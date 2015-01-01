DFB-Pokal der Frauen

Statistik

Der DFB-Pokal der Frauen in Zahlen

Welches Team hat wann gewonnen? Wer erzielte den entscheidenden Treffer? Und auf wen muss die Mannschaft im kommenden Pokalspiel verzichten?

Alle Infos und Zahlen zu den abgelaufenen Pokal-Saisons der Frauen.

Pokal-Statistiken

Bisherige Pokalsiegerinnen

Dominanz der Wölfinnen: Der VfL Wolfsburg sicherte sich zwischen 2015 und 2024 zehn DFB-Pokaltitel in Folge. Hier gibt's alle Infos zu den bisherigen und Rekordsiegerinnen.

Zu den Titelträgerinnen

Torjägerinnen

Die Torschützinnen aus allen abgelaufenen Spielzeiten gibt's hier.

Zu den Torjägerinnen

Sperren

Mehr Trainer*innen als Spielerinnen: Alle aktuellen Sperren im DFB-Pokal der Frauen.

Zu den Sperren
