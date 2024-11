10.000 Euro Geldstrafe für Mainzer Kohr

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dominik Kohr vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt.

Kohr hatte im Anschluss an das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München am 30. Oktober 2024 in einem TV-Interview unter anderem gesagt, der Schiedsrichter habe ein Bayern-Trikot angehabt, womit er die Unparteilichkeit des Referees in Abrede stellte.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.