Fans
Fanwelt Nationalmannschaft
Die Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes spielen nicht nur um Punkte und Titel, sondern vor allem auch für ihre Fans. Der DFB fördert die Fankultur und damit das Stadionerlebnis mit vielfältigen Maßnahmen. Hierzu gehört die Möglichkeit, Mitglied im offiziellen Fan Club oder in der kostenlosen Fanbase zu werden oder einen eigenständigen Fanclub der Nationalmannschaften anzumelden und natürlich die Fanbetreuung bei den Spielen und Turnieren der DFB-Teams.
Fanwelt im Vergleich
Jetzt die Fanwelt entdecken!
Fanarbeit Nationalmannschaft
Fan-Infos
Die Fan-Infos bieten einen zentralen Überblick über alle relevanten Informationen zu den deutschen Nationalmannschaften. Alle relevanten Fan-Infos, Dokumente und Downloads werden hier gebündelt bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert.
Fan-Betreuung
Ein wesentlicher Bestandteil der Fanarbeit ist die Fanbetreuung, insbesondere bei den Spielen der Nationalmannschaften. Im Rahmen der A-Länderspiele sorgt die DFB-Fanbetreuung vor Ort dafür, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Zuschauer*innen stets im Mittelpunkt stehen.