Männer-Nationalmannschaft
Zwei Wechsel vor dem Niederlande-Spiel
Bundestrainer Jürgen Klopp ändert die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft vor dem "Finale" der Gruppenphase in der UEFA Nations League heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) auf zwei Positionen: Gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion rücken Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown für Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt in die Startelf.
Die deutsche Aufstellung: Ter Stegen - Tah, Pavlovic, Kimmich (K), Havertz, Gruda, Brown, Treu, Schlotterbeck, Wirtz, Scherhant.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
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