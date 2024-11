Partner des DFB

Mit dem Ziel, die Popularität und Sichtbarkeit von Frauen im Fußball in Deutschland weiter voranzutreiben, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Jahr 2023 eine offizielle Partnerschaft mit Google geschlossen. In deren Rahmen wird das Unternehmen mit "Google Pixel" neuer Partner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft sowie Naming Right Partner der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Zusätzlich wird Google in die Strategie FF27 integriert, um die langfristigen Ziele des DFB zur Förderung des Frauenfußballs und von Frauen im Fußball zu unterstützen.

"Wichtiges und zukunftsweisendes Signal"

"Wir sind sehr glücklich über die Partnerschaft mit Google und die damit verbundenen Möglichkeiten für unsere Frauen-Nationalmannschaft", sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG. "Google bringt nicht nur eine außerordentlich starke Marke und innovative Technologien mit, sondern teilt auch unsere Vision, Frauen im Fußball in Deutschland zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die Sichtbarkeit und Popularität des Frauenfußballs zu erhöhen, was zudem einen wertvollen Beitrag zu unserer internen Strategie FF27 leistet."

Austausch mit Google-CEO

Sundar Pichai, CEO Alphabet & Google, sagt: "Seit meiner Kindheit bin ich Fußballfan. Deshalb habe ich mit Spannung verfolgt, wie sich der Frauenfußball in

den vergangenen Jahren entwickelt hat. Die Leidenschaft der Deutschen für den Fußball hat viel dazu beigetragen. Wir freuen uns sehr, mit dem Deutschen

Fußball-Bund eine dreijährige Partnerschaft einzugehen, im Rahmen derer Google mit Google Pixel der offizielle Partner der Frauen-Nationalmannschaft wird.

Wir werden gemeinsam mit dem DFB daran arbeiten, den Frauenfußball in Deutschland weiter voranzutreiben."