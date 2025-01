Internationale Transfers

Der Vereinswechsel eines/einer Berufsspieler*in (einschließlich Statusveränderung) erfolgt auf internationaler Ebene analog zum Amateurtransfer über einen Passantrag für internationalen Vereinswechsel beim zuständigen Landesverband. Hierbei ist zu beachten, dass der Vereinswechsel eines/einer Berufsspieler*in ausschließlich in einer der beiden Transferperioden erfolgen kann.

Wechselperiode I: 01.07. – 31.08.

Wechselperiode II: 01.01. – 31.01.

Lässt die FIFA davon Ausnahmen zu, beschließt der DFB-Vorstand die erforderlichen Regelungen.

In einem Spieljahr kann ein Vereinswechsel eine*r Berufsspieler*in, der/die zum Ablauf der Wechselperiode I vertraglich an keinen Verein als Lizenz- oder Vertragsspieler*in gebunden war und danach keine Spielerlaubnis für einen Verein, auch nicht als Amateur*in, hatte, außerhalb der Wechselperiode I bis zum 31 Dezember erfolgen.

Internationale Vereinswechsel von Berufsspieler*innen müssen, zusätzlich zur Einreichung des Passantrages beim Landesverband, vom Verein eigenständig über das FIFA TMS System erfasst werden. Sollte es eine Transfer-/Leihvereinbarung zwischen den beteiligten Vereinen geben, so müssen die Details unabhängig voneinander von beiden Vereinen im Transfer im FIFA TMS hinterlegt und miteinander verknüpft werden (counter instruction / über das Drucker-Symbol im Transfer kann der jeweilige Report abgerufen werden, welchen Sie dem abgebenden Verein zur Verfügung stellen können). Dies bezieht sich sowohl auf die Verpflichtung als auch auf die Abgabe eines Spielers.

Für die zuvor beschrieben Vorgänge benötigt der jeweilige Verein einen FIFA TMS Zugang.

[hervorgehoben]

Sollten Sie einen Zugang zum FIFA TMS benötigen, lassen Sie uns bitte die Kopie Ihres Ausweisdokuments (als PDF-Datei), Ihre Funktion im Verein und eine E-Mail-Adresse, auf welche nur Sie persönlich Zugriff haben, an transfer@dfb.de zukommen. Anbei finden Sie einen Zugang zum FIFA TMS E-Learning Tool.

[Copy]

Sollten Sie in einem Transfer im FIFA TMS aus Versehen falsche Angaben getätigt haben, so müssen Sie den Transfer canceln und neu erfassen. Es können keine Änderungen an einem bereits eingereichten/bestätigten Transfer im FIFA TMS vorgenommen werden.

Ein*e Fußballvermittler*in darf lediglich an einem Transfer beteiligt sein, sofern dieser/diese eine gültige FIFA-Lizenz besitzt. Anderenfalls kann der Transfer nicht angelegt werden und der/die Vermittler*in darf am Transfer nicht mitwirken. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.

Anbei finden Sie einen von der FIFA bereitgestellten International Player Transfer Guide, welcher weiterführende Fragen zum Thema internationale Transfers seitens der FIFA beantworten kann.