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Fanwelt Nationalmannschaft

Die Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes spielen nicht nur um Punkte und Titel, sondern vor allem auch für ihre Fans. Der DFB fördert die Fankultur und damit das Stadionerlebnis mit vielfältigen Maßnahmen. Hierzu gehört die Möglichkeit, Mitglied im offiziellen Fan Club oder in der kostenlosen Fanbase zu werden oder einen eigenständigen Fanclub der Nationalmannschaften anzumelden und natürlich die Fanbetreuung bei den Spielen und Turnieren der DFB-Teams.

Fanwelt im Vergleich

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FAN CLUB NATIONAL-MANNSCHAFT

30 € pro Jahr (ab 18 Jahren) / 10 € pro Jahr (unter 18 Jahren)

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Ab 11 Personen | kostenlos

FANCLUB GRÜNDEN
Ticket-Vorkaufsrecht
24h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
mind. 48h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
mind. 48h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
Zugriff auf Tickets im Fanblock für Heimspiele
Zum Normalpreis, sofern nicht durch Fan Club Nationalmannschaft und eigenständige Fanclubs ausverkauft
Reduzierte Tickets für 15 € statt 25 €
Zum Normalpreis
Zugriff auf Tickets für Welt- und Europameisterschaften
Letzte Priorität
Eigenes Kontingent, priorisiert gemäß Bonussystem
Eigenes Kontingent
Zugriff auf Tickets für Auswärtsspiele
Teilnahme am Bonussystem
Rabatt im DFB-Fanshop
Einmalig 10 % Rabatt
Dauerhaft 20 % Rabatt und Gratisversand
WillkommensgeschenkGeschenk mit Fanutensilien oder 15€ Gutschein im Ticketshop
Versand nur innerhalb Deutschlands und der EU
Zugang zum Fan-Club-Zelt bei Heimspielen
Exklusive Eventsz.B. Fan-Match gegen andere Nationen, Fan-PK
Exklusive Gewinnspiele
Fan-Reisen
Zu Länderspielen und Turnieren
DFB.TV
3 Gratismonate und danach dauerhaft 50 % Rabatt auf dein Abonnement
Cup der Fans
Reduzierter Eintritt ins Deutsche Fußballmuseum
Vollzahler*innen für 12 € statt 17 €

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Fanarbeit Nationalmannschaft

Fan-Infos

Die Fan-Infos bieten einen zentralen Überblick über alle relevanten Informationen zu den deutschen Nationalmannschaften. Alle relevanten Fan-Infos, Dokumente und Downloads werden hier gebündelt bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert.

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Fan-Betreuung

Ein wesentlicher Bestandteil der Fanarbeit ist die Fanbetreuung, insbesondere bei den Spielen der Nationalmannschaften. Im Rahmen der A-Länderspiele sorgt die DFB-Fanbetreuung vor Ort dafür, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Zuschauer*innen stets im Mittelpunkt stehen.

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Audiodeskription

Zu den Heimländerspielen der Nationalmannschaften sowie den Pokalfinals bieten wir eine audiodeskriptive Reportage an, welche über diesen Player live angehört werden kann. Zusätzlich kann die Raydio-App genutzt werden.

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