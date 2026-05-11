Prävention und Sicherheit
15 Jahre zertifizierte Sicherheitsmanager im Profifußball
14 Sicherheitsverantwortliche haben erfolgreich ihren Zertifikatslehrgang auf dem Campus der SRH University in Heidelberg absolviert. Das vom Deutschen Fußball-Bund, der Deutschen Fußball Liga und der SRH entwickelte rund einjährige Kontaktstudium "Sicherheitsmanagement im Fußball" vermittelt seit 15 Jahren wichtige Kompetenzen für ein sicheres Stadionerlebnis.
Im Fokus des Curriculums standen fachpraktische und wissenschaftliche Inhalte wie Haftungsrecht, Qualifizierung von Sicherheits- und Ordnungsdiensten, Führungskompetenzen und Vermittlung von Managementmethoden. Die Studierenden verschiedener Clubs und Organisationen präsentierten in ihren Abschlussprüfungen aktuelle und sicherheitsrelevante Themen. SRH, DFB und DFL händigten in einer Feierstunde die Abschlusszertifikate an die neuen Sicherheitsmanager und Sicherheitsmanagerinnen aus.
Seit 2011 haben insgesamt 226 Teilnehmende das Studium erfolgreich abgeschlossen und damit den erforderlichen Qualifikationsnachweis für Sicherheitsverantwortliche im Profifußball erlangt. Das berufsbegleitende Studium bereitet gezielt auf die komplexen und wachsenden Sicherheitsherausforderungen bei Fußballgroßveranstaltungen vor.
Kategorien: Prävention und Sicherheit
Autor: dfb/dfl
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