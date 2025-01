11. Dauer, Beendigung des Nutzungsverhältnisses

11.1 Die Anwender*innen können das Nutzungsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung erfolgt durch das Löschen des Accounts in den jeweiligen Einstellungen oder, wenn diese Funktion nicht vorhanden ist, durch Mitteilung in Textform. Nach Löschung des Accounts können Daten in der Regel nicht wiederhergestellt werden. Inhalte der Anwender*innen werden durch die Account-Löschung nicht berührt, sie werden jedoch automatisch anonymisiert.

11.2 Der DFB kann das Nutzungsverhältnis jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen ordentlich kündigen. Der*die Anwender*in wird hierüber in zumutbarer Weise (z.B. per E-Mail oder per Push-Nachricht) in Kenntnis gesetzt.

11.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die Anwender*innen die Nutzungsregeln für das Portal oder die App und/oder sonstige ihm obliegende Pflichten erheblich und/oder nachhaltig und/oder mehrfach verletzt. Der DFB behält sich vor, im Falle der Kündigung des Nutzungsverhältnisses durch den DFB gegenüber dem*der Anwender*in, den zuständigen Verein oder Verband des DFB, dem der*die Anwender*in angehört, von der Sperrung und / oder Kündigung und deren Gründen in Kenntnis zu setzen.

11.4 Der DFB behält sich vor, inaktive Profile und die damit verbundenen Daten nach einem Jahr zu löschen.