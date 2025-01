Internationale Transfers

Alle internationalen Transfers von Berufs- und Amateurspieler*innen werden zentral über das FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS) abgewickelt. Laut FIFA Regulations on the Status and Transfer of Player (FIFA RSTP) Artikel 2 unterscheidet die FIFA bei Spieler*innen, welche am organisierten Fußball teilnehmen, hinsichtlich des Status ausschließlich zwischen Professional und Amateur. In Deutschland ist ein*e Berufsspieler*in ein*e Spieler*in, welche einen schriftlichen Vertrag mit einem Verein hat und für seine fußballerische Tätigkeit eine Vergütung oder andere geldwerte Vorteile in Höhe von mindestens Euro 350,00 monatlich ausweist. Alle anderen Spieler*innen werden als Amateure betrachtet. Amateure sind Spieler*innen, welche keinen schriftlichen Vertrag haben und/oder für seine/ihre fußballerische Tätigkeit nicht mehr als die anfallenden Kosten bezahlt bekommen. Amateure sind Spieler*innen, welche die Fußballtätigkeit im

Wesentlichen als Hobby ausüben. Ausgaben, die durch die Teilnahme an einem Spiel oder Training sowie die Kosten für die Ausrüstung eines/einer Spieler*in entstehen, können dem/der Spieler*in erstattet werden, ohne dass sein/ihr Status als Amateur*in beeinträchtigt wird (Siehe DFB-SpO §8).

Alle notwendigen Informationen zum*r Vertragsspieler*in in Deutschland finden Sie in §22 der DFB-Spielordnung.