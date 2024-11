2:0 gegen Jena: Leipzigs Heimbilanz bleibt makellos

RB Leipzig hält in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Anschluss an die Spitze. Das Team von Trainer Jonas Stephan hat nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg am 6. Spieltag gegen Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena zwölf Punkte auf dem Konto und ist damit als Tabellenfünfter lediglich drei Zähler von Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München entfernt.

Giovanna Hoffmann (30.) brachte die Gastgeberinnen vor 1025 Zuschauer*innen am, Cottaweg während der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Vanessa Fudalla (47.) baute den Vorsprung kurz nach der Pause aus und stellte damit auch schon den Endstand her.

Während RB Leipzig im dritten Heimspiel der Saison auch den dritten Dreier landete, muss der FC Carl Zeiss Jena weiter auf den ersten Sieg warten. Nach sechs Partien steht für die Thüringerinnen erst ein Punkt zu Buche.

"Insgesamt sind wir zufrieden, weil wir wissen, dass Jena ein schwerer Gegner ist", sagte Leipzigs Trainer Jonas Stephan: "Sie haben bisher nur enge Ergebnisse erzielt und stehen sehr kompakt. Entsprechend haben wir schwierig reingefunden. Es war nicht einfach, Lösungen zu finden. Aber wir sind dann immer besser reingekommen und haben genügend Torchancen herausgespielt. Auch hinten standen wir weitgehend gut. Von daher ist es ein verdienter Sieg. Wir haben zuletzt sehr viele Heimsiege gefeiert. Jetzt müssen wir unser Spiel auch auswärts noch besser auf den Platz bringen."

Startelfdebüt für Lara Marti in dieser Saison

Nach der deutlichen Niederlage beim VfL Wolfsburg (0:5) entschied sich RB-Trainer Jonas Stephan für zwei Veränderungen in seiner Anfangsformation. In der Hintermannschaft gab die Schweizerin Lara Marti ihr Startelfdebüt in der laufenden Spielzeit, im Angriff lief die im Sommer vom 1. FC Köln verpflichtete Marleen Schimmer von Beginn an auf. Dafür nahmen Jenny Hipp und Lydia Andrade zunächst auf der Bank Platz.

Beim FC Carl Zeiss Jena, der beim 0:1 in Leverkusen eine starke Leistung gezeigt hatte und nur knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt war, rückte Noemi Gentile neu ins Team. Nicole Woldmann gehörte diesmal nicht zum Aufgebot.

Dritter Saisontreffer für Giovanna Hoffmann

Die erste vielversprechende Offensivaktion verzeichneten die Gäste aus Jena. Josephine Bonsu lief auf der rechten Seite auf und davon, zog knapp außerhalb des Strafraums ab. Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog wehrte den gefährlichen Schuss mit viel Mühe zur Ecke ab. Sonst konzentrierten sich die Thüringerinnen in erster Linie auf die Defensivarbeit, ließen in der ersten halben Stunde kaum klare Torchancen zu.

Ein Fehlpass von Nelly Juckel leitete dann den Rückstand für Jena ein. Lou-Ann Joly flankte den Ball hoch in den Strafraum. Dort legte Marleen Schimmer geschickt für ihre Sturmpartnerin Giovanna Hoffmann ab, die aus kurzer Entfernung keine Mühe hatte, mit ihrem dritten Saisontor auf 1:0 (30.) zu stellen. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur Pause.

Vanessa Fudalla gleichauf mit Laura Freigang

Unmittelbar nach Wiederbeginn baute Leipzig den Vorsprung aus. Eine weite Hereingabe von Julia Landenberger konnte Jenas Abwehrspielerin Anja Heuschkel per Kopfball nicht aus der Gefahrenzone bringen. Vanessa Fudalla nahm die Kugel geschickt mit rechts an und beförderte sie wuchtig mit links zum 2:0 (47.) ins Eck. Mit ihrem fünften Saisontreffer schloss Fudalla in der Torjägerinnenliste zur führenden Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) auf.

Nachdem Lara Marti nach einer mustergültigen Flanke von Giovanna Hoffmann eine Direktabnahme knapp über das Tor geschossen und damit das mögliche 3:0 verpasst hatte, setzten sich auch die Gäste mehrfach in Szene. Der Anschlusstreffer wollte jedoch nicht gelingen. So hatte RB-Torhüterin Elvira Herzig bei einem Versuch von Nelly Juckel keine Probleme. Ein Distanzschuss von Jenas Spielführerin Merza Julevic verfehlte sein Ziel. Insgesamt fehlten dem FC Carl Zeiss die Mittel, um die sichere Leipziger Defensive ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Zum dritten Mal im sechsten Saisonspiel blieben die Sächsinnen ohne Gegentor.