Bundestrainer Jürgen Klopp ändert die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft vor dem "Finale" der Gruppenphase in der UEFA Nations League heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) auf zwei Positionen: Gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion rücken Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown für Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt in die Startelf.

Die deutsche Aufstellung: Ter Stegen - Tah, Pavlovic, Kimmich (K), Havertz, Gruda, Brown, Treu, Schlotterbeck, Wirtz, Scherhant.