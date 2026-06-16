Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nach dem 7:1 gegen Curacao zum Auftakt vor ihrem zweiten Gruppenspiel. Am Samstag (ab 22 Uhr MESZ, live im ZDF und bei MagentaTV) trifft die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Toronto auf die Elfenbeinküste. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell im Toronto Stadium im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Das ZDF überträgt das Spiel am Samstag (ab 22 Uhr) live im Free-TV und im Stream in der ZDF-Mediathek. MagentaTV wird die Partie ebenfalls live übertragen. Um 21 Uhr startet die Vorberichterstattung im ZDF. Jochen Breyer übernimmt die Moderation, als Experten sind Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich dabei. Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Ihr zweites Spiel der WM bestreitet die DFB-Auswahl im Toronto Stadium in Toronto. Rund 40.000 Zuschauer finden im Stadion Platz, das 2007 fertiggestellt wurde. Es ist das zweite Spiel in Kanada für die deutsche Mannschaft. Die bisher einzige Partie in Kanada war das letzte Vorbereitungsspiel der deutschen Mannschaft vor der WM 1994 in den USA. Deutschland gewann durch Tore von Matthias Sammer und Rudi Völler mit 2:0.

In welchen Trikots wird gespielt?

Wie auch das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft die Partie in Weiß - gegen die Elfenbeinküste trägt das DFB-Team also erneut die Heimtrikots. Die WM-Trikots von DFB-Partner adidas gibt es im DFB-Fanshop.

Wer steht im deutschen WM-Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 21. Mai bekanntgegeben. Für den verletzten Lennart Karl rückte Assan Ouedraogo nach. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Joshua Kimmich (111 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein letztes Länderspiel vor der WM im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien. Neuer (125 Länderspiele/Platz 5) und Kimmich (Platz 9) gehören zugleich bereits jetzt zu den Top Ten der deutschen Rekordnationalspieler.

Wie liefen die letzten deutschen Spiele?

Den WM-Start gegen Curacao meisterte die DFB-Auswahl mit einem glänzenden 7:1. Somit gewann das DFB-Team seine bisherigen fünf Auftritte des Jahres 2026. Zuerst gelang in einem torreichen Spiel gegen die Schweiz ein 4:3, dann ein 2:1 gegen Ghana, bevor kurz vor der Abreise in die USA dann Finnland mit 4:0 bezwungen wurde. Auch die WM-Generalprobe gegen Co-Ausrichter USA endete siegreich mit einem 2:1 in Chicago. Davor hatte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert - sie hat nun zehn Siege in Serie eingefahren.

Wie sieht die deutsche WM-Statistik aus?

Es ist das 114. Spiel bei einer Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft. Davon gewann die DFB-Auswahl 73, spielte 17-mal unentschieden und verlor 23 Partien bei einem Torverhältnis von 239:131 Toren. In einer Vorrunde trat die deutsche Nationalmannschaft 56-mal an, gewann 34 Spiele bei acht Niederlagen und 13 Remis.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen die Elfenbeinküste?

Das 2:2 im Testländerspiel 2009 blieb bisher die einzige Begegnung der deutschen Nationalmannschaft mit einer Auswahl der Elfenbeinküste. Damals erzielte Lukas Podolski in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den späten Ausgleich. Schon damals stand Manuel Neuer im Tor der DFB-Auswahl, wenn auch nur für eine Halbzeit.

Wie lief es zuletzt bei der Elfenbeinküste?

In ihrem ersten Spiel der Gruppe E gewann die Elfenbeinküste mit 1:0 gegen Ecuador. Den Treffer erzielte der Spieler Amad von Manchester United in der 90. Minute.

Wer steht im WM-Kader der Ivorer?

Trainer Emerse Faé hat neben Flügelstürmer Amad Diallo von Manchester United weitere Stars nominiert. Der erfahrenste Spieler ist Kapitän und Ex-Barcelona Profi Frank Kessie mit 101 Länderspielen. Aus der Bundesliga kennt man Leipzigs Yan Diomande, Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim und Frankfurts Elye Wahi, der für die Rückrunde an den OGC Nizza ausgeliehen war. Zwei Ex-Bundesliga Profis mit Odilon Kossounou (zuletzt Bayer Leverkusen) und Evan Ndicka (ehemals Eintracht Frankfurt) sind ebefalls vertreten.

Wie sieht die deutsche WM-Gruppe aus?

Deutschland steht mit drei Punkten auf Platz 1 der Gruppe E. Punktgleich, allerdings mit einem schlechteren Torverhältnis, befindet sich die Elfenbeinküste auf Platz 2. Darauf folgen Ecuador auf dem dritten Platz und Curacao als Letzter jeweils ohne Punkte.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.