Die Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes spielen nicht nur um Punkte und Titel, sondern vor allem auch für ihre Fans. Der DFB fördert die Fankultur und damit das Stadionerlebnis mit vielfältigen Maßnahmen. Hierzu gehört die Möglichkeit, Mitglied im offiziellen Fan Club oder in der kostenlosen Fanbase zu werden oder einen eigenständigen Fanclub der Nationalmannschaften anzumelden und natürlich die Fanbetreuung bei den Spielen und Turnieren der DFB-Teams.