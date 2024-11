III. Instagram

1. Verantwortliche

Der DFB betreibt ein Profil auf der Plattform Instagram. Sofern dabei die Mittel und Zwecke allein durch den DFB festgelegt werden, sind für die Verarbeitung gemeinsam verantwortlich der

DFB e.V., DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertreten durch den Präsidenten Bernd Neuendorf und den Schatzmeister Stephan Grunwald, info@dfb.de, Telefon: 069-67880, Telefax: 069-6788266

sowie die

DFB GmbH & Co. KG, DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertretungsberechtigte Gesellschafterin ist die DFB-Verwaltungsgesellschaft mbH, DFB-Campus, Kennedyallee 274, 60596 Frankfurt am Main, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Frank Biendara, Oliver Bierhoff, Dr. Holger Blask, Manuel Hartmann, Markus Holzherr, Telefon: 069-67 88 0, Telefax: 069-67 88 266

(gemeinsam: DFB).

Die Datenschutzbeauftragten der DFB-Gesellschaften erreichen Sie unter datenschutz@dfb.de.

In allen übrigen Fällen, in denen im Zusammenhang mit unserem Instagram-Profil Daten verarbeitet werden und für die Instagram Mittel und Zwecke bestimmt, erfolgt die Verarbeitung durch Meta Platforms Ireland Limited (ehemals Facebook Ireland Limited) als alleinige Verantwortliche:

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

Den Datenschutzbeauftragten von Instagram bzw. Meta Platforms Ireland können Sie unter folgendem Link kontaktieren: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Soweit im Zusammenhang mit unserer Instagram-Seite oder von Ihnen übermittelten Inhalten personenbezogene Daten von Instagram bzw. Meta Platforms Ireland und uns verarbeitet werden und der DFB über die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung mitbestimmen kann, sind Facebook bzw. Meta Platforms Ireland und der DFB gemeinsame Verantwortliche i.S.d. Art. 26 Abs. 1 S. 1 DSGVO.

2. Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung unseres Instagram-Profils

2.1 Nutzungsdaten und Statistik

Informationen über die Verarbeitung personenbezogene Daten bei der Nutzung von Meta-Diensten wie unseres Instagram-Profils sind in der Instagram-Datenschutzrichtlinie beschrieben, abrufbar unter: http://instagram.com/legal/privacy/.

Dies betrifft die Kategorien personenbezogener Daten (I.), die jeweiligen Zwecke (II.), die Empfänger von personenbezogenen Daten (III. und IV.), die Rechtsgrundlage (V.) sowie Informationen über Ihre Rechte und deren Ausübung gegenüber Instagram (VI.). Ferner finden Sie Informationen über die Speicherdauer sowie über die Löschung von Informationen (VII.).

Unter diesem Punkt finden Sie auch Informationen über Ihr Widerspruchsrecht gegen bestimmte Verarbeitungen personenbezogener Daten. Nähere Informationen zu Ihren Kontrollmöglichkeiten finden Sie in diesem Hilfe-Artikel. In der Datenrichtlinie finden Sie auch Informationen über die Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden und Informationen über die Kriterien bezüglich der Festlegung dieser Dauer und die Möglichkeit der Sperrung oder Löschung von Instagram-Konten (siehe VII.).

Diese Daten werden durch Meta als Betreiber des sozialen Netzwerkes verarbeitet und können von uns nicht eingesehen werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ergibt sich dabei aus der Datenschutzerklärung von Meta, abrufbar unter http://instagram.com/legal/privacy/.

2.2 Datenverarbeitung bei Interaktionen auf unserem Instagram-Profil

Unser Instagram-Profil bietet Ihnen die Möglichkeit unserem Profil zu folgen und mit unseren Beiträgen zu interagieren, insbesondere diese zu kommentieren und uns private Nachrichten zu schicken. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, prüfen Sie bitte, ob Sie die entsprechenden Informationen über Instagram senden wollen, oder eine andere Kontaktmöglichkeit in Betracht kommt.

Bitte beachten Sie auch, dass wir – abhängig von Ihren Privatsphäre-Einstellungen – wie alle anderen Nutzer*innen auf die in Ihrem Profil hinterlegten Informationen zugreifen können.

Wenn Sie uns über Instagram kontaktieren, ist die Rechtsgrundlage ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht dabei in der Beantwortung Ihres Anliegens.

2.3 Verarbeitung anonymisierter Daten zu statistischen Zwecken

Wir haben unsere Instagram-Seite als Business-Profil eingerichtet und nutzen von Meta Platforms Ireland Limited bereitgestellte anonymisierte Seitenstatistiken („Instagram Insights”), die uns Erkenntnisse über die Besucher*innen unserer Instagram-Seite und deren Interaktionen mit unserer Instagram-Seite und ihren Inhalten liefern. Wir leisten keinen Beitrag zur Entscheidung über die Mittel und Zwecke der Verarbeitung von Ereignis-Daten, die der Erstellung von Seitenstatistiken dienen. Die Statistiken beinhalten folgende Informationen:

Reichweite, Seitenaufrufe, Verweildauer bei Videobeiträgen

Interaktionen wie einen Beitrag mit “Gefällt mir” kennzeichnen, Kommentieren oder Teilen von Beiträgen

Demographische Angaben zu Alter, Geschlecht und Standort

Instagram verarbeitet die Daten zu Messungs- und Analysezwecken. Wir bekommen zusammengefasste Statistiken von Instagram und verwenden diese Daten, um Trends zu erkennen. Ein Rückbezug zu Personen, die diese Ereignisse ausgelöst haben, ist für uns nicht möglich.

Datenübermittlung in die USA

Um die Fanpage auf der Instagram-Plattform bereitzustellen, werden Ihre personenbezogenen Daten von Meta Platforms Ireland Limited verarbeitet und an Meta Platforms, Inc. in den USA (sowie andere Drittländer, wie unter https://de-de.facebook.com/policy.php dargestellt) übermittelt. Dazu verwendet Meta die von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum sowie unter https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

5. Informationen zur Verwendung von Cookies durch Facebook

Wenn Sie Instagram aufrufen – unabhängig von unserem Instagram-Profil – platziert Facebook Cookies und ähnliche Tracker auf Ihrem Gerät. Wenn Sie als Nutzer*in zudem bei Instagram angemeldet sind, ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie unser Instagram-Profil besucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen Facebook- Fanpages.

Welche Cookies Instagram einsetzt und welche Informationen Meta über die Cookies erhält, wie diese verwendet werden, wie lange sie von Meta gespeichert werden und mit welchen Drittpartnern sie geteilt werden, ist in den Informationen zu Instagram-Cookies beschrieben: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.