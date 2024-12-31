Beim Fußball und beim Datenschutz: Fairness geht vor!
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sind für den Deutschen Fußball-Bund e.V. und die DFB GmbH & Co. KG (DFB) von größter Bedeutung. Damit Sie sich bei uns auch beim Datenschutz sicher fühlen können, erfolgt die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten beim DFB und seinen beauftragten Dienstleistern unter strenger Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Es ist nur fair, dass Sie jederzeit wissen, welche personenbezogenen Daten während Ihres Besuchs auf unseren Online-Angeboten und bei der Inanspruchnahme unserer Leistungen und Angebote erhoben werden und wie wir diese danach verwenden. Die nachfolgenden Hinweise dienen dazu, Ihnen hierüber Auskunft zu geben und Sie auch zu informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Missbrauch schützen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an die Datenschutzbeauftragten des DFB.
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind jeweils der
DFB e.V., DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertreten durch den Präsidenten Bernd Neuendorf, den Schatzmeister Stephan Grunwald und den Generalsekretär Dr. Holger Blask, info@dfb.de, Telefon: 069-67 88 0, Telefax: 069-67 88 266
oder die
DFB GmbH & Co. KG, DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertretungsberechtigte Gesellschafterin ist die DFB-Verwaltungsgesellschaft mbH, DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Holger Blask, Stephan Grunwald, Manuel Hartmann, Andreas Rettig Telefon: 069-67 88 0, Telefax: 069-67 88 266
nachfolgend der „DFB“ genannt.
Die Datenschutzbeauftragten der DFB-Gesellschaften erreichen Sie unter: datenschutz@dfb.de
Der DFB e.V. und die DFB GmbH & Co. KG sind für die Spieler*innen der Nationalmannschaften gemeinsam verantwortlich. Hinweise zur Datenverarbeitung für die Spieler*innen finden sich im Datenschutzportal des DFB [Link zu https://www.dfb.de/datenschutz-im-fussball/spielerinnen-des-dfb/ hinterlegen].
Im Übrigen sind der DFB e.V. und die DFB GmbH & Co. KG gemeinsam verantwortlich gemäß Artikel 26 DSGVO, sofern nicht ausdrücklich nur eine einzelne Gesellschaft genannt ist oder sonst eine abweichende Regelung erkennbar ist.
Die folgenden Gesellschaften sind für die einzelnen Webseiten datenschutzrechtlich verantwortlich:
dfb.de: Gemeinsam verantwortlich: DFB e.V. und DFB GmbH & Co. KG
fussball.de: DFB GmbH & Co. KG
dfb-eFootball.de: DFB GmbH & Co. KG
tickets.dfb.de: DFB GmbH & Co. KG
dfb-akademie.de: Gemeinsam verantwortlich: DFB e.V. und DFB GmbH & Co. KG
dfbnet.org: DFB GmbH & Co. KG
Zur Gewährleistung Ihrer Rechte, die Erfüllung der Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO und unter Berücksichtigung der weiteren Vorgaben der DSGVO haben wir eine Vereinbarung geschlossen.
Für Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten des kennwortgeschützten DFBnet SpielPLUS, der Postfächer und Pass Online, wenden Sie sich bitte direkt an den Beauftragten für Datenschutz Ihres zuständigen Verbandes.
Die Webseiten werden in gemeinsamer Verantwortlichkeit gem. Ziff. 1.1 geführt, sofern nicht ein expliziter einzelner Verantwortlicher benannt wird.
Beim Aufrufen unserer Webseiten dfb.de und dfbnet.org sowie den weiteren dem DFB zugehörigen Webseiten werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus vorgenannten Zwecken der Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Wir löschen diese Daten nach Ablauf von drei Monaten.
Über unsere Webseiten können Sie uns außerdem kontaktieren. Dabei ist auch die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Nachstehend finden sie Informationen über die Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten, den Zweck der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage und den Zeitpunkt der Löschung der Daten. Ihre Daten müssen wir überdies aus verschiedenen Gründen an Dritte übermitteln. Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Punkt „Übermittlung von Daten“.
Bei der Nutzung des Kontaktformulars werden durch uns folgende Daten verarbeitet und bis zur Erledigung der Anfrage gespeichert:
Die genannten Daten werden zum Zwecke der Beantwortung ihrer Anfragen verarbeitet. Die Verarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, denn wir haben ein Interesse daran ihre Fragen und Anliegen zu klären.
Um einen barrierefreien Zugang zu unseren Webseiten zu ermöglichen, verfügen unsere Webseiten über zusätzliche Funktionalitäten. Wir greifen hierfür u.a. auf ein Webseiten-Plugin („Eye-Able“) zurück, mit der die Ausgabe und Darstellung unserer Webseiten an die Bedürfnisse der Besuchenden angepasst werden können. Für die Ausführung der Plugins wird ein Javascript heruntergeladen und auf dem Endgerät ausgeführt.
Wir greifen dabei auf Technologie der Web Inclusion GmbH, Gartenstraße 12c, 97276 Margetshöchheim, zurück, mit der wir einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung geschlossen haben. Die Web Inclusion GmbH setzt Ihrerseits Unterauftragnehmer für das Bereitstellen der Funktionalitäten ein, nämlich das Content Delivery Network (CDN) von BunnyWay d.o.o. (Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, Slovenien).
Beim Laden des Plugins wird Ihre IP-Adresse an die Server unseres Auftragsverarbeiters bzw. Unterauftragsverarbeiters übermittelt. Im Übrigen werden lediglich bei einer Aktivierung von Funktionen die Einstellungen im Local Storage des Browsers hinterlegt. Alle Einstellungen werden nur lokal gespeichert und nicht übertragen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. § 14 BFSG, soweit der DFB Dienstleistungen erbringt. In den übrigen Fällen ist die Rechtsgrundlage unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei das berechtigte Interesse in der Bereitstellung einer barrierefreien Webseite besteht.
Unsere Webseiten bieten die Möglichkeit, Browser-Push-Nachrichten anzuzeigen. Diese können an das Endgerät des Benutzers gesendet werden und Neuigkeiten oder sonstige Informationen enthalten. Hierzu muss die Funktion aktiv eingeschaltet werden. Nach der Aktivierung wird ein eindeutiger Token (hier: Geräte-ID) erstellt, der für die Nutzung von Push-Benachrichtigungen erforderlich ist. Mithilfe dieses Tokens können wir Benachrichtigungen an das Endgerät des Nutzers senden. Das Token wird von unserem Dienstleister generiert und bereitgestellt. Der Token wird dann auf unseren Systemen gespeichert und bei einer Push-Nachricht an das Endgerät geschickt. Hierzu verarbeiten wir die folgenden Daten:
Wenn Sie in Ihrem „meinDFB“-Account eingeloggt sind, wird die Information über Ihre Einwilligung zusätzlich in Ihrem Kundenprofil gespeichert. Mit dem Dienstleister, der uns die Funktionalität zur Verfügung stellt, wurde ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO geschlossen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers oder, sofern angeboten, direkt auf unserer Website widerrufen (Opt-out). Im Falle des Widerrufs informiert uns Ihr Browser automatisch, sodass die Push-Kommunikation für die betreffende Geräte-ID beendet wird.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bei Interaktionen mit dem DFB werden diverse personenbezogene Daten verarbeitet. Die möglichen Konstellationen finden Sie in nachstehender Tabelle. Anhand des Themas bzw. der konkreten Adresse des Dienstes (URL) können Sie die Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten, den Zweck der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage und dem Ende der Verarbeitung er-fahren. Ihre Daten müssen wir überdies aus verschiedenen Gründen an Dritte übermitteln. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Nr.15.
Die nachfolgenden Webseiten und Unterseiten werden vom DFB in gemeinser Verantwortung geführt (vgl. Ziff. 1.1).
Nutzerregistrierung, Single-Sign-On (SSO)
URL: oidc.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Geschlecht, Name, Vorname, E-Mail, Geburtsdatum, Nickname, Passwort, Interessen, Einverständnis für Marketing, Marketingeinverständniserklärung, U16-Abfrage, Tag der Registrierung,
Zweck: Registrierung und Kontoverwaltung für das die DFB-SSO-Lösung Nutzerkonto, welches für die Nutzung der verschiedenen DFB-Angebote genutzt werden kann. verschiedener Bereiche auf www.dfb.de benötigt wird. (Kommentarfunktion, Umfragen, Gewinnspielen teil, Lesezeichen, Nachrichten, Marketing-Einverständniserklärung)
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V. (z.B. wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen) sowie nach Ablauf der darauf folgenden regelmäßigen Verjährungsfrist.
Markenportal
URL: https://markenportal.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Name, E-Mail, Nutzer-Kategorie und abhängig davon Angaben zu Unternehmen, Ansprechpartner beim DFB, Zweck der Registrierung, Abteilung
Zweck: Registrierung im Markenportal des DFB, um Zugriff auf Markenelemente zu gewähren
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V.
Kontaktformular bei Problemen mit Benutzerkonto
URL: www.dfb.de/kontakt-account-probleme
Arten personenbezogener Daten: E-Mail, Vorname, Name, Geburtsdatum, Anliegen, Problembeschreibung
Zweck: Kontakt zum DFB Support bei Problemen mit dem DFB-Nutzerkonto
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: 6 Monate nach Abschluss des Supportvorgangs
Kontaktformular allgemein
URL: www.dfb.de/kontakt
Arten personenbezogener Daten: Vorname, Name, E-Mail-Adresse, Frage
Zweck: Fragen an den Verband stellen
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: 6 Monate nach Abschluss des Kontaktvorgangs
Presseportal
URL: presse.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Name, Vorname, E-Mail, Medien-Kategorie, Funktionsbeschreibung, Presseausweis-Nummer, Mitgliedsstatus Presseverbände, Firmenzugehörigkeit, Dienstanschrift, Telefonnummer
Zweck: Übermittlung von Pressekarten für DFB-Events
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO; bei Länderspielen außerhalb der EU werden die Daten ggf. auch in diese Staaten übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt je nach Staat auf Grundlage von Art. 45 Abs. 1 DSGVO soweit es sich um ein Land mit angemessenem Schutzniveau handelt (z.B. Schweiz), Art. 46 Abs. 1 DSGVO soweit entsprechende Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen oder Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO soweit die Übermittlung auch ohne angemessenes Schutzniveau oder besondere Garantien für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist.
Beendigung: 6 Monate nach Akkreditierung
Presseportal - Registrierung
URL: services.dfb.de/press_profiles/new
Arten personenbezogener Daten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Geburtsname, Nickname, Passwort, Interessen, Einverständniserklärung für Marketing, Sprache, Medien-Kategorie, Funktionsbeschreibung, Presseausweis-Nummer, Mitgliedsstatus Presseverbände, Firmenzugehörigkeit, Angabe „selbstständig“ / „angestellt“
Zweck: Möglichkeit für Medienvertreter, einen Account zum Presseportal des DFB einzurichten, Download von Broschüren und weiteren Informationen Antragsstellung, Verwaltung Akkreditierungen
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V. (z.B. wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen)
Anmeldeformular Fair Play-Medaille
URL: https://www.dfb.de/preisewettbewerbe/fair-play-medaille/meldeformular/
Arten personenbezogener Daten: Name des Gemeldeten, Name des Meldenden, Nachname des Meldenden, Anschrift des Meldenden, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Telefaxnummer, Spiel, Datum des Spiels, Landesverband des Teams, Liga, Altersbereich, Darstellung der Fair Play-Geste
Zweck: Einreichung von potenziellen Preisträgern bzw. von Vorschlägen für potenzielle Preisträger der Fair Play-Medaille
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: 6 Monate nach Vergabe des Preises
Hospitality-Portal (WEB)
URL: www.dfb.de/vip-tickets/start
Arten personenbezogener Daten: Firma, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, Anschrift, Anzahl Personen, Kreditkartendaten
Zweck: Bestellung von VIP Tickets für Spiele der Nationalmannschaften und des DFB-Pokal
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO; für die im berechtigten Interesse liegenden werblichen Zwecke Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Beendigung: 24 Monate nach Versand der Tickets für werbliche Zwecke; für Rechnungsdokumente bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren
Bestellung Schiedsrichter-Zeitung
URL: www.dfb.de/verbandsservice/publikationen/dfb-schiedsrichter-zeitung
Arten personenbezogener Daten: Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse
Zweck: Bestellformular zur Bestellung der Schiedsrichter-Zeitung bei unserem Verlagspartner.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: 3 Monate nach Abschluss des Abonnements
Gewinnspiel
URL: Wechselnde URLs
Arten personenbezogener Daten: Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefax (optional)
Zweck: Durchführung von Gewinnspielen
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels
Versand von Preisen
URL: Wechselnde URLs (Gewinnspiele)
Arten personenbezogener Daten: Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort
Zweck: Versand der Preise; ggf. Übermittlung an Sponsor, sofern dieser die Preise versendet
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für Übermittlung, sonst s. Gewinnspiel
Beendigung: 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels
DFB Fußball-Abzeichen
URL: fussballabzeichen.dfbnet.org/index.html
Arten personenbezogener Daten: Für die Schulregistrierung: Name, Vorname (Ansprechpartner), E-Mail, Passwort, Telefonnummer (geschäftlich); Für die Anlage einer Veranstaltung zusätzlich: Angabe eines Prüfers (optional).
Zweck: Registrierung von Schulen (Ansprechpartner mit Kontaktkennung), um am Fußballabzeichen teilnehmen zu können; Freigabe von Veranstaltungen/Klärung von Unklarheiten; Übermittlung der Kontaktdaten an Logistiker, um das Material (insb. Fußball-Abzeichen) zu verschicken.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Beendigung: Löschung durch den Nutzer
Chatbot
URL: dfb.de
Arten personenbezogener Daten: E-Mail, ggf. PIN, Nachrichtentexte; auf Wunsch des Nutzers auch Vorname, Nachname und Geschlecht
Zweck: Verbesserung unseres Online-Angebots durch eine interaktive Chat-Anwendung und Durchführung von in unserem berechtigten Interesse liegenden Marketingaktionen (z.B. Gewinnspiele); die Daten werden überdies aggregiert und dadurch anonymisiert, um für in unserem berechtigten Interesse liegende anonyme, statistische Auswertungen genutzt zu werden und um Erfolgsmessungen durchzuführen, sowie unsere werbliche Ansprache zu verbessern, soweit uns dafür eine Einwilligung vorliegt.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Beendigung: Nachrichtentexte binnen 3 Tagen soweit sie für die Gewinnermittlung nicht erforderlich sind, ansonsten werden alle Daten unmittelbar nach Ziehung des Gewinners gelöscht.
Datencenter
URL: https://www.dfb.de/datencenter
Arten personenbezogener Daten: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, Vereins- und Spielhistorie sowie ein Lichtbild von Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen.
Zweck: Aufzeichnung des Profi- und Amateurspielbetriebs zu Zwecken der Information der Öffentlichkeit über Personen der Zeitgeschichte, der Historie und Archivierung
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Beendigung: Die Daten werden nach einem differenzierten Löschkonzept gelöscht. Grundsätzlich erfolgt eine Löschung zwei Jahre nach Beendigung der aktuellen Saison. Ausgenommen sind Teilnehmer*innen der BL, 2. BL, 3. Liga und Frauen-BL sowie Auswahlspieler*innen der Nationalmannschaften.
Anmeldung zum Eventportal
URL: https://eventportal.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Name, Vorname, Nutzername/E-Mail-Adresse, Passwort, Geburtsdatum (freiwillig), Firma, Telefon, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, Mobilfunknummer
Zweck: Registrierung eines Accounts um die Services des Event Portals nutzen zu können, Kontaktaufnahme
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Anmeldung zum geschlossenen Bereich für DFB-Mitarbeiter und Entwickler
URL: https://eventportal.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort, Zuordnung Gruppe „DFB“ bzw. „Administrator“, Kontaktdaten (freiwillig)
Zweck: Registrierung eines Accounts zur Bearbeitung des Eventmanuals
Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 1 BDSG, Art. 6 1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Anmeldung zum geschlossenen Bereich für Dienstleister
URL: https://eventportal.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort
Zweck: Zugriffs- und Bearbeitungsmöglichkeiten zum Eventmanual
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Podcasts
URL: https://dfb-akademie.de
Arten personenbezogener Daten: IP-Adresse, Geräteinformationen
Zweck: Download und Wiedergabe von Podcasts
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
Die nachfolgenden Verarbeitungen werden in gemeinsamer Verantwortung der DFB-Gesellschaften durchgeführt (vgl. Ziff. 1.1). Ausnahmen von dieser Regelung sind explizit benannt.
Die UNSERE TALENTE ist die DFB App für die nominierten U-Nationalspieler*innen. Sie ist Teil der DFB Akademiewelt und bietet Zugang zum Schulportal.
Registrierung
Arten personenbezogener Daten: E-Mail-Adresse, Passwort, Tag der Registrierung
Zweck: Registrierung und Kontoverwaltung für das DFB-Nutzerkonto, welches für die Nutzung des Schulportals erforderlich ist.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO
Löschung: Bei Kündigung durch den Nutzer oder sobald das Talent nicht mehr im Förderprogramm ist. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Accounts/Profile
Über die DFB App erhalten Sie alle wichtigen News des DFB für seine Fans inklusive Liveberichterstattung zu verschiedenen Wettbewerben.
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Nickname, Passwort, Tag der Registrierung, Spielerakte, Schulische Daten, Dokumente Schule
Zweck: Dokumentenmanagement für Talente, Lehrer*innen, Begleitpersonen, Koordinatoren
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Vom DFB veranstaltete Veranstaltungen werden teilweise durch eine entsprechende Event-App unterstützt. Im Rahmen dieser Event-App verarbeitet der DFB auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO) den Vor- und Zunamen (ggf. einschließlich Anrede bzw. Geschlecht und Titel) sowie die E-Mail-Adresse, um ein personalisiertes Informations- und Unterstützungsangebot anzubieten. Die Daten werden spätestens nach dem Widerruf der Einwilligung gelöscht; in der Regel erfolgt die Löschung bereits, wenn sich der Zweck der Event-App erledigt hat. Details ergeben sich jeweils aus der konkreten Einwilligungserklärung.
Registrierung
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Nickname, Passwort, Tag der Registrierung
Zweck: Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs der Veranstaltungen, sowie Bereitstellung von Kontaktmöglichkeiten zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, sofern z.B. zur Kontaktaufnahme zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingewilligt wurde, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8. Bei Einwilligung regelmäßig nach Widerruf der Einwilligung.
Die Teampunkt-App wird in alleiniger Verantwortung der DFB GmbH & Co. KG betrieben.
Mit der Teammanagement App (Teampunkt) bieten wir zudem eine App an, die das Ziel hat, Trainern und Spielern die Verwaltung ihrer Mannschaft zu erleichtern. Zu den angebotenen Funktionen gehören z.B. Trainings-, Punktspiel- und Turniertermine zu planen, Zu- und Absagen zu verwalten und eine Mannschafts-Chat. Um die App nutzen zu können, muss der Mannschaftsverantwortliche das Team freischalten, woraufhin die Namen (Vor- und Nachnamen) der Trainer*innen und Spieler*innen aus dem DFBnet mit der App geteilt, aber noch nicht veröffentlicht oder Dritten zugänglich gemacht werden.
4.3.1 Registrierung
Um die Teammanagement App (Teampunkt) zu nutzen und mit anderen Nutzern in Ihrem Team zu interagieren, ist es notwendig, dass Sie sich registrieren. Spieler/Eltern können sich nur registrieren, wenn sie zuvor durch den Trainer eingeladen wurden. Mit dieser Einladung wird ein personifizierter und verschlüsselter Aktivierungslink verschickt, über den die Mannschaftszugehörigkeit abgeleitet wird. Kategorien von Betroffenen:
Im Rahmen der Registrierung erheben wir folgende Daten:
Im Falle der Annahme einer Einladung werden
der eingeladenen Nutzer aus der DFBnet Datenbank in die Datenbank der Teammanagement App (Teampunkt) übertragen. Die Daten sind erforderlich, zur Erstellung und Gestaltung Ihres Accounts und damit Sie die App nutzen können, z.B. zur Bestätigung der Teilnahme am Training oder an Punktspielen, für Diskussionsbeiträge oder zur Abstimmung innerhalb des Teams. Davon werden lediglich Vor- und Nachname, Spielerfoto und die Mannschaftszugehörigkeit gegenüber den anderen Teammitgliedern veröffentlicht.
Die Verarbeitung basiert auf Art. 6 (1) lit. b DSGVO.
4.3.2. Funktionalitäten
Die Hauptfunktionalität der App ist die Koordination von Spielen, Trainings und sonstigen Aktivitäten der Mannschaft. Die Anwender*innen können in der App Termine einstellen und mit der Mannschaft kommunizieren, Aufgaben und Aktivitäten erstellen und zuweisen. Die Nutzung der App ist kostenfrei und eine Nutzung der App ist für die Teilnahme am Spielbetrieb nicht verpflichtend. Übersicht über die Funktionen:
Zur Nutzung der einzelnen Funktionalitäten können weitere Daten nötig sein. Weitere Daten wie z.B. Konfektionsgröße, Schuhgröße, Trikotnummer, Füßigkeit (rechts, links, beidseits), Position und sonstige Daten können im erstellten Profil freiwillig angegeben werden. Darüber hinaus kann durch die Nutzer*innen die Anwesenheit und Spielhäufigkeit angegeben werden. Hier beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) lit. a DSGVO).
Die Statistiken werden erst nach Einwilligung der Betroffenen im Team veröffentlicht. Lediglich die Trainer*innen haben vorher bereits Einblick in die Statistiken. Die Daten werden in der App mit auf FUSSBALL.DE öffentlich verfügbaren Daten verknüpft, sodass Informationen zu Staffeln und Spielen, Tabellen und Statistiken in der App abrufbar sind. Sie haben die Möglichkeit individuelle Statistiken (wie z.B. Anwesenheit oder Leistungen) zu aktivieren. Die Statistiken sind per Voreinstellung abgeschaltet; die Aktivierung und Freigabe erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 (1) lit. a DSGVO). Die Statistiken sind entsprechend nicht für jedermann einsehbar, außer die Spieler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte schalten die Statistiken für die übrigen Spieler*innen der Teams aktiv frei.
Ihre Daten werden gelöscht, sobald Sie Ihr Nutzerkonto bei uns kündigen. Hiervon ausgenommen sind Termine, die ein Trainer für seine Mannschaft angelegt hat (z.B. Training usw.) sowie Aufgaben, die im Rahmen der Teamorganisation angelegt und zugewiesen wurden.
Um die Registrierung als Jugendlicher zwischen 11 und 16 Jahren durchführen zu können, sind wir rechtlich verpflichtet, die Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen. Dazu ist die Angabe der E-Mail-Adresse des/der Erziehungsberechtigten notwendig. Erst nach Bestätigung des/der Erziehungsberechtigten kann der Account in der Teammanagement App (Teampunkt) freigeschaltet werden. Die E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten wird ausschließlich zum Zwecke der Aktivierung des Benutzerkontos und zum Nachweis der Einwilligung gespeichert und verarbeitet. Minderjährige bis einschließlich dem 10. Lebensjahr können sich nicht registrieren. Hier erfolgt eine E-Mail- Einladung durch den Trainer an die Erziehungsberechtigten, soweit diese zuvor in den Erhalt einer Einladung eingewilligt haben.
4.3.3. Push-Benachrichtigungen
Werden Push-Nachrichten aktiviert, wird zur Bereitstellung dieser Funktion der Dienst Firebase Cloud Messaging der Firma Google (Android) und Apple Push Notifications (iOS) genutzt. Dabei generieren Google und Apple einen berechneten Schlüssel, der sich aus der Kennung der App und ihrer Geräte-Kennung zusammensetzt (Device Token). Dieser Schlüssel wird auf der Firebase Plattform mit den von Ihnen gewählten Einstellungen hinterlegt, um Ihnen die Inhalte Ihren Wünschen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Die Google- bzw. Apple-Server können keinerlei Rückschluss auf die Anfragen von Nutzenden ziehen oder sonstige Daten ermitteln, die mit einer Person im Zusammenhang stehen
4.3.4. Technische Datenverarbeitung und Download
Beim Download der App werden bestimmte erforderliche Informationen an den von dir ausgewählten App Store (Google Play Store oder Apple App Store) übermittelt, insbesondere können dabei der Nutzername, die E-Mail-Adresse, die Kundennummer deines Accounts, der Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen sowie die individuelle Gerätekennziffer verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich durch den jeweiligen App Store und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.
Im Rahmen Ihrer Nutzung der App erheben wir bestimmte Daten automatisch, die für die Nutzung der App erforderlich sind. Hierzu gehören:
Diese Daten werden automatisch an uns übermittelt, aber nicht gespeichert, um Ihnen den Dienst und die damit verbundenen Funktionen zur Verfügung zu stellen; die Funktionen und Leistungsmerkmale der App zu verbessern und Missbrauch sowie Fehlfunktionen vorzubeugen und zu beseitigen.
Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als Betroffener und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, und wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu gewährleisten und einen markt- und interessengerechten Dienst anbieten zu können, das hier Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO überwiegt.
4.3.5. Tracking
Verschiedene Cookies setzen wir nur nach Ihrer Einwilligung, die Sie bei Ihrem ersten Besuch unserer mobilen App über den Consent-Manager auswählen können. Die Funktionen werden nur im Falle Ihrer Zustimmung aktiviert und können insbesondere dazu dienen, dass wir die Nutzung unserer mobilen App analysieren und verbessern können, Ihnen die Bedienung über verschiedene Browser oder Endgeräte erleichtern, Sie bei einem Besuch wiedererkennen oder Werbung schalten (ggf. auch um Werbung an den Interessen zu orientieren, Effektivität von Anzeigen zu messen oder Ihnen interessenorientierte Werbung zu zeigen). Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf Ihrer Einwilligung ist jederzeit möglich, ohne dass davon die Zulässigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf berührt wird.
Die DFB eFootball Plattform und Turniere werden in der Verantwortlichkeit der DFB GmbH & Co. KG durchgeführt. Für die Teilnahme an eFootball Turnieren des DFB ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich.
Zunächst müssen sich Nutzer für die Teilnahme über die Webseite registrieren. Dabei werden die folgenden personenbezogenen Daten abgefragt:
Um ein Gamertag zu erhalten, benötigen Sie einen Account auf der PS4 oder XBox Plattform. Die jeweiligen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter den folgenden Links:
Durch die Nutzung der für den DFB eFootball verwendeten Spiele können außerdem personenbezogene Daten durch den Spielehersteller verarbeitet werden. Die Datenschutzbestimmungen finden Sie unter dem folgenden Link:
Sofern die Eingabe personenbezogener Daten im Rahmen der Registrierung optional ist, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung durch die DFB GmbH & Co. KG die Einwilligung des Benutzers gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Daten werden dann bis zum Widerruf der Einwilligung verarbeitet.
Für Pflichtfelder ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die DFB GmbH & Co. KG Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, da wir die Daten zur Durchführung des Rechtsverhältnisses benötigen. Die personenbezogenen Daten werden dann für die Dauer des Vertragsverhältnisses verarbeitet und nach dessen Beendigung gelöscht.
Für den Spielbetrieb erfolgt außerdem eine weitergehende Verarbeitung personenbezogener Daten. Neben den bei der Registrierung erhobenen Daten fallen dabei auch weitere Informationen an, die mit dem Gamertag – und somit der der dahinterstehenden natürlichen Person – verknüpft sind. Dazu gehören insbesondere die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Teilnahme am eFootball Spielbetrieb durch die DFB GmbH & Co. KG ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, da wir diese Daten zur Durchführung des Rechtsverhältnisses benötigen. Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem Nutzer-Account gespeichert werden (z.B. fussball.de Kennung), werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses verarbeitet und nach dessen Beendigung gelöscht. Turnierbezogene Daten, z.B. Spielergebnisse, werden spätestens 6 Monate nach Ende des Turniers gelöscht. Davon unberührt bleibt die Verarbeitung personenbezogener Daten aus Gründen der Berichterstattung im Rahmen des Medienprivilegs (Verarbeitung zu journalistischen Zwecken).
Bei einigen Wettbewerben haben Teilnehmende zudem die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Dazu fragen wir von Gewinnern den Vor- und Nachnamen sowie die Postanschrift ab. Die Preise werden dabei teilweise durch Sponsoren zur Verfügung gestellt. In diesen Fällen erfolgt der Versand des Preises durch die jeweiligen Sponsoren. Zu diesem Zweck müssen wir Ihren Vor- und Nachnamen sowie die Postanschrift an diese übermitteln. Weitere Informationen über die jeweiligen Sponsoren finden Sie in den Turnierinformationen.
Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht im Versand der Preise durch die Sponsoren. Sie können der Verarbeitung durch Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO widersprechen. In diesem Fall ist ein Versand der Preise jedoch nicht möglich.
Bestimmte Veranstaltungen erfordern eine vorherige Qualifikation, welche in der Verantwortung der Landes- und Regionalverbände erfolgen kann und dazu die DFB eFootball-Plattform nutzen. Zudem kann die DFB eFootball-Plattform durch andere Organisationen für eigene eFootball-Veranstaltungen genutzt werden.
In diesen Fällen ist es erforderlich, dass die Daten der registrierten bzw. für die Veranstaltungen angemeldeten Teilnehmer*innen an die Veranstalter*innen übermittelt werden. Diese Übermittlungen sind erforderlich, damit die Veranstalter*innen vor Ort die erforderlichen Maßnahmen zur Organisation und Durchführung der Veranstaltung treffen können. Die konkreten Empfänger*innen der Daten werden im Rahmen des Anmeldeprozesses genannt.
Die Verarbeitung erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, da die Teilnehmer*innen durch die Anmeldung einen Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung geschlossen haben. Die Verarbeitung ist erforderlich, um die Veranstaltung durchzuführen.
Der Support beim DFB eFootball erfolgt optional auch über die Kommunikations-Software „discord“ (Discord Inc., 444 De Haro Street, San Francisco). Für die Nutzung von discord ist die Registrierung auf der Plattform des Diensteanbieters erforderlich. Bei der Nutzung von discord werden möglicherweise Daten an Server in den USA übertragen. Die Datenschutzbestimmungen für discord können Sie unter folgendem Link abrufen:
Die Nutzung erfolgt auf freiwilliger Basis – alternativ können Sie den Support auch per E-Mail erreichen.
Zu Marketingzwecken außerhalb spezifischer eFootball Events verarbeitet die DFB GmbH & Co. KG personenbezogene Daten aus der Registrierung (vgl. unter a)).
Die DFB GmbH & Co. KG übermittelt zudem zu Marketingzwecken personenbezogene Daten an den DFB e.V. und seine Gesellschaften, Regional- und Landesverbände (https://www.dfb.de/verbandsstruktur/landes-regionalverbaende/) sowie offiziellen Partner (https://www.dfb.de/verbandsstruktur/partner-des-dfb/). Die DFB GmbH & Co. KG und die genannten Stellen werden diese personenbezogenen Daten für Zwecke der internen Kundenanalyse und der Werbung per E-Mail für Aktionen, Tickets und andere Produkte (Fanartikel, Fachliteratur, Lizenzprodukte) und Dienstleistungen verarbeiten und nutzen. Die Verarbeitung durch die DFB GmbH & Co. KG zu Marketingzwecken, die Übermittlung durch die DFB GmbH & Co. KG an die genannten Stellen sowie die Verarbeitung durch diese erfolgt freiwillig auf Basis einer Einwilligung des Betroffenen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt bis zum Widerruf der Einwilligung.
Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, auf dfb-efootball.de eigene Streams von Twitch oder YouTube einzubinden und somit ihre Reichweite zu erhöhen. Um einen Stream auf dfb-efootball.de einzubinden ist die vorherige Authentifizierung des Streams erforderlich. Der Zweck der Verarbeitung ist die Förderung des efootballs durch Bereitstellung einer Plattform zur Reichweitenerhöhung von efootball-Streams. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bis zum Widerruf der Einwilligung (z.B. durch Entfernen des Streams im Nutzerkonto) oder Löschung des dfb-efootball.de Accounts. Nachfolgend finden Sie weiterführende Informationen über die Authentifizierung des Streams mit den verschiedenen kompatiblen Anbietern:
Authentifizierung bei Twitch:
Um einen Stream von Twitch auf dfb-efootball.de einbinden zu können, müssen Sie zunächst mit Ihrem Twitch-Account einen Freigabe-Token erzeugen. Diesen Token sowie Ihre Twitch User-ID (Nutzername) müssen Sie sodann auf dfb-efootball.de angeben, um den Stream einzubinden.
Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von Twitch entnehmen:
https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice
Authentifizierung bei YouTube:
Um einen YouTube Stream zu authentifizieren, müssen Sie sich über die Google API einloggen. Dabei werden die folgenden Informationen verarbeitet:
Eine Speicherung dieser Daten in den IT-Systemen von dfb-efootball.de erfolgt nicht.
Nachdem ein Stream authentifiziert wurde, kann der Stream sowie die damit verknüpften Metadaten (Zuschauerzahl, gespieltes Spiel, Online-Status, etc.) von der DFB GmbH & Co. KG ausgelesen und auf dfb-efootball.de angezeigt werden. Die auf der Plattform angezeigten Streams sind der Öffentlichkeit zugänglich.
Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von YouTube entnehmen:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
Die Organisation des Spielbetriebs und das Ticketing im Rahmen der nachfolgenden Verarbeitungen wird durch die DFB GmbH & Co. KG verantwortet.
Ticketshop
URL: tickets.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Für die Registrierung: Anrede, Vorname, Nachname, Telefon, Mobilfunknummer, Straße, Hausnummer, Adresszusatz, Postleitzahl, Ort, Land, E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, Geburtstag, Passwort, Passwort-Bestätigung, Nationalität, Zahlungsdaten. Für registrierte Nutzer: E-Mail-Adresse und Passwort (Alternativ: FCN-Mitgliedsnummer und FCN-Pin)
Zweck: Shopsystem zur Bestellung von Tickets für Fußballspiele der Nationalmannschaften des DFB sowie Spiele des DFB-Pokals. Um den Bestellvorgang abzuschließen muss ein persönliches Nutzerkonto bestehen/angelegt werden.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO; bei Länderspielen außerhalb der EU werden die Daten ggf. auch in diese Staaten übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt je nach Staat auf Grundlage von Art. 45 Abs. 1 DSGVO soweit es sich um ein Land mit angemessenem Schutzniveau handelt (z.B. Schweiz), Art. 46 Abs. 1 DSGVO soweit entsprechende Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen oder Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO soweit die Übermittlung auch ohne angemessenes Schutzniveau oder besondere Garantien für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. Für die im berechtigten Interesse liegenden werblichen Zwecke Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Löschung: 36 Monate nach Ende des laufenden Kalenderjahres; für Rechnungsdokumente bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.
E-Mail-Werbung
URL: tickets.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, E-Mail-Bestätigung, in Anspruch genommene Ware oder Dienstleistung.
Zweck: Zusendung von Werbung zu ähnlichen Waren oder Dienstleistungen.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, § 7 Abs. 3 UWG.
Löschung: 36 Monate nach Ende des laufenden Kalenderjahres
Berechtigungsnachweise
URL: tickets.dfb.de
Arten personenbezogener Daten: Ergänzend zu der regulären Registrierung: Berechtigungsscheine für beeinträchtigte Personen inkl. des Lichtbilds (Vorder- und Rückseite); Vermerk der Berechtigung, Gültigkeit des Berechtigungsscheins, Art der Beeinträchtigung (z.B. Rollstuhlfahrend).
Zweck: Erwerb von besonderen Kategorien von Tickets für beeinträchtigte Personen; Buchung von gesondert ausgewiesenen Plätzen für die Beeinträchtigung der Person, Tickets für Begleitpersonen.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b, Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.
Löschung: Die Kopie des Berechtigungsscheins wird umgehend nach der Prüfung gelöscht. Im Übrigen werden die Daten nach Ablauf der Gültigkeit des Berechtigungsscheins gelöscht und müssen neu beantragt werden.
Hiermit werden Mitarbeiter*innen und Beauftragte akkreditierungsfähiger Medien und Dienstleister („Antragsteller*innen/Akkreditierte“) über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten („Daten“) durch die DFB GmbH & Co. KG im Rahmen der Durchführung des Akkreditierungsverfahrens für Veranstaltungen der DFB GmbH & Co. KG in dem nachfolgend beschriebenen Umfang informiert.
Die DFB GmbH & Co. KG wird teilweise für das Akkreditierungsverfahren für Veranstaltungen durch Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO unterstützt. Die Ausstellung der betreffenden Akkreditierung erfolgt durch die DFB GmbH & Co. KG.
Antragsteller*innen/Akkreditierte müssen dabei nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Entscheidung über die Erteilung der Akkreditierung und deren Ausübung erforderlich sind oder zu deren Erhebung die DFB GmbH & Co. KG gesetzlich verpflichtet ist. Ohne die Bereitstellung dieser Daten wird die DFB GmbH & Co. KG den Akkreditierungsantrag in der Regel nicht berücksichtigen und prüfen können.
6.2.1. Nutzung des Akkreditierungsportals
Das Akkreditierungsportal wird im Rahmen eines Webportals zur Verfügung gestellt. Beim Aufrufen der Webseite werden die unter 3. genannten Daten verarbeitet.
Außerdem werden die folgenden, technisch notwendigen Cookies gesetzt:
.Accredit-SS
Dies ist ein Session-Cookie, der verwendet wird, um die von der Anwendung verwendete Identifizierung des Sitzungsstatus anzugeben.
Der Cookie-Name kann von einer Website zur anderen variieren und kann je nach Art der Website den Namen der Website und das Wort live oder uat enthalten. Zum Beispiel: .Accredit-SANDBOX-live-SS
_RequestVerificationToken
Dies ist ein Session-Cookie, der von Webanwendungen, die mit ASP.NET MVC-Technologien erstellt wurden, als fälschungssicherer Cookie gesetzt wird.
.Accredit
Dies ist ein Session-Cookie, der dazu dient, die Identität des Benutzers innerhalb der Sitzung beizubehalten, damit er eingeloggt bleiben kann. Der Name dieses Cookies kann von einem Client zum anderen variieren.
Zum Beispiel: .Sandbox
_cookieacceptance
Persistentes Cookie, das verwendet wird, um anzuzeigen, dass der Benutzer die Cookie-Aufforderung für die Website bestätigt hat.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Bereitstellung des Akkreditierungsportals gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
6.2.2. Herkunft der Daten und Datenkategorien
Die DFB GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie im Rahmen des Akkreditierungsverfahren von den Antragstellenden/Akkreditierten erhält.
Relevante Daten der Antragstellenden/Akkreditierten sind Stammdaten
Je nach Akkreditierung können weitere Daten abgefragt werden
6.2.3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, Datenempfänger
Innerhalb der DFB GmbH & Co. KG erhalten diejenigen Stellen die Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von ihr eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) und weitere Dienstleister sowie Datenempfänger können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies können darüber hinaus Unternehmen in den Kategorien Veranstaltungsorganisation, Veranstaltungssicherheit, Druck und Versand sowie IT-Dienstleistungen sein.
Daten der Antragsteller*innen/Akkreditierten werden nur an Empfänger*innen außerhalb der DFB GmbH & Co. KG weitergegeben, wenn gesetzliche Bestimmungen oder behördliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen dies erlauben oder gebieten. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger*innen der Daten z. B. die hierunter genannten Empfänger*innen sein (auch der Unternehmensgruppe der DFB GmbH & Co. KG angehörige Unternehmen und sonstige Dritte).
6.2.4. Für Zwecke des Akkreditierungsverfahrens
Die im Rahmen des Akkreditierungsportals erhobenen Daten werden von der DFB GmbH & Co. KG ausschließlich dafür verarbeitet und genutzt, um Ihre Akkreditierung ordnungsgemäß abzuwickeln und um über die Erteilung des Zutrittsrechtes und dessen Umfang zu entscheiden, sowie die Einhaltung der entsprechenden Beschränkungen zu kontrollieren. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des berechtigten Interesses der DFB GmbH & Co. KG an einer ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung, insbesondere an der Gewährleistung der Sicherheit der Besucher*innen der Veranstaltung sowie dem Schutz von eingebrachten Gütern (Art. 6 Abs 1 lit. f DSGVO).
Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, wird die DFB GmbH & Co. KG die Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragsteller*innen/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Soweit die Akkreditierung unmittelbar von einer natürlichen Person durchgeführt wird, welche mit der DFB GmbH & Co. KG in einer vertraglichen Beziehung steht, die sich nur erfüllen lässt, soweit eine Akkreditierung vorliegt, ist die Rechtsgrundlage der Akkreditierung der zwischen den Parteien bestehende Vertrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
6.2.5. Im Rahmen berechtigter Interessen
Soweit erforderlich, verarbeitet die DFB GmbH & Co. KG die Daten über die eigentlichen Zwecke des Akkreditierungsverfahrens hinaus zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen Dritter. Beispiele:
Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, werden die Daten durch den DFB und seine Gesellschaften nicht mehr verarbeiten, es sei denn, er kann schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragsteller*in/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
6.2.6. Verarbeitung für öffentliche Zwecke
Soweit erforderlich, verarbeitet die DFB GmbH & Co. KG die Daten zu öffentlichen Zwecken und übermittelt Daten bei Bedarf an die zuständigen Behörden, wenn dies
Antragsteller*innen/Akkreditierte haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die vorstehende gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO erfolgende Verarbeitung sie betreffender Daten Widerspruch einzulegen. Legen Antragsteller*innen/Akkreditierte Widerspruch ein, wird die DFB GmbH & Co. KG die Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der/des jeweiligen Antragstellenden/Akkreditierten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Eine Verarbeitung zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit erfolgt insbesondere im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung (5.8.6).
6.2.7. Übermittlung von Daten zum Zwecke der Zuverlässigkeitsüberprüfung
Zur Gewährleistung eines sicheren und störungsfreien Verlaufs der Veranstaltung, werden Mitarbeiter*innen im Rahmen ihres Akkreditierungsantrags ggf. einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen. Dadurch soll verhindert werden, dass sie eine Gefährdung für die Gesamtveranstaltung darstellen könnten.
Zu diesem Zweck werden von diesen Personen Vor- und Nachname(n) und das Geburtsdatum sowie in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden ggf. zusätzlich weitere Daten wie der Geburtsort, Geburtsname(n), frühere(r) Name(n), Nationalität, Meldeadresse, Ausweisart, Ausweisnummer, Foto und/oder Geschlecht an die für den jeweiligen Veranstaltungsort zuständigen Sicherheitsbehörden übermittelt. Die Übermittlung erfolgt durch die DFB GmbH & Co. KG auf Anordnung der zuständigen Sicherheitsbehörden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO bzw. § 24 Abs. 1 Nr. 1 BDSG. Die übermittelten Daten werden mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Hierbei handelt es sich um Dateien, in denen insbesondere strafrechtliche Verurteilungen, aber auch anhängige und eingestellte Ermittlungsverfahren sowie Strafverfahren ohne gerichtliche Verurteilung gespeichert werden sowie um die Datei „Gewalttäter Sport“ (sie enthält im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen eingeleitete und abgeschlossene Ermittlungsverfahren, insbesondere Gewaltdelikte gegen Personen und Sachen sowie Straftaten gegen die öffentliche Ordnung). Es wird darauf hingewiesen, dass die Informationen in diesen Datenbeständen umfangreicher sein können als im Bundeszentralregister.
Die Übermittlung der Empfehlung durch die Sicherheitsbehörde an die DFB GmbH & Co. KG erfolgt auf Grundlage und unter den Voraussetzungen des jeweils für den Veranstaltungsort einschlägigen Polizeigesetzes. Die DFB GmbH & Co. KG erhält von der Sicherheitsbehörde lediglich eine Empfehlung zum Einsatz. Der DFB GmbH & Co. KG werden keine Erkenntnisse aus den Datenbanken und keine Begründung für die Empfehlung übermittelt.
Das Vorliegen von Sicherheitsbedenken und eine entsprechende Empfehlung können dazu führen, dass keine Akkreditierung erteilt wird. Lehnt die DFB GmbH & Co. KG die Akkreditierung wegen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörde ab, kann die/der Betroffene sich an die zuständige Sicherheitsbehörde werden. Die Einwände der/des Betroffenen werden dort geprüft und die Mitteilung an die DFB GmbH & Co. KG gegebenenfalls korrigiert.
Eine erteilte Akkreditierung kann jederzeit widerrufen werden, insbesondere, wenn sich auf Grund nachträglich bekannt gewordener oder eingetretener Tatsachen Bedenken ergeben.
6.2.8. Speicherdauer
Soweit erforderlich, verarbeitet und speichert die DFB GmbH & Co. KG die Daten aufgrund der wiederholten Entscheidungsbedürftigkeit über die Erteilung von Akkreditierungen für die Dauer des Bestehens des Vertrags mit dem jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister, bei dem die/der Antragsteller*in/Akkreditierte beschäftigt ist, oder dem mit ihr/ihm direkt bestehenden Vertrag. Sollte die/der Antragsteller*in/Akkreditierte vor Beendigung des Vertrags mit dem jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister aus seinem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden oder endet ein mit ihr/ihm direkt bestehender Vertrag, löscht die DFB GmbH & Co. KG (sofern sie vom jeweiligen Lizenznehmer oder Dienstleister unterrichtet wird) ihre/seine Daten abweichend von den vorstehenden Bestimmungen mit dessen Ausscheiden. Ausgenommen sind gesetzliche und vertragliche Aufbewahrungspflichten im Sinne der Ziffern 8 und 9.
Die DFB GmbH & Co. KG stellt seinen Partner*innen eine zentrale Plattform für Medienangebote im Zusammenhang mit der Google Pixel Frauen Bundesliga zur Verfügung. Dabei können Nutzer*innen über einen personalisierten Account auf ein Content Delivery System (CDS) zugreifen und Mediadaten und sonstige Inhalte austauschen.
Dabei werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet:
Die Kategorien betroffener Personen umfasst insbesondere
Die Daten sind Dritten zugänglich, die eine gesonderte vertragliche Vereinbarung mit der DFB GmbH & Co. KG geschlossen haben. Dazu gehören u.a. Mediapartner, Sponsoren und teilnehmende Clubs.
Die DFB GmbH & Co. KG wird teilweise für den Betrieb des CDS durch Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO unterstützt. Eine entsprechend erforderliche Vereinbarung wurde mit den jeweiligen Auftragnehmern geschlossen. Der Betrieb des CDS erfolgt in der Verantwortung der DFB GmbH & Co. KG.
Die Daten der betroffenen Spieler*innen werden aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO oder einer vertraglichen Vereinbarung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet. Die Daten der sonstigen Nutzenden werden aufgrund von einer vertraglichen Vereinbarung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet. Sofern keine Einwilligung erteilt wurde oder kein Vertrag geschlossen wurde, werden die Daten aufgrund des berechtigten Interesses des DFB an der Spielberichtserstattung und den Interessen an der Vermarktung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet.
Der DFB sichert über einen Genehmigungsprozess (Zulassungsportal) die Voraussetzungen für Leistungszentren seiner höherklassigen Vereine. Betroffene Personengruppen sind: Trainer*innen, Sportliche Leitung, Organisatorische Leitung, Physiotherapeut*innen, Sportpsycholog*innen, Athletiktrainer*innen, Torwarttrainer*innen, Arzt oder Ärztin, Ansprechperson Duale Karriere, Ansprechperson Pädagogik, Ansprechperson Prävention
Hierzu verarbeitet der DFB die folgenden Daten:
Zweck der Datenverarbeitung ist die Registrierung und Genehmigung als Leistungszentrum. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Durchführung des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Dies ist insbesondere bei einer erfolglosen Genehmigung als Leistungszentrum der Fall, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. In diesem Fall werden die Daten mit einem Sperrvermerk versehen und nur noch für die Zwecke der erforderlichen Archivierung aufbewahrt.
Die DFB GmbH & Co. KG ist verantwortliche für die Erteilung von Trainerlizenzen, insbesondere der Pro Lizenz, A+ Lizenz, A Lizenz, B+ Lizenz, Torwart A Lizenz, Torwart B Lizenz und dem Torwart Leistungskurs. Hierzu verarbeitet der DFB die notwendigen Daten zur Erteilung von Trainer*innenlizenzen. Die jeweils erforderlichen Daten ergeben sich aus den Anforderungen der DFB-Ausbildungsordnung. Dazu gehören insbesondere:
Zweck der Datenverarbeitung ist die Beantragung der jeweiligen Lizenz sowie die Organisation und Durchführung der Lizenzverwaltung für die Lizenzinhaber*innen inklusive der dafür notwendigen Kommunikation und Information (u.a. per E-Mail) mit den Lizenzinhaber*innen. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Durchführung des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Sofern es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt, werden diese in Verbindung mit der Einwilligung aus Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Dies ist insbesondere bei einer erfolglosen Beantragung der Lizenz der Fall, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. In diesem Fall werden die Daten mit einem Sperrvermerk versehen und nur noch für die Zwecke der erforderlichen Archivierung aufbewahrt. Das Führungszeugnis wird direkt nach Einsichtnahme durch die zuständige Sachbearbeiter*in gelöscht und nicht aufbewahrt.
Teilnahme an Weiterbildungsangeboten und Lehrgängen
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind und ggf. Daten über die Lehrgangsabwicklung, USt.-ID, Fortbildungsdaten und -nummern, Vereinsdaten, Ernährungspräferenzen, Anreise- und Aufenthaltsinformationen etc.
Zweck: Begründung, Ausgestaltung, Durchführung und Organisation der Weiterbildungsangebote und Lehrgänge, Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken sowie Verwaltung in einer entsprechenden Software.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Voraussetzung für die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten und Lehrgängen kann der Nachweis der erforderlichen Lizenzen der entsprechenden Lizenzstufe.
Die nachfolgenden Verarbeitungen werden in gemeinsamer Verantwortung der DFB-Gesellschaften durchgeführt (vgl. Ziff. 1.1).
Der DFB bietet den Fanclubs seiner Mannschaften an, sich als offizieller Fanclub der Nationalmannschaften registrieren zu lassen. Zur Verwaltung der Fanclubs, verarbeitet der DFB folgende Daten der Fanclubs und ihrer Mitglieder:
Die Daten werden zu Zwecken der Verwaltung und Organisation des Fanclubs und der Mitgliedschaft sowie der Möglichkeit von Mitgliedertreffen, Community-Events und sonstigen Vorteilen (Rabatte, Vorkaufsrechte, Merchandising, Clubtreffen etc.), Abgleich mit der beim DFB geführten Stadionverbotsdatei bei Antragsstellung auf Teilnahme im Fanclub / Turnierregistrierung sowie bei Ticketbewerbung; ggf. Übermittlung der Teilnehmernummer an Veranstalter (UEFA /FIFA) zum Abgleich sowie Meldung von Verstößen gegen den Fanclubkodex verarbeitet.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Einwilligung der Betroffenen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Übermittlung der Daten ist freiwillig und müssen nur die Voraussetzungen der Registrierung erfüllen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Die Rechtsgrundlage für den Abgleich der Daten beim Stadionbesuch mit der Stadionverbotsdatei oder bei Verstößen gegen den Fanclubkodex ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Der DFB hat ein Interesse daran die Sicherheit der Zuschauer und die Durchsetzung des Hausrechts und die Einhaltung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen zu gewährleisten.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, es sei denn, der DFB ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.
Fans der Nationalmannschaften können sich beim DFB als Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fan Clubs Nationalmannschaft anmelden. Sie erhalten eine Fan-Karte, die zur Inanspruchnahme verschiedener vom DFB jeweils festgelegter Leistungen berechtigt. Für die Anmeldung werden folgende Daten verarbeitet:
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Die Anmeldung zum Fan Club Nationalmannschaft kann als Gruppe erfolgen. Dafür müssen die Daten von mind. 9 weiteren Personen in der Anmeldemaske eingegeben und an den DFB übermittelt werden. Die Daten der im Gruppenantrag aufgeführten Personen werden ebenfalls auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet. Die anmeldende Person wurde darauf hingewiesen, dass sie das Einverständnis und die Bevollmächtigung aller im Antrag aufgeführten Personen besitzt und diese über die mit der Anmeldung einhergehende Datenverarbeitung informiert hat.
Der Fan Club Nationalmannschaft versendet Service-E-Mails an die hinterlegten E-Mail-Adressen, die exklusive Informationen und Aktionen des Fan Clubs enthalten. Dies erfolgt gemäß den AGB des Fan Clubs. Die Hinweise sind Teil der Vertragserfüllung und die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Zudem kann optional eine Anmeldung für den Newsletter erfolgen und das Einverständnis für Marketing-Zwecke erteilt werden. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitungen ist die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Weitere Details sind in Ziffer 18 dieser Datenschutzerklärung enthalten.
Die Rechtsgrundlage für den Abgleich der Daten beim Stadionbesuch mit der Stadionverbotsdatei oder bei Verstößen gegen den Fanclubkodex ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Der DFB hat ein Interesse daran die Sicherheit der Zuschauer und die Durchsetzung des Hausrechts und die Einhaltung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen zu gewährleisten. Hierbei erfolgt bei einer Ticketbewerbung möglicherweise eine Übermittlung der Teilnehmernummer an Veranstalter (UEFA /FIFA) zum Abgleich.
Im Fanclub Bereich kann die Mitgliedschaft verwaltet werden und es gibt Möglichkeiten zur Organisation und Buchung von Reisen, Mitgliedertreffen, Community-Teilnahme und sonstige Benefits (Rabatte, Vorkaufsrechte, Merchandising, Keine Vorverkaufsgebühren, Clubtreffen); Abgleich mit der beim DFB geführten Stadionverbotsdatei bei Antragsstellung auf Teilnahme im Fanclub / Turnierregistrierung sowie beim Ticketerwerb.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder der Vertrag gekündigt wurde, es sei denn, der DFB ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.
Fans der Nationalmannschaften können sich beim DFB als Mitglied der Fanbase anmelden. Sie sind mit der Registrierung berechtigt, verschiedene vom DFB festgelegten Leistungen und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Für die Anmeldung werden folgende Daten verarbeitet:
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO und die Einwilligung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.
Mit der Anmeldung erhält das Mitglied regelmäßig Informationen zu Aktionen, Länderspielen und Vergünstigungen. Die Abmeldung von diesem Newsletter geht automatisch mit der Beendigung der Mitgliedschaft einher und kann jederzeit über das Opt-Out im Newsletter erfolgen.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder der Vertrag gekündigt wurde, es sei denn, der DFB ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet
Im Rahmen der WM 2026 bietet der DFB den Betroffenen die Möglichkeit an, dass sein Vor- und Nachname (im Folgenden „Fannamen“) auf dem Mannschaftsbus und auf anderen offiziellen DFB-Gegenständen oder Gegenstände der DFB-Partner zu veröffentlichen. Dazu werden die notwendigen personenbezogenen Daten
zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung verarbeitet. Hiervon umfasst ist die Veröffentlichung des Fannamens. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Betroffenen erhalten dadurch die Möglichkeit, dass ihr Vor- und Nachname im Rahmen der Aktion im DFB-Umfeld erscheint.
Die Teilnehmer*innen haben keinen Anspruch auf die Veröffentlichung ihrer Fannamen. Wird der Fanname einer Betroffenen nicht ausgewählt, werden die Daten nach der finalen Auswahl der Fannamen gelöscht, sofern nicht weitere Einwilligungen gegenüber dem DFB erteilt wurden oder sonstige rechtliche Beziehungen bestehen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DFB-Fannamen-Teilnahmebedingungen.
Die Ziffern zur Teilnahme an Gewinnspielen (Ziffer 8) dieser Datenschutzhinweise gelten ergänzend.
Fans, die ein Ticket für ein Länderspiel gekauft haben, können sich durch Einwilligung für den Service „Match Experience“ anmelden. Sie können vor, während und nach dem Spiel via RCS-Chat kontaktiert werden. Dieser beinhaltet Echtzeit-Updates wie einen Toralarm, Gamification-Elemente wie Quiz oder Votings sowie Partner- und Merchandising-Angebote.
Für und bei der Nutzung des RCS-Chats werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:
Darüber hinaus werden Daten und Informationen zur Inanspruchnahme der Leistungen der Match Experience, wie Zeitpunkt der Kommunikation, Conversation-ID, Trace-ID für Nachrichten verarbeitet.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Ihre Einwilligung erteilen Sie uns, indem Sie nach Scannen eines QR-Codes eine Kommunikation mit uns starten. Die Einwilligungserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass die Rechtmäßigkeit der bis zu ihrem Widerruf erfolgten Datenverarbeitung hiervon unberührt bleibt. Zur Dokumentation ihrer Einwilligung und zur Verteidigung unserer Rechte speichern wir Daten zu Ihrer Einwilligung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich aus den genannten Zwecken.
Zweck der Verarbeitung der Daten im Rahmen der RCS-Chat Nutzung: Verbesserung der Matchday Experience, Platzieren von Partner- und Werbeangeboten
Ihr Nutzungsverhalten von Match Experience kann ausgewertet werden. Hierzu werden ausschließlich die Informationen verwendet, die vom Messengerdienst selbst bereitgestellt werden (z. B. Ihre Telefonnummer, Nachrichten-ID, Zeitpunkte des Versands und Empfangs von Nachrichten sowie der Sende-Status). Verfügbarkeitsinformationen werden nicht verarbeitet. Auf diese Weise können wir die Reichweite des Angebots analysieren, Informationen bedarfsgerecht bereitstellen und unseren Service kontinuierlich verbessern.
Dabei nutzen wir ein Angebot der Telekom Deutschland GmbH, die uns die entsprechenden Tools zur Verfügung stellt. Ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO wurde geschlossen. Anbieter ist die Telekom Deutschland GmbH, Hahnstraße 43 d, 60528 Frankfurt am Main.
Die nachfolgenden Verarbeitungen werden in gemeinsamer Verantwortung der DFB-Gesellschaften durchgeführt (vgl. Ziff. 1.1).
Wenn Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, werden personenbezogene Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Verarbeitete Datenkategorien sind hierbei:
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Daten können für die Versendung der Gewinne an Sponsoren weitergeben werden. Diese verarbeiten die Daten ausschließlich für den Zweck des Gewinnversands. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt.
Sofern Sie uns Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO explizit erteilt haben, wird Ihr Vorname, Nachname und Ihr Wohnort auf unseren Webseiten im Falle eines Gewinnes veröffentlicht. Anderenfalls erfolgt die Veröffentlichung in anonymisierter Form (beispielsweise Max M. aus Frankfurt).
Ihre Daten werden sechs Monate nach Ende des Gewinnspiels gelöscht, sofern es keine vertraglichen oder gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften gibt oder dieses im Rahmen des Gewinnspiels anderweitig kommuniziert wird.
8.2.1. Werbung und Marketingeinwilligung
Sofern Sie in die Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken eingewilligt haben, werden die DFB-Gesellschaften Ihre personenbezogene Daten verarbeiten. Die DFB GmbH & Co. KG, der DFB e.V. und seine Gesellschaften werden diese personenbezogenen Daten in gemeinsamer Verantwortlichkeit für Zwecke der internen Kundenanalyse und der Werbung per E-Mail für Aktionen, Tickets und andere Produkte (Fanartikel, Fachliteratur, Lizenzprodukte) und Dienstleistungen des DFB e.V. und der DFB GmbH & Co. KG. und seiner Gesellschaften sowie offiziellen Partner verarbeiten und nutzen. Zur Kundenanalyse enthalten die Werbe-E-Mails Tracking-Parameter zur Erhebung von Interaktionen mit der Werbung.
Die Verarbeitung durch den DFB zu Marketingzwecken, die Übermittlung durch die erhebende Stelle an die vorgenannten Stellen sowie die Verarbeitung durch diese erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Selbstverständlich können Sie uns auch auf allen anderen Wegen (z.B. per Post) kontaktieren und Ihre Einwilligung widerrufen. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO.
8.2.2. Newsletter
Sofern Sie sich für einen Newsletter angemeldet haben, werden die DFB GmbH & Co. KG, der DFB e.V. und seine Gesellschaften Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Newsletter-Versandes und für Zwecke der internen Kundenanalyse verarbeitet. Zur Kundenanalyse enthalten die Newsletter Tracking-Parameter zur Erhebung von Interaktionen mit dem Newsletter. Die Verarbeitung erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit auf einem gemeinsam mit dem DFB e.V. geführten Portal unter newsletter.dfb.de möglich. Das Portal kann durch den Unsubscribe-Link am Ende des Newsletters aufgerufen werden. Selbstverständlich können Sie uns auch auf allen anderen Wegen (z.B. per Post) kontaktieren und Ihre Einwilligung widerrufen. Die Verarbeitung erfolgt bis zum Widerruf der Einwilligung. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs .1 lit. f DSGVO.
Zur Durchführung verschiedener Umfragen, um Erkenntnisse und Daten unter anderem über Nutzer*innen, Kund*innen und Spieler*innen sowie weitere Angehörige des Spielbetriebs zu sammeln, zur Marktforschung, zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Verbesserung der Services des DFB führt der DFB regelmäßig Umfragen zu verschiedenen Themen durch. Hierzu können auch E-Mails mit Links zu aktuellen Umfragen gehören. Verarbeitete Datenkategorien sind hierbei:
Dazu nutzen wir ein Angebot des Dienstleisters Netigate, der uns die Tools zur Verfügung stellt. Ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO wurde geschlossen. Anbieter ist die Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main). Details finden Sie unter https://www.netigate.net/de/impressum/#legal .
Die Verarbeitung durch den DFB erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Hierbei ist es möglich, dass die Daten der Erhebung und Ihre personenbezogenen Daten nicht zusammen gespeichert werden, sodass Ihre Umfrageergebnisse möglicherweise nicht personenbezogen sind und mangels Zuordnung nicht gelöscht werden können. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung können die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Die nachfolgenden Verarbeitungen werden in gemeinsamer Verantwortung der DFB-Gesellschaften durchgeführt (vgl. Ziff. 1.1).
Teilnahme an Veranstaltungen
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind.
Zweck: Versand personalisierter Einladungen, Planung und Durchführung der Veranstaltung und Buchung (z.B. Flug- oder Zugbuchung, Hotelübernachtung)
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Einladung und Registrierung zu Veranstaltungen
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind.
Zweck: Versand personalisierter Einladungen (z.B. für Ehrengäste), Planung und Durchführung der Veranstaltung und Buchung (z.B. Flug- oder Zugbuchung, Hotelübernachtung)
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Löschung: Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.
Plattform zur Verwaltung von Veranstaltungen und Teilnehmern
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind und ggf. Daten über die Veranstaltungsabwicklung, USt.-ID, Fortbildungsdaten und -nummern, Vereinsdaten, Ernährungspräferenzen, Anreise- und Aufenthaltsinformationen etc.
Zweck: Begründung, Ausgestaltung, Durchführung und Organisation der Veranstaltungen des DFB
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Registrierung von Dienstleistern
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind.
Zweck: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des DFB.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Informationen über ähnliche Veranstaltungen
Arten personenbezogener Daten: Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, Mailadresse.
Zweck: Information über bevorstehende (ähnliche) Veranstaltungen
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO sofern Sie an einer kostenpflichtigen Veranstaltung teilgenommen haben oder Ihre Einwilligung widerrufen haben, Art. 6 Abs. 1 lit. B) DSGVO sofern eine (verbands-)rechtliche Pflicht zur Information besteht, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben.
Löschung: 6 Monate nach Widerruf der Einwilligung durch den Nutzer
Im Rahmen von Veranstaltungen des DFB, von (Marketing-)Maßnahmen des DFB und zur Durchführung von Verträgen werden verschiedene Aufnahmen von Personen in Form von Bewegtbildern, Fotos und Ton angefertigt.
Dazu werden entsprechend der jeweiligen Vereinbarung oder Einwilligung personenbezogene Daten, u.a.
verarbeitet und insbesondere auch offline und online veröffentlicht. Es handelt sich bei den Betroffenen u.a. um
Je nach konkreter Ausgestaltung der Vereinbarung mit den Betroffenen, werden die Daten aufgrund einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, zur Erfüllung oder Durchführung eines Vertrags gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO oder aufgrund des berechtigten Interesses des DFB gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (teilweise i.V.m. §§ 22, 23 KUG) verarbeitet. Die Betroffenen erhalten vor der Datenverarbeitung eine Information über die konkrete Rechtsgrundlage sowie spezifische Hinweise für die jeweilige Verarbeitung.
9.2.1. Hinweise zur Einwilligung
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht und bereits bestehende Veröffentlichungen werden eingestellt. Der Widerruf kann jederzeit per E-Mail an datenschutz@dfb.de oder auf allen anderen Kontaktwegen erfolgen.
Fotos, die im Wesentlichen die betroffene Person zeigen, werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der oben genannten Unternehmen entfernt und nicht mehr für neue Veröffentlichungen verwendet. Sofern die betroffene Person auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet ist, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn die betroffene Person unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht wird (z.B. durch Verpixelung). Fotos, die in Printprodukten veröffentlicht wurden, werden im Falle eines Widerrufs erst bei der nächsten Auflage des betroffenen Printprodukts nicht mehr verwendet.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine abgebildete Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.
9.2.2. Hinweise zum berechtigten Interesse
Bildnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Zwecken der Dokumentations- und Berichterstattung, werden vom DFB - soweit die Interessen der Abgebildeten dem im Einzelfall nicht offenkundig entgegen stehen - verarbeitet und ggf. veröffentlicht. Der DFB orientiert sich bei der Veröffentlichung an den Vorgaben der DSGVO, unter Berücksichtigung der unter dem KUG entwickelten Leitlinien. Eine Veröffentlichung aufgrund des berechtigten Interesses kommt insbesondere in Betracht, wenn das Bildnis im Rahmen eines zeitgeschichtlichen Ereignisses oder einer Versammlung entstanden ist oder lediglich als Beiwerk neben dem Gegenstand der Veröffentlichung zurücktritt. Ein im Einzelfall einer Veröffentlichung entgegenstehendes Interesse können die Teilnehmer*innen durch gut sichtbare Anbringung einer auf der jeweiligen Veranstaltung vom DFB zur Verfügung gestellten Markierung vornehmen. In anderen Fällen erfolgt eine Veröffentlichung von Bildnissen ausschließlich aufgrund einer jederzeit für die Zukunft widerruflichen Einwilligung.
9.2.3. Allgemeine Hinweise zur Nutzung Foto- und Videoaufnahmen
Diese Aufnahmen verbreitet der DFB zeitlich und räumlich unbeschränkt kommerziell und nicht-kommerziell in jeder körperlichen Form (insbesondere Herstellung und Verbreitung auf allen digitalen und analogen Trägerformaten) und jeder unkörperlichen Form (insbesondere Sendung, öffentliche Wiedergabe sowie Zugänglichmachung, etwa als Download oder Streaming) in sämtlichen Medien sowie auf sämtlichen Plattformen des DFB, seiner Tochtergesellschaften oder sonstiger Dritte (z.B. Presse, Kooperations-, Medien- und Vermarktungspartner).
Um unsere Aktivitäten zur organisieren und durchzuführen, ist es teilweise erforderlich, sich vorab zu registrieren oder bestimmte Informationen zu übermitteln. Dazu nutzen wir das Angebot von Microsoft Forms („MS Forms“).
Mit dem Absenden des Microsoft-Forms werden die angegebenen Daten gegebenenfalls durch Microsoft in den USA verarbeitet. Um ein angemessenes Schutzniveau für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA zu gewährleisten, haben wir mit dem Dienstleister einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Die Datenverarbeitung soll möglichst ausschließlich im EU-Raum durchgeführt werden. Da dennoch die theoretische Möglichkeit des Zugriffs aus einem Drittland (hier: USA) besteht, wurden mit dem Dienstleister sog. Standardvertragsklauseln i.S.d. DSGVO geschlossen. Während Microsoft zugleich nach dem EU-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert ist, werden die SCC schon seit Jahren als Bestandteil der Standardverträge zwischen Microsoft und seinen Kunden eingebunden. Sie finden auf alle Übertragungen aus EU-Mitgliedstaaten Anwendung. Zudem gibt Microsoft weitergehende Garantien, um den unbefugten Zugriff möglichst zu unterbinden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist für den Fall, dass diese zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. In allen übrigen Fällen ist die Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung, die Sie mit Absenden des Formulars erteilen.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, es sei denn der DFB ist aufgrund von gesetzlichen Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.
Videokonferenz
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Vor- und Name, Vorname, E-Mail, Aufnahme von Text-, Audio- und Videodaten
Zweck: Teilnahme an der Zoom-Konferenz. Der DFB behält sich vor die Aufzeichnung anschließend auf den Webseiten des DFB zu veröffentlichen. Die wird vorab in den Teilnahmebedingungen geregelt.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO gem. den Teilnahmebedingungen; §§ 22,23 KunstUrhG
Löschung: Nach Ende des Events (sofern keine Einwilligung in Marketing)
Zoom
Arten personenbezogener Daten: Meetingdaten, Text-, Audio- und Videodaten, IP-Adresse, Telemetriedaten, ungefährer Standort vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414845 /p>.
Zweck: Teilnahme an einer vom DFB organisierten Videokonferenz (Übermittlung der technisch notwendigen Daten für die Teilnahme über Zoom) Zoom Video Communications, Inc. Attention: Data Privacy Officer 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113, USA Mail: privacy@zoom.us
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, Art. 28, Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO
Löschung: Nach Ende des Events bzw. Bei Zoom entsprechend der Datenschutzerklärung
Im Rahmen der von Veranstaltungen, Lehrgängen oder sonstigen gemeinsamen Besprechungen werden digitale Kommunikationsmittel genutzt. Diese ermöglichen teilweise die Aufzeichnung von Videokonferenzen. Die Möglichkeit, Videokonferenzen aufzuzeichnen, kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. In jedem Fall muss der Zweck mitgeteilt und eine Einwilligung eingeholt werden. Es ist möglich, dass sowohl die Videobilder der Teilnehmenden als auch das gesprochene Wort aufgezeichnet werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Details (z. B. bei der Nennung von Namen) von Dritten, die in den Präsentationen oder der Diskussion erwähnt werden, aufgezeichnet werden. Umfasst sind so-mit die folgenden Datenkategorien:
Betroffen hiervon können sowohl Lehrgangsteilnehmer*innen, Kooperationspartner*innen als auch externe Dienstleister und Lieferanten des DFB sein. Ansprechpartner und konkreter Zweck werden den Betroffenen vor der jeweiligen Aufzeichnung mitgeteilt. Die Rechtsgrundlage der Aufzeichnung ist die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung ist freiwillig. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Die Aufzeichnung wird nach 60 Tagen automatisiert gelöscht, sofern keine darüberhinausgehenden Zwecke bestehen.
Anmeldung zur Sponsorenreise / Partnerreise
URL: https://starciteap.smarteventscloud.com
Arten personenbezogener Daten: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Nationalität, Essenswünsche, Telefonnummer, Handynummer, Firma, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Passnummer, Vor- und Nachname des Bestellers, E-Mail des Bestellers, Unternehmen des Bestellers, Telefonnummer des Bestellers, Ab- und Anreise Informationen, Hotel
Zweck: Durchführung der Sponsorenreise / Partnerreise
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Vertragsverhältnisse
Arten personenbezogener Daten: Stammdaten, Ansprechpartner*innen mit Kontaktdaten, Vertragsdaten, Kommunikation
Zweck: Verwaltung und Durchführung von Vertragsverhältnissen
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
Zufriedenheitsumfrage
Arten personenbezogener Daten: Berufliche E-Mail-Adresse (zur Zusendung des Links zur Umfrage), Unternehmensangehörigkeit, Geschäftsbereichszugehörigkeit, Antworten auf die Fragen
Zweck: Verbesserung der Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen, regelmäßige Umfragen zur Zufriedenheit bei den Partner*innen durch, E-Mails mit Links zu aktuellen Umfragen zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Dazu nutzen wir ein Angebot des Dienstleisters Netigate, der uns die Tools zur Verfügung stellt. Ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO wurde geschlossen. Anbieter ist die Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main). Details finden Sie unter https://www.netigate.net/de/impressum/#legal .
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO, § 7 Abs. 3 UWG
Löschung: 3 Jahre nach Vertragsbeendigung bzw. nach Widerspruch über den Erhalt. Versand wird nach Widerspruch bereits eingestellt.
Vergabeverfahren / Ausschreibungen
Arten personenbezogener Daten: Stammdaten zum Unternehmen, Kontaktdaten der Ansprechpartner*innen, Daten im Zusammenhang mit dem Angebot
Zweck: Verwaltung, Organisation und Durchführung des Vergabeverfahrens
Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b DSGVO und § 97 Abs. 1 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), § 55 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung (BHO)
Löschung: Maßstab für die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind die haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen (§ 79 BHO), sowie vergaberechtlich § 8 Abs. 4 der Vergabeverordnung (VgV) und § 6 Abs. 2 UVgO. Zur Umsetzung der Fristenregelungen kommt das Löschkonzept des DFB zur Anwendung
Honorarverträge
Arten personenbezogener Daten: Stammdaten, Abrechnungsdaten, Auftragsdaten, Leistungsrelevante Dokumente (z.B. Lizenzen und Befähigungen)
Zweck: Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken der allgemeinen Vertrags- und Honorarverwaltung. Da-zu gehört die Verwaltung der Personendaten, inklusive Honorarverträge, Ausschreibungsunter-lagen, Kommunikation und sonstiger relevanter Dokumente.
Rechtsgrundlage: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DSGVO.
Löschung: Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8
9.8.1. Allgemeines
Für die Entwicklung eines Klimabilanztools sollen in einem ersten Schritt einige Pilotvereine ausgewählt werden, um die Erstellung des Tools zu unterstützen.
Zu diesem Zweck werden durch den DFB neben Angaben zum Verein und Angaben zum CO2-Fußabdruck für die Erstellung des Klimabilanztools gesammelt. Dabei werden auch personenbezogene Daten zu einer Ansprechperson im Verein verarbeitet (Name, Position, DFBnet Kennung). Mit den teilnehmenden Vereinen findet zudem ein inhaltlicher Austausch statt, wobei u.a. Online-Formate zum Einsatz kommen können. Zudem kann ein weiterer Austausch der teilnehmenden Vereine mit dem mit der Erstellung des Klimabilanztools beauftragten Dienstleister erfolgen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des Rechtsverhältnisses bezüglich der Teilnahme am Pilotprojekt i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Dies ist spätestens nach Abschluss des Projektes der Fall.
9.8.2. Meldung neuer Fördermöglichkeiten
Im neuen Klimabilanztool des DFB werden Fördermöglichkeiten für Vereine zur Optimierung der Klimabilanz dargestellt. Damit möglichst alle verfügbaren Förderungen (regional/überregional/etc.) erfasst werden, sollen die Nutzer*innen noch nicht erfasste Fördermöglichkeiten dem DFB mitteilen können, damit die Förderung auch im Klimabilanztool des DFB erscheint. Die mitteilenden Nutzer*innen sollen vom DFB kontaktiert werden können, um offene Fragen zu klären. Die Namen werden nicht veröffentlicht, jedoch kann der Name des Vereins, der die Förderung gemeldet hat, angezeigt werden. Hierzu sind die folgenden Angaben erforderlich:
Die Verarbeitung durch den DFB erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung können die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
9.8.3 Anstoß für Grün: Ideenwettbewerb
Beim Ideenwettbewerb des DFB können Vereine ihre Idee für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen einreichen. Der Wettbewerb ist bis zum 31.12.2024 abgeschlossen.
Für eine Einreichung sind die folgenden Angaben erforderlich:
Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Ideenwettbewerbs gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Löschung der Daten erfolgt, wenn der Zweck der Verarbeitung entfällt. Dies ist mit Abschluss des Ideenwettbewerbs der Fall.
Die nachfolgenden Verarbeitungsvorgänge werden in der alleinigen Verantwortlichkeit der DFB GmbH & Co. KG ausgeführt.
Zur Unterstützung der Durchführung von Lehrgängen betreibt der DFB eine elektronische Lernplattform, auf der auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Zum Teil fertigen Lehrgangsteilnehmer Videoaufnahmen des von ihnen durchgeführten Trainings an, welche anschließend im Rahmen der weiteren Ausbildung auf der elektronischen Lernplattform verarbeitet werden.
Der DFB betreib verschiedene edubreak Instanzen. Dazu gehören u.a. https://dfb.edubreak.de; https://club-berater.edubreak.de/; https://dfb-ausbilderportal.edubreak.de/ und https://dfb-refportal.edubreak.de/
Auf der Plattform erfolgen folgende Verarbeitungen:
Teilnahme an der E-Learning-Plattform
URL: dfb.edubreak.de
Arten personenbezogener Daten: Vorname, Nachname, E-Mail, Beiträge auf der Plattform sowie ggf. auf eigenen Wunsch Organisation, Position, Telefon, Interessen, Profilfoto, Angaben zu "Über mich"
Zweck: Durchführung des Lehrgangs
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
Löschung: Nach Kündigung und nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist zzgl. einer 3-Monatsfrist.
Videoaufnahmen im Rahmen der Lehrgangsteilnahme
URL: dfb.edubreak.de
Arten personenbezogener Daten: Ton und Bildnisse von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des gefilmten Trainings
Zweck: Durchführung des Lehrgangs
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
Löschung: Nach 3 Jahren; im Falle des Widerrufs unverzüglich.
10.2.1. Verarbeitung bei der Kontaktaufnahme über die Webseite
Bei der Nutzung des Kontaktformulars werden durch uns folgende Daten verarbeitet und bis zur Erledigung der Anfrage gespeichert:
Die genannten Daten werden zum Zwecke der Beantwortung ihrer Anfragen verarbeitet. Die Verarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, denn wir haben ein Interesse daran ihre Fragen und Anliegen zu klären.
10.2.2. Onlinebasiertes Zulassungsverfahren
Um mit einer Mannschaft an einer Bundesspielklasse teilzunehmen, ist neben der sportlichen Qualifikation auch eine Zulassung des Klubs/Mannschaft durch den DFB notwendig. Die Anwendung Zulassungsverfahren unterstützt die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen bei der Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen. Die Zulassung wird nur auf Antrag des Klubs erteilt. Die betroffenen Personen dieses Verarbeitungsprozesses sind
Dazu sind die folgenden Daten notwendig:
Die genannten Daten werden zum Zwecke des Vertragsverhältnisses verarbeitet. Die Verarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage zur Durchführung von Verträgen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, hier soll die Abwicklung des Verbandszwecks (Organisation des Fußballsports) gemäß den Satzungen und Ordnungen des DFB realisiert werden.
Ihre Daten werden durch uns so lange gespeichert, wie es für die Durchführung der Zwecke erforderlich ist. Die oben genannten Daten werden in der Regel nach 3 Jahren gelöscht, sofern keine Gründe aus Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen.
10.2.3. Sportmedia Services (Zugang beantragen)
Bei der Beantragung eines Zugangs werden durch uns folgende Daten verarbeitet und bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses gespeichert:
Die genannten Daten werden zum Zwecke des Vertragsverhältnisses verarbeitet. Die Verarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage zur Durchführung des Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die nachfolgenden Verarbeitungsvorgänge werden in der alleinigen Verantwortlichkeit des Deutschen Fußball-Bundes e.V. ausgeführt.
Die im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Schule und Verein: Gemeinsam am Ball!" erhobenen personenbezogenen Daten umfassen:
Diese Daten werden vom Deutschen Fußball-Bund e.V. sowie bei der DFB-Stiftung Sepp-Herberger erhoben, genutzt und verarbeitet. Dies erfolgt für den Versand von Paketen und Materialien, für die interne Auswertung und Evaluierung des Projekts, für die Überweisung von Fördermitteln sowie für die regelmäßige Information über aktuelle und zukünftige Maßnahmen des DFB im Bereich Schule. Eine Erhebung, Nutzung und Verarbeitung zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte und an Sponsoren ist ebenfalls untersagt, wobei hiervon die Dienstleister ausgenommen sind, die der DFB zur Umsetzung der Projekte einsetzt. Diese sind als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO eingesetzt (vgl. Ziff. 9). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Durchführung des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie auf Basis einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
Der DFB e.V. vergibt jährlich Ehrenamtspreise an Personen, die sich in besonderem Maße als Ehrenamtliche für den Fußball einsetzen (z.B. DFB-Ehrenamtspreis, Fußballhelden). Zu diesem Zweck wird durch den DFB e.V. ein Formular bereitgestellt, über das Ehrenamtliche für die Verleihung eines Ehrenamtspreises vorgeschlagen werden können. Die Vorschläge werden an die zuständigen Landesverbände und Gliederungen übermittelt, die aus den vorgeschlagenen Personen die jeweiligen Preisträger*innen aussuchen. Die Preisträger*innen werden durch den DFB e.V ggf.. zu Veranstaltungen in digitaler Form und/oder Präsenz eingeladen, um die Preisträger*innen zu ehren. Sofern die Preisträger*innen Waren oder Leistungen durch den DFB e.V. erhalten, kann eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgen, soweit dies zur Ausschüttung der Preise erforderlich ist.
Der DFB e.V. erfasst hierzu die nachfolgenden personenbezogenen Daten:
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Ehrung von Ehrenamtlichen trägt unmittelbar zu den Verbandszwecken des DFB e.V. bei. Sofern Angaben über die vorschlagende Person freiwillig gemacht werden, ist die Rechtsgrundlage die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Verarbeitungszweck entfällt. Dies ist bezüglich aller Bewerber*innen in der Regel nach der Auswahl der auszuzeichnenden Personen der Fall. Bezüglich der ausgewählten Bewerber*innen erfolgt die Verarbeitung in der Regel bis zum Zeitpunkt des Abschlusses aller Veranstaltungen in Verbindung mit der Auszeichnung. Eine Liste mit den Namen aller Preisträger*innen wird für einen Zeitraum von drei Jahren aufbewahrt
Der DFB e.V. stellt unter https://schiedsrichter-toolbox.dfb.de/ Funktionalitäten zur Verfügung, mit denen Werbematerialien wie Poster, Anzeigen, Flyer, Newsletter, Pressemitteilungen, usw. erzeugt werden können. Dabei werden auch personenbezogene Daten abgefragt, um in den erzeugten Medien Ansprechpersonen hinterlegen zu können. Die personenbezogenen Daten umfassen i.d.R. den Namen, die E-Mail-Adresse sowie die Telefonnummer der Ansprechperson. Zweck der Verarbeitung ist die Erstellung der vorgenannten Materialien. Rechtsgrundlage ist die Förderung von Verbandszwecken gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, vorliegend zur Förderung der Öffentlichkeitarbeit im Bereich des Schiedsrichternachwuchses durch die Bereitstellung der Schiedsrichter-Toolbox. Die weitergehende Nutzung der erstellten Medien obliegt der Verantwortung der jeweiligen Vereine oder Stellen, die die Schiedsrichter-Toolbox verwendet haben.
Die genannten personenbezogenen Daten werden zudem gemeinsam mit den Parametern zum gewählten Medium in einem Log-Eintrag gespeichert. Dies dient der Aufklärung von etwaiger missbräuchlicher Nutzung der Schiedsrichter-Toolbox. Wir löschen die Log-Einträge nach Ablauf von drei Monaten.
Rechtsgrundlage für die Aufbewahrung der Erstellungs-Logs ist ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht vorliegend in der Vermeidung von Missbrauch und der Verfolgung etwaiger Straftaten
Der DFB e.V. führt mit teilnehmenden Vereinen ein sog. „DFB-Punktespiel“ durch. Dabei können Mitglieder teilnehmender Vereine Aktivitäten melden, für die teilnehmende Punkte gutgeschrieben bekommen und Preise gewinnen können.
Für die Teilnahme am Punktespiel ist ein mein.DFB Konto erforderlich. Nach einem erfolgreichen Login können Sie Ihren Verein auswählen. Ihre Registrierung wird sodann an Ihren Verein übermittelt, damit dieser Ihre Mitgliedschaft validieren kann. Anschließend können Sie Maßnahmen einreichen.
Dabei werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet:
Teilnehmende Vereine können durch Vereinsverantwortliche für das Punktespiel angemeldet werden. Dabei werden die folgenden Informationen verarbeitet:
Die im Rahmen des Punktespiels erhobenen Daten können im Bedarfsfall außerdem an den jeweiligen Landesverband des Vereins weitergegeben werden, z.B. zur Übergabe von Prämien, Hinweisen zu Maßnahmen, usw.
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Durchführung des Punktespiels. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Dies ist mit Beendigung des jeweiligen Punktespiels der Fall, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. In diesem Fall werden die Daten mit einem Sperrvermerk versehen und nur noch für die Zwecke der erforderlichen Archivierung aufbewahrt
Die DFB GmbH & Co. KG ist als Veranstalterin verantwortlich für das DFB-Pokalfinale in Berlin. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Videoaufzeichnungen durch den DFB und weitere beteiligte Institutionen im Stadion durchgeführt. Die Aufzeichnungen erfolgen im Wesentlichen zu den folgenden Zwecken:
Hierzu werden folgende Kategorien von personenbezogenen Daten und Betroffenen verarbeitet:
Die Datenverarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO:
Zur Gewährleistung der Stadionsicherheit und der Strafverfolgung wird das Stadion und teilweise auch das Umfeld des Stadions abhängig von den örtlichen Gegebenheiten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO in Verbindung mit § 4 Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) videoüberwacht. Die Daten können insbesondere bei Verdacht auf und/oder dem Eintritt von Straftaten als Beweismittel dienen und zu diesen Zwecken an Behörden oder Gerichte übermittelt werden. Bei ereignisloser Durchführung einer mittels Videokamera aufgenommenen Veranstaltung werden die Aufnahmen gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und des BDSG, gelöscht.
Der DFB behält sich vor, bei Spielen mit besonderem hohem Risiko oder anlassbezogen während des Spiels weitere Videoaufzeichnungen der Fanbereiche durchzuführen. Die so erhobenen Daten werden sowohl durch den DFB als Veranstalter einer detaillierten Auswertung unterzogen als auch auf Anfrage an die teilnehmenden Vereine übermittelt, wo sie einer weiteren Auswertung unterzogen werden. Die Aufzeichnung und Auswertung erfolgt zu dem Zweck der Identifizierung der Täterinnen und Täter, damit der DFB oder die teilnehmenden Vereine gegen diese berechtigte zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen. Hierzu gehören insbesondere die Durchsetzung von Regressansprüchen und Stadion-/Hausverboten sowie die Durchführung sportgerichtlicher Verfahren. Darüber hinaus dient die Maßnahme der Reduzierung des Gefährdungsrisikos für das aktuelle Spiel und die zukünftigen Spiele, um so Leib, Leben, Gesundheit der anderen Besucher zu schützen und die allgemeine Sicherheit der Besucher zu verbessern.
Die Speicherung, Übermittlung und Auswertung dieser Daten erfolgt durch den DFB und die betreffenden Vereine. Werden keine relevanten Verhaltensweisen aufgezeichnet oder ist eine Identifizierung der Täterinnen und Täter nicht möglich, werden die Aufzeichnungen nach drei Monaten gelöscht. Unbeteiligte Personen werden vor der Übermittlung an die Vereine durch den DFB durch geeignete Maßnahmen unkenntlich gemacht.
Die nachfolgenden Verarbeitungsvorgänge werden in der alleinigen Verantwortlichkeit des Deutschen Fußball-Bundes e.V. durchgeführt.
Der Außenbereich des DFB-Campus sowie die Zugänge zum Gebäude und teilweise im Gebäude (hier der sog. Boulevard) sind durch Videoüberwachung gesichert. Die Videoüberwachung erfolgt zum Schutze des Hausrechts und soll Einbrüche, Vandalismus und sonstige Straftaten durch einen Abschreckungseffekt präventiv verhindern bzw. die Ermittlung der Täter*innen ermöglichen. Zudem soll das Eigentum der Arbeitgeberin, ihrer Kund*innen, Lieferant*innen und Beschäftigten geschützt werden. Die Videoüberwachungsanlage wird somit ausschließlich zur Aufklärung und zur Vorbeugung von Straftaten betrieben. Im Rahmen dessen werden folgende Daten verarbeitet:
Die Daten werden für 7 Tage gespeichert und schließlich gelöscht bzw. überschrieben. Rechts-grundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die Interessen des DFB sind die Verhinderung und Verfolgung von Straften zum Schutz des Eigentums und des Hausrechts.
Der DFB stellt auf seinem Campus Zimmer für Übernachtungszwecke zur Verfügung. Zur Organisation, Durchführung und sonstigen Abwicklung der Übernachtungen werden die erforderlichen Daten erhoben und verarbeitet. Hierzu werden die folgenden Daten verarbeitet
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Durchführung des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Die Daten werden drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres der Übernachtung gem. §§ 195 ff. BGB gelöscht sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Die Daten werden möglicherweise mit den Behörden geteilt sofern dies durch die lokalen Tourismus- und Beherbergungsvorschriften vorgeschrieben ist, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.
Der DFB bietet Führungen über den DFB-Campus an. Die Buchung erfolgt online über ein Buchungsformular. Dabei werden die folgenden personenbezogenen Daten erhoben:
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Durchführung des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zweck ist die Durchführung und Abwicklung der Campus-Führungen. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Dies ist in der Regel nach Durchführung der Campus-Führungen der Fall, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. In diesem Fall werden die Daten mit einem Sperrvermerk versehen und nur noch für die Zwecke der erforderlichen Archivierung aufbewahrt.
Für die Nutzung von Räumen und Flächen, die entgeltliche Nutzungsüberlassung von Zimmern zur Beherbergung und die Inanspruchnahme von Dienstleistungsangeboten durch den Kunden auf dem DFB-Campus (Kennedyallee 274, 60528 Frankfurt am Main) verarbeitet der DFB die folgenden Daten:
Personenbezogene Daten des Kunden, seiner entscheidungsbefugten Ansprechpartner können auch zur Abstimmung des jeweiligen Sicherheitskonzepts für die Veranstaltung den zuständigen Stellen/Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr, dem Ordnungsamt sowie dem Sanität- und Rettungsdienst übermittelt werden. Soweit eine Zuverlässigkeitsprüfung des bei der Veranstaltung eingesetzten Personals durch Sicherheitsbehörden erfolgen soll, bedarf es hierzu einer ausdrücklichen Einwilligung des Betroffenen. Falls der DFB die Daten nicht unmittelbar durch den Betroffenen erhält, verlangt der DFB von der übermittelnden Stelle eine datenschutzrechtliche Garantieerklärung im Hinblick auf das Vorliegen der Einwilligung des Betroffenen.
Die Daten werden zur Abwicklung der Nutzungsüberlassung verarbeitet. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Weitere Details zur Datenverarbeitung sind in Punkt 9 Allgemeine Geschäftsbedingungen für DFB-Campus-Leistungen zu entnehmen.
Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder der Vertrag gekündigt wurde, es sei denn, der DFB ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.
Ergänzend zu den Angaben in den Ziffern 4 bis 7 werden die Daten beim DFB regelmäßig wie folgt aufbewahrt:
Aufgrund eines großen öffentlichen Interesses in der EU oder eines Mitgliedstaats.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
Eine Übermittlung an Dienstleister gemäß Buchstabe e) zum Zwecke der Auftragsverarbeitung erfolgt in folgenden Bereichen: technische Bereitstellung und Programmierung der Webseite, Nutzerkommunikation, Shopsysteme, Bereitstellung von Software als Dienstleistung.
Bei Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit Länderspielen außerhalb der EU werden die Daten ggf. auch in diese Staaten übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt zum Zwecke der Erfüllung des Vertrags (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO) je nach Staat auf Grundlage von Art. 45 Abs. 1 DSGVO soweit es sich um ein Land mit angemessenem Schutzniveau handelt (z.B. Schweiz), Art. 46 Abs. 1 DSGVO soweit entsprechende Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen oder Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO soweit die Übermittlung auch ohne angemessenes Schutzniveau oder besondere Garantien für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist.
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Die zuvor genannten Technologien haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Technologien sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z.B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Technologien dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen. Technisch erforderliche Technologien werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Verwendung dieser Technologien zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.
Für technisch nicht erforderliche Technologien wird eine Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) eingeholt. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies abgefragt wurde, erfolgt die Speicherung der betreffenden Cookies ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung. Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Weitere Informationen über Cookie-Einwilligungen finden Sie in Kapitel 16.1
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Über die folgenden Links können Sie sich über diese Möglichkeit für die am meisten verwendeten Browser informieren:
Diese Website nutzt die Consent-Management-Plattform(CMP) von Usercentrics, um eine datenschutzkonforme Nutzung bestimmter Cookies, Skripte oder eingebetteter Inhalte zu ermöglichen. Insbesondere können über Usercentrics verschiedene Technologien eingebunden und auf Basis eines berechtigen Interesses oder einer Einwilligung verwaltet werden. Über Usercentrics können dabei auch Informationen zu den auf unseren Webseiten verwendeten Technologien eingebunden werden.
Anbieter dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).
Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:
• Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en)
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• Informationen über Ihren Browser
• Informationen über Ihr Endgerät
• Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website
Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. Dabei erfolgt eine Unterteilung in funktionale Cookies sowie Cookies zur Erstellung von Statistiken. Sie können die Cookie-Einstellungen jederzeit durch einen Klick auf das Usercentrics-Symbol links unten ändern.
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit Usercentrics geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass Usercentrics die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der der DSGVO verarbeitet.
Weitere Informationen zu dem Dienst können Sie unter https://usercentrics.com/de/ abgerufen werden. Die Datenschutzerklärung von Usercentrics ist unter https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/ abrufbar.
Informationen über die von uns eingesetzten Technologien, insbesondere über die Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundlagen, Übermittlungen und mögliche Datentransfers in Drittländer können Sie unserer Consent-Management-Plattform Usercentrics (vgl. 16.1) entnehmen. Klicken Sie dazu beim erstmaligen Aufrufen der Seite auf „Einstellungen“. Sie können die Informationen jederzeit erneut aufrufen, indem Sie in der Fußzeile unserer Webseiten auf „Cookie-Einstellungen“ klicken.
Sie können die über Usercentrics erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten sie jedoch, dass dann möglicherweise bestimmte Funktionalitäten nicht mehr angeboten werden können. Um Ihre Einwilligung zu widerrufen, klicken Sie in der Fußzeile unser Webseiten auf „Cookie-Einstellungen“ und nehmen Sie dann die gewünschten Einstellungen vor.
Sofern die Verarbeitung auf Basis eines berechtigten Interesses erfolgt, können Sie über Usercentrics widersprechen, indem Sie die Einstellungen entsprechend anpassen (vgl. zuvor). Sollten entsprechende Einstellungsmöglichkeiten nicht verfügbar sein, ist Ihr Widerspruchsrecht eingeschränkt, da zwingende schutzwürdige Gründe für die Notwendigkeit der Verarbeitung vorliegen, vgl. Art. 21 Abs. 1 S. 2 DSGVO. Dies ist insbesondere bei sicherheitsrelevanten Diensten der Fall.
Wir betreiben Auftritte in diversen sozialen Netzwerken. Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Social Media Policy. Soweit wir Technologien sozialer Netzwerke auf unseren Webseiten einsetzen, sind diese über unsere CMP Usercentrics eingebunden (vgl. Ziffer zu Cookies und Consentmanagement).
Als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie das Recht,
Zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte mit Ausnahme des Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde genügt eine E-Mail an datenschutz@dfb.de.
Widerrufsrecht bei Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO verarbeitet werden (z.B. der Newsletterversand), haben Sie das jederzeitige Recht Ihre Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung allerdings nicht berührt.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@dfb.de.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Richtet sich Ihr Widerspruch gegen Direktwerbung haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht; eine Begründung ist für diese Fälle nicht erforderlich.
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