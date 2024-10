Dank Günster: Nürnberg gewinnt Topspiel in Bochum

Nur drei Tage nach dem Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Frauen-Bundesliga musste der VfL Bochum den ersten Platz wieder räumen. Der Aufsteiger musste sich am 6. Spieltag im Spitzenspiel dem 1. FC Nürnberg 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Der Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga bestätigte mit dem Auswärtserfolg im Ruhrgebiet seine gute Form. Der Treffer zum dritten Sieg nacheinander ging auf das Konto von Meret Günster (12.). Durch den Sieg im direkten Duell schob sich der FCN auch in der Tabelle an den Gastgeberinnen vorbei und belegt jetzt Rang zwei.

Aufsteiger Union Berlin an der Spitze

Noch einen Zähler mehr auf dem Konto als der "Club" hat der 1. FC Union Berlin nach dem 2:1 (1:0) beim SC Sand. Dina Sophia Orschmann (8.) leitete den vierten Dreier in Folge für den neuen Tabellenführer bereits in der Anfangsphase ein. Sarah Abu Sabbah (54.) konnte kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhen. Sanja Homann (89.) brachte den SC Sand zwar noch einmal näher heran. Die nächste Niederlage nach dem 0:2 beim SV Meppen konnte der frühere Bundesligist allerdings nicht mehr verhindern.

"Wir haben einige Dinge nicht so gut umgesetzt, wie wir es in den zurückliegenden Wochen geschafft haben", meinte Union-Trainerin Ailien Poese und war deshalb auch nicht ganz zufrieden. "Wir waren ein bisschen hektischer als notwendig, vor allem im eigenen Ballbesitz. Es wird dann natürlich noch einmal richtig heiß durch das späte Gegentor. Aber am Ende haben wir dennoch das Spiel gewonnen."

Kein Gewinner im Verfolgerduell

Der SV 67 Weinberg hat es in einem Verfolgerduell verpasst, sich vom Hamburger SV abzusetzen. Die Partie in Weinberg endete 1:1 (1:1). Solveig Schlitter (4.) ließ die Gastgeberinnen zunächst auf den dritten Sieg im dritten Heimspiel hoffen. Die im Sommer vom Bundesligisten SV Werder Bremen verpflichtete Christin Meyer (18.) sicherte mit ihrem ersten Saisontor dem HSV aber zumindest noch das Remis.

Der FC Ingolstadt 04 muss auch nach dem sechsten Anlauf weiter auf den ersten Sieg warten. Die Partie bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt ging 0:1 (0:1) verloren. Melissa Schmidt-Sommer (1.) gelang bereits nach wenigen Sekunden der Treffer zum Endstand. Nach sieben Punkten aus den zurückliegenden drei Begegnungen befinden sich die Frankfurterinnen tabellarisch auf dem Weg nach oben.

Das 0:0 bei der SG 99 Andernach war für den SV Meppen im fünften Meisterschaftsspiel das erste Unentschieden. Mit der Ausbeute von sieben Zählern steht für die Emsländerinnen derzeit der siebte Rang zu Buche. Die SG 99 Andernach holte im dritten Anlauf erstmals etwas Zählbares in einem Heimspiel.

Mönchengladbach wieder auf Kurs

Borussia Mönchengladbach meldete sich unmittelbar nach der Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) mit einem Dreier zurück. Das Team von Trainer Jonas Spengler setzte sich 4:0 (1:0) gegen den Nachwuchs des SC Freiburg durch und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Suus van der Drift (25.) sorgte für die knappe Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang schraubten Imke Kessels (54.), erneut van der Drift (82.) und Kiki Scholten (90.+2) das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Freiburgerinnen haben nach ihrer vierten Partie weiterhin vier Zähler auf dem Konto.

Die zuvor noch punkt- und torlose zweite Mannschaft des FC Bayern München setzte ein Ausrufezeichen. Der Nachwuchs des deutschen Meisters gewann 5:2 (2:0) gegen den FSV Gütersloh und verließ damit zumindest das Tabellenende. Luzie Zähringer (9.) und Sarah Ernst (43.) leiteten den Erfolg vor der Pause ein. Im zweiten Durchgang bauten Ana María Guzmán (59./61.) und Laura Gloning (90.+3, Foulelfmeter) den Spielstand weiter aus. Für beide Gütersloher Treffer war Ronja Leubner (48./63.) verantwortlich.