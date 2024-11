Spielervermittlung

Am 16. Dezember 2022 wurde durch den FIFA-Rat das neue FIFA Football Agent Reglement (FFAR) verabschiedet, welches die Wiedereinführung einer Lizenz, somit also ein verpflichtendes Lizenzsystem für Spielervermittler*innen, vorsieht.

DFB-Präsidium beschließt neues DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung

Auf seiner Sitzung am Freitag hat das DFB-Präsidium ein neues DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung beschlossen. Das DFB-Reglement schließt an die FIFA Football Agent Regulations (FFAR) an, die im Dezember 2022 von der FIFA verabschiedet worden waren und die auf Transaktionen mit internationaler Dimension unmittelbar Anwendung finden.

Das DFB-Reglement setzt Teile dieser Regularien nun auf nationaler Ebene um. Im Kern sieht es vor, dass relevante Fußballvermittlerleistungen auch bei rein nationalen Transaktionen zukünftig nur noch durch von der FIFA lizenzierte Fußballvermittler (Football Agents) erbracht werden dürfen.

Berücksichtigt wurden die einstweiligen Verfügungen vom Landgericht Dortmund sowie vom OLG Düsseldorf in Bezug auf Vorgaben der FFAR wegen vermeintlicher Verstöße gegen europäisches und nationales Kartellrecht. Auf eine Umsetzung dieser Vorgaben der FFAR im DFB-Reglement wurde verzichtet.

Das DFB-Reglement tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

FIFA veröffentlicht neue Prüfungstermine

Per Zirkular hat die FIFA am 3. Juli 2024 die nächsten beiden Termine veröffentlicht, an denen ein FIFA Football Agent Exam stattfinden wird.

Demnach hat die FIFA für die insgesamt vierte Prüfung seit Verabschiedung der FIFA Football Agent Regulations (FFAR) am 16. Dezember 2022 den 20. November 2024 festgesetzt. Die Anmeldung hierfür ist vom 19. August bis 4. Oktober ausschließlich über die FIFA Agent Platform möglich.

Ab dem Jahr 2025 soll dann lediglich noch ein FIFA Football Agent Exam pro Jahr stattfinden. Für die Prüfung 2025 hat die FIFA nunmehr den 21. Mai 2025 festgelegt. Das Anmeldefenster hierfür ist vom 13. Januar bis 28. Februar geöffnet.

Alle weiteren Informationen zu den Prüfungen, sowie allen Themen rund um die FFAR finden Sie im hier verlinkten Zirkular der FIFA sowie ihrer Homepage.