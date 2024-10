Bayer 04 Leverkusen setzt sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter in der Spitzengruppe fest. Das Team von Trainer Roberto Pätzold fuhr am 4. Spieltag beim 2:1 (2:0) gegen den die TSG Hoffenheim den ersten Heimsieg der neuen Saison ein und ist weiterhin ungeschlagen. Nur beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt gingen die Rheinländerinnen nicht als Siegerinnen vom Spielfeld.

In der ersten Halbzeit brachten die beiden Zugänge Caroline Kehrer (21.) und Cornelia Kramer (27., Foulelfmeter) ihr Team innerhalb weniger Minuten im Ulrich-Haberland-Stadion auf die Siegerstraße. Nach der Pause verkürzte Selina Cerci (56.) für die TSG, konnte die dritte Niederlage nacheinander aber auch nicht mehr verhindern.

Dongus: "Nicht unsere beste Leistung"

"Den bisherigen Saisonverlauf haben wir uns ganz anders vorgestellt", sagte Hoffenheims Kapitänin Fabienme Dongus im Interview nach der Partie. "Wir bringen unsere Qualität aktuell nicht auf den Platz, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Nach der Pause wollten wir ein ganz anderes Gesicht zeigen und sind dann auch zum Anschlusstor gekommen. Dennoch haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen und nicht unsere beste Leistung gezeigt."

TSG-Torschützin Selina Cerci erklärte: "Auch wenn wir ein schwieriges Auftaktprogramm hatten, ist das viel zu wenig. Eine gute Halbzeit reicht eben nicht."

Bayer-Torhüterin Friederike Repohl meinte: "Die Tabelle ist eine schöne Momentaufnahme, wir schielen jetzt aber nicht auf Platz eins. Es war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Wir haben es unter dem Strich spannender gemacht als nötig. Denn gibt uns der gelungene Saisonstart ein gutes Gefühl für die nächsten Aufgaben."

Saisondebüt für Zdebel

Der neue Leverkusener Trainer Roberto Pätzold war im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg im NRW-Duell bei der SGS Essen zu einer Umstellung gezwungen. Für Rechtsverteidigerin Janou Levels, die in Essen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und deshalb gesperrt zuschauen musste, kam die von der U 20-Weltmeisterschaft in Kolumbien zurückgekehrte Mittelfeldspielerin Sofie Zdebel zu ihrem Saisondebüt. Dafür rückte Synne Skinnes Hansen auf die rechte Abwehrseite.

Bei der TSG Hoffenheim blieben gegenüber dem 1:5 vor nur vier Tagen beim FC Bayern München Franziska Harsch und Melissa Kössler zunächst auf der Bank. Dafür kamen Jill Janssens nach überstandener Erkältung auf der rechten und Dominika Ewa Grabowska auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Verzichten mussten die Kraichgauerinnen auf Angreiferin Mara Alber, die im Training einen Knöchelbruch erlitten hat und lange ausfällt.

Kehrer bringt Bayer auf Kurs

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando. So hatten die Hoffenheimerinnen zunächst noch Glück, dass Karolina Lea Vilhjalmsdottir ihren Kopfball nach einer Linksflanke von Juliette Vidal nicht genau platzieren konnte. Nur zwei Minuten später lag der Ball jedoch erstmals im Netz. Nach einem langen Ball aus der eigenen Abwehr konnte Caroline Kehrer allein auf das TSG-Tor zulaufen und überlistete die herauseilende Torhüterin Laura Dick mit einem eleganten Heber zum 1:0 (21.).

Der zweite Leverkusener Treffer ließ danach nicht lange auf sich warten. Weil Juliette Vidal nach einem Eckball am zweiten Pfosten festgehalten wurde, entschied Schiedsrichterin Miriam Schwermer (Rieder) auf Foulelfmeter - und Cornelia Kramer ließ sich diese Chance zum 2:0 (27.) nicht entgehen.

In dieser Phase war Bayer 04 wesentlich torgefährlicher. Noch vor der Pause hätten Karolina Lea Vilhjalmsdottir und wenig später Cornelia Kramer, deren Abschluss Laura Dick gerade noch an den Pfosten lenken konnte, fast auf 3:0 erhöht. Auf der Gegenseite war ein direkter Freistoß, den Dominika Grabowska aus etwa 20 Metern knapp über die Latte setzte, die einzige gute Tormöglichkeit für die Gäste.

Repohl pariert herausragend

Zur Pause reagierte TSG-Trainer Theodoros Dedes mit einem offensiven Wechsel. Für Mittelfeldspielerin Gia Corley kam mit Melissa Kössler eine zusätzliche Angreiferin, die auch gleich an der ersten Chance zum Anschlusstreffer beteiligt war. Nach Kösslers Vorarbeit zog Ereleta Memeti von der Strafraumgrenze ab, konnte Bayer-Torhüterin Friederike Repohl mit ihrem Flachschuss aber nicht vor ernsthafte Probleme stellen.

Insgesamt war Hoffenheimer deutlich besser im Spiel, setzte Leverkusen unter Druck - und wurde schnell mit dem Anschlusstreffer belohnt. Nach einer Flanke von Jamilla Sofia Rankin war Selina Cerci per Kopf zur Stelle und drückte die Kugel aus kurzer Entfernung zum 2:1 (56.) über die Linie.

In der Schlussphase versuchte die TSG alles, um die dritte Niederlage in Folge noch zu verhindern. Friederike Repohl war jedoch nicht zu bezwingen. Vor allem bei einer Doppelchance durch die aufgerückte Innenverteidigerin Marta Cazalla Garcia und die eingewechselte Feli Petra Delacauw reagierte Leverkusens Torfrau und Kapitänin zweimal herausragend und hielt damit den ersten Heimsieg der neuen Saison fest, weil auch ein Distanzschuss von Hoffenheims Kapitänin Fabienne Dongus sein Ziel verfehlte. Ebenfalls bitter für die TSG: Ereleta Memeti schied im zweiten Abschnitt verletzungsbedingt aus.