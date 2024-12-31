Hiermit werden Mitarbeiter*innen und Beauftragte akkreditierungsfähiger Medien und Dienstleister („Antragsteller*innen/Akkreditierte“) über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten („Daten“) durch die DFB GmbH & Co. KG im Rahmen der Durchführung des Akkreditierungsverfahrens für Veranstaltungen der DFB GmbH & Co. KG in dem nachfolgend beschriebenen Umfang informiert.

Die DFB GmbH & Co. KG wird teilweise für das Akkreditierungsverfahren für Veranstaltungen durch Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO unterstützt. Die Ausstellung der betreffenden Akkreditierung erfolgt durch die DFB GmbH & Co. KG.

Antragsteller*innen/Akkreditierte müssen dabei nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Entscheidung über die Erteilung der Akkreditierung und deren Ausübung erforderlich sind oder zu deren Erhebung die DFB GmbH & Co. KG gesetzlich verpflichtet ist. Ohne die Bereitstellung dieser Daten wird die DFB GmbH & Co. KG den Akkreditierungsantrag in der Regel nicht berücksichtigen und prüfen können.

6.2.1. Nutzung des Akkreditierungsportals

Das Akkreditierungsportal wird im Rahmen eines Webportals zur Verfügung gestellt. Beim Aufrufen der Webseite werden die unter 3. genannten Daten verarbeitet.

Außerdem werden die folgenden, technisch notwendigen Cookies gesetzt:

.Accredit-SS

Dies ist ein Session-Cookie, der verwendet wird, um die von der Anwendung verwendete Identifizierung des Sitzungsstatus anzugeben.

Der Cookie-Name kann von einer Website zur anderen variieren und kann je nach Art der Website den Namen der Website und das Wort live oder uat enthalten. Zum Beispiel: .Accredit-SANDBOX-live-SS

_RequestVerificationToken

Dies ist ein Session-Cookie, der von Webanwendungen, die mit ASP.NET MVC-Technologien erstellt wurden, als fälschungssicherer Cookie gesetzt wird.

.Accredit

Dies ist ein Session-Cookie, der dazu dient, die Identität des Benutzers innerhalb der Sitzung beizubehalten, damit er eingeloggt bleiben kann. Der Name dieses Cookies kann von einem Client zum anderen variieren.

Zum Beispiel: .Sandbox

_cookieacceptance

Persistentes Cookie, das verwendet wird, um anzuzeigen, dass der Benutzer die Cookie-Aufforderung für die Website bestätigt hat.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Bereitstellung des Akkreditierungsportals gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

6.2.2. Herkunft der Daten und Datenkategorien

Die DFB GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie im Rahmen des Akkreditierungsverfahren von den Antragstellenden/Akkreditierten erhält.

Relevante Daten der Antragstellenden/Akkreditierten sind Stammdaten

alle Vor- und Nachname(n),

Geburtsdatum und -ort

Geschlecht,

Persönliche E-Mail,

Firma,

persönliche Telefonnummer.

Je nach Akkreditierung können weitere Daten abgefragt werden

Geburtsname(n),

frühere Namen,

Nationalität,

Meldeadresse,

Ausweisart,

Ausweisnummer,

Foto.

6.2.3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, Datenempfänger

Innerhalb der DFB GmbH & Co. KG erhalten diejenigen Stellen die Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von ihr eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) und weitere Dienstleister sowie Datenempfänger können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies können darüber hinaus Unternehmen in den Kategorien Veranstaltungsorganisation, Veranstaltungssicherheit, Druck und Versand sowie IT-Dienstleistungen sein.

Daten der Antragsteller*innen/Akkreditierten werden nur an Empfänger*innen außerhalb der DFB GmbH & Co. KG weitergegeben, wenn gesetzliche Bestimmungen oder behördliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen dies erlauben oder gebieten. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger*innen der Daten z. B. die hierunter genannten Empfänger*innen sein (auch der Unternehmensgruppe der DFB GmbH & Co. KG angehörige Unternehmen und sonstige Dritte).

6.2.4. Für Zwecke des Akkreditierungsverfahrens

Die im Rahmen des Akkreditierungsportals erhobenen Daten werden von der DFB GmbH & Co. KG ausschließlich dafür verarbeitet und genutzt, um Ihre Akkreditierung ordnungsgemäß abzuwickeln und um über die Erteilung des Zutrittsrechtes und dessen Umfang zu entscheiden, sowie die Einhaltung der entsprechenden Beschränkungen zu kontrollieren. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des berechtigten Interesses der DFB GmbH & Co. KG an einer ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung, insbesondere an der Gewährleistung der Sicherheit der Besucher*innen der Veranstaltung sowie dem Schutz von eingebrachten Gütern (Art. 6 Abs 1 lit. f DSGVO).

Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, wird die DFB GmbH & Co. KG die Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragsteller*innen/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Soweit die Akkreditierung unmittelbar von einer natürlichen Person durchgeführt wird, welche mit der DFB GmbH & Co. KG in einer vertraglichen Beziehung steht, die sich nur erfüllen lässt, soweit eine Akkreditierung vorliegt, ist die Rechtsgrundlage der Akkreditierung der zwischen den Parteien bestehende Vertrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

6.2.5. Im Rahmen berechtigter Interessen

Soweit erforderlich, verarbeitet die DFB GmbH & Co. KG die Daten über die eigentlichen Zwecke des Akkreditierungsverfahrens hinaus zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter. Beispiele:

Aufnahme und öffentliche Verbreitung von Bild- und Bildtonaufnahmen von den Veranstaltungen, die Antragsteller*innen/Akkreditierte in dieser Eigenschaft darstellen, sowie die zeitlich und räumlich unbeschränkte kommerzielle und nicht-kommerzielle Auswertung dieser Bild- und Bildtonaufnahmen in jeder körperlichen Form (insbesondere Herstellung und Verbreitung auf allen digitalen und analogen Trägerformaten) und jeder unkörperlichen Form (insbesondere Sendung, öffentliche Wiedergabe sowie Zugänglichmachung, etwa als Download oder Streaming) in sämtlichen Medien sowie auf sämtlichen Plattformen durch den DFB e.V., die DFB GmbH & Co. KG oder durch sie benannte Dritte, sowie weiterer ggfs. an der Veranstaltung teilnehmenden Vereine und Kapitalgesellschaften sowie durch Lizenznehmer und Partner des DFB e.V. und der DFB GmbH & Co. KG sowie dieser Clubs (dies sind Kooperations-, Medien- und Vermarktungspartner) Geltendmachung und Ausübung rechtlicher Ansprüche sowie Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, werden die Daten durch den DFB und seine Gesellschaften nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragsteller*in/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

6.2.6. Verarbeitung für öffentliche Zwecke

Soweit erforderlich, verarbeitet die DFB GmbH & Co. KG die Daten zu öffentlichen Zwecken und übermittelt Daten bei Bedarf an die zuständigen Behörden, wenn dies

zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen die der DFB GmbH & Co. KG auferlegt wurden erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die die DFB GmbH & Co. KG und/oder dem jeweiligen Veranstaltungsort, bzw. Veranstaltungsort-Vermieter übertragen wurde (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO); oder zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit erforderlich ist (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 BDSG).

Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO erfolgende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, wird die DFB GmbH & Co. KG die Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragstellenden/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Eine Verarbeitung zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit erfolgt insbesondere im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung (5.8.6).

6.2.7. Übermittlung von Daten zum Zwecke der Zuverlässigkeitsüberprüfung

Zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verlaufs der Veranstaltung, werden Mitarbeiter*innen im Rahmen ihres Akkreditierungsantrags ggf. einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen. Dadurch soll verhindert werden, dass sie eine Gefährdung für die Gesamtveranstaltung darstellen könnten.

Zu diesem Zweck werden von diesen Personen Vor- und Nachname(n) und das Geburtsdatum sowie in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden ggf. zusätzlich weitere Daten wie der Geburtsort, Geburtsname(n), frühere(r) Name(n), Nationalität, Meldeadresse, Ausweisart, Ausweisnummer, Foto und/oder Geschlecht an die für den jeweiligen Veranstaltungsort zuständigen Sicherheitsbehörden übermittelt. Die Übermittlung erfolgt durch die DFB GmbH & Co. KG auf Anordnung der zuständigen Sicherheitsbehörden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO bzw. § 24 Abs. 1 Nr. 1 BDSG. Die übermittelten Daten werden mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Hierbei handelt es sich um Dateien, in denen insbesondere strafrechtliche Verurteilungen, aber auch anhängige und eingestellte Ermittlungsverfahren sowie Strafverfahren ohne gerichtliche Verurteilung gespeichert werden sowie um die Datei „Gewalttäter Sport“ (sie enthält im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen eingeleitete und abgeschlossene Ermittlungsverfahren, insbesondere Gewaltdelikte gegen Personen und Sachen sowie Straftaten gegen die öffentliche Ordnung). Es wird darauf hingewiesen, dass die Informationen in diesen Datenbeständen umfangreicher sein können als im Bundeszentralregister.

Die Übermittlung der Empfehlung durch die Sicherheitsbehörde an die DFB GmbH & Co. KG erfolgt auf Grundlage und unter den Voraussetzungen des jeweils für den Veranstaltungsort einschlägigen Polizeigesetzes. Die DFB GmbH & Co. KG erhält von der Sicherheitsbehörde lediglich eine Empfehlung zum Einsatz. Der DFB GmbH & Co. KG werden keine Erkenntnisse aus den Datenbanken und keine Begründung für die Empfehlung übermittelt.

Das Vorliegen von Sicherheitsbedenken und eine entsprechende Empfehlung können dazu führen, dass keine Akkreditierung erteilt wird. Lehnt die DFB GmbH & Co. KG die Akkreditierung wegen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörde ab, kann die/der Betroffene sich an die zuständige Sicherheitsbehörde werden. Die Einwände der/des Betroffenen werden dort geprüft und die Mitteilung an die DFB GmbH & Co. KG gegebenenfalls korrigiert.

Eine erteilte Akkreditierung kann jederzeit widerrufen werden, insbesondere, wenn sich auf Grund nachträglich bekannt gewordener oder eingetretener Tatsachen Bedenken ergeben.

6.2.8. Speicherdauer

Soweit erforderlich, verarbeitet und speichert die DFB GmbH & Co. KG die Daten aufgrund der wiederholten Entscheidungsbedürftigkeit über die Erteilung von Akkreditierungen für die Dauer des Bestehens des Vertrags mit dem jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister, bei dem die/der Antragsteller*in/Akkreditierte beschäftigt ist, oder dem mit ihr/ihm direkt bestehenden Vertrag. Sollte die/der Antragsteller*in/Akkreditierte vor Beendigung des Vertrags mit dem jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister aus seinem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden oder endet ein mit ihr/ihm direkt bestehender Vertrag, löscht die DFB GmbH & Co. KG (sofern sie vom jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister unterrichtet wird) ihre/seine Daten abweichend von den vorstehenden Bestimmungen mit dessen Ausscheiden. Ausgenommen sind gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungspflichten im Sinne der Ziffern 8 und 9.