

Im Ernst-Abbe-Sportfeld war Marta Cazalla Garcia (16./42.) mit ihrem Doppelpack maßgeblich am Erfolg beteiligt. Ihren dritten und vierten Saisontreffer erzielte die Verteidigerin jeweils nach einer Ecke. Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Melissa Kössler (90.+3). Der FC Carl Zeiss Jena wartet nach der neunten Niederlage im zwölften Saisonspiel weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

TSG-Trainer Dedes: "Macht Lust auf mehr"

"Wir haben während der Vorbereitung sehr viel gearbeitet. Es ist schön, dass wir uns dafür mit dem Sieg belohnt haben", sagte Hoffenheims Doppeltorschützin Marta Cazalla Garcia. "Wir haben das Spiel kontrolliert, waren im Grunde die ganze Zeit dominant. Damit sind wir sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ich zwei Tore erzielen konnte. Die Ecken von Eri waren sehr gut. Das haben wir so trainiert und dann ist es natürlich schön, wenn es auch im Spiel klappt."

TSG-Trainer Theodoros Dedes erklärte: "Leider haben wir in der ersten Halbzeit viele Hereingaben nicht gut verarbeitet, die Tore nach den Eckbällen waren der Dosenöffner. Nach der Pause haben wir das Spiel lange Zeit gut gemanagt und uns weitere Chancen erspielt, aus denen wir gerne auch noch ein Tor machen dürfen. Das3:0 ist am Ende ein gerechtes Ergebnis und ein verdienter Sieg, der mich besonders freut, weil die Mannschaft dafür in der Vorbereitung hart gearbeitet hat. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr."

Nationalspielerin Cerci krank

Beim FC Carl Zeiss Jena gehörte die vom SC Sand nach Thüringen zurückgekehrte Leonie Kreil auf Anhieb zur Startelf. Die 27-jährige Offensivspielerin hatte bereits von 2018 bis 2020 das Jena-Trikot getragen. Im Vergleich zum 0:3 vor der Winterpause gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt gehörte dafür Luca Birkholz nicht zum Spieltagskader von Trainer Florian Kästner.

Theodoros Dedes, Trainer der TSG Hoffenheim, nahm gegenüber dem 1:0 gegen die SGS Essen vier Veränderungen vor. Nationalspielerin Selina Cerci stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung, während Gia Corley den Verein in Richtung San Diego Wave FC (USA) verlassen hat. Außerdem saßen Jamilla Rankin und Vanessa Diehm zunächst draußen. Dafür starteten Lisann Kaut, Franziska Harsch, Chiara Hahn und Feli Delacauw.

Memeti bereitet zweimal vor

Der erste Abschluss der Partie gehörte den Hoffenheimerinnen. Beim Versuch von Jill Janssens war aber Jena-Torhüterin Mariella El Sherif zur Stelle. Kurz darauf meldeten sich auch die Gastgeberinnen erstmals an. Josephine Bonsu zielte aber zu hoch. Auf der anderen Seite musste El Sherif innerhalb von wenigen Minuten gleich mehrmals gegen Hoffenheims Janssens eingreifen. Die Führung für die TSG fiel schließlich nach einer Standardsituation: Nach einer Ecke von Ereleta Memeti köpfte Marta Cazalla Garcia (16.) ein.

Jena wäre fast die schnelle Antwort gelungen. Hoffenheims Torhüterin Laura Dick spielte einen Pass in die Füße des Gegners. Fiona Gaißer konnte aber im letzten Moment noch am Abschluss gehindert werden. Einen Schuss von Nicole Woldmann konnte TSG-Verteidigerin Lisa Doorn abblocken. Stattdessen bauten die Hoffenheimerinnen ihre Führung kurz vor der Pause durch eine weitere Ecke von Elmeti aus. Erneut verlängerte Cazalla Garcia (42.) die Hereingabe ins Netz.

Kössler setzt den Schlusspunkt

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs wäre der TSG Hoffenheim fast der dritte Treffer gelungen. Janssens spielte den Ball in den Rückraum. Von dort schoss Memeti den Ball knapp am Tor vorbei. Einige Minuten später lag der Ball im Netz, die Gästinnen jubelten aber nur kurz. Das Schiedsrichterinnen-Gespann um Naemi Breier entschied beim vermeintlichen Treffer von Lisa Kaut auf Abseits.

Auch der FC Carl Zeiss Jena näherte sich dem gegnerischen Tor nochmal an. Felicia Sträßer brachte bei ihrem Versuch von der Strafraumgrenze aber nicht genug Druck hinter den Ball, um TSG-Torhüterin Laura Dick vor Aufgaben zu stellen. Die Hoffenheimerinnen blieben das gefährlichere Team. Julia Hickelsberger-Füller setzte die eingewechselte Melissa Kössler in Szene, die den Ball aber nicht an Torhüterin El Sherif vorbeilegen konnte. Ein dritter Treffer der Begegnung sollte aber doch noch fallen: Melissa Kössler (90.+3) vollendete einen von Julia Hickelsberger-Füller eingeleiteten Konter.