Nations League: Gruppenfinale gegen die Niederlande live in der ARD

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin im sechsten und letzten Gruppenspiel in der UEFA Nations League die Niederlande. Nach dem 3:1 am Freitag in Serbien kann das DFB-Team nun den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Duell im Olympiastadion.

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD überträgt das Spiel am Montagabend (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream in der sportschau.de. Ab 20.15 Uhr führt Moderatorin Esther Sedlaczek durch die Vorberichterstattung, als Experte ist Bastian Schweinsteiger dabei. Tom Bartels kommentiert die Partie.

Wo wird gespielt?

Das finale Nations-League-Gruppenspiel findet im Berliner Olympiastadion statt. Die altehrwürdige Arena ist der allseits bekannte Austragungsort des DFB-Pokalfinals sowie Heimspielstätte von Zweitligatabellenführer Hertha BSC. Das Olympiastadion fasst bei Länderspielen rund 74.475 Menschen.

Wer leitet die Partie?

Das Schiedsrichtergespann vor Ort kommt aus Schweden. Glenn Nyberg wird das Spiel leiten. Seine Assistenten sind Mahbod Beigi und Andreas Söderkvist, Vierter Offizieller ist Adam Ladebäck. Videoassistent ist Marco Di Bello aus Italien.

Wie ist die deutsche Bilanz gegen die Niederlande?

Der Klassiker zwischen Deutschland und den Niederlanden hat eine lange Historie. In Berlin feiert die Begegnung ein kleines Jubiläum: Es ist das 50. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. 18-mal gewann die DFB-Auswahl das Nachbarschaftsduell, in 12 Spielen musste sich die Nationalmannschaft geschlagen geben. Das letzte Aufeinandertreffen war das Nations-League-Hinspiel am 24. September in Amsterdam, welches 1:1 endete. Felix Nmecha erzielte das Tor zur zwischenzeitlichen deutschen Führung. In 19 von 49 Spielen brachte das Duell keinen Sieger hervor. Eines der größten Duelle zwischen den beiden Mannschaften fand am 7. Juli 1974 statt: Nach Toren von Paul Breitner und Gerd Müller gewann Deutschland das WM-Finale gegen die Niederlande mit 2:1 und wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Joshua Kimmich hat von allen Spielern aus dem deutschen Kader die meisten Spiele (8) gegen die Niederlande bestritten.

Wie ist die Lage in der deutschen Gruppe?

Weiterhin offen. Die deutsche Nationalmannschaft fuhr aus den bisherigen fünf Spielen in Gruppe A2 acht Punkte ein, ist damit punktgleich mit Griechenland, belegt jedoch aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs den dritten Platz. Doch der Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League ist noch aus eigener Kraft möglich. Nach dem Sieg in Belgrad hat es das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande (elf Punkte, erster Platz) am kommenden Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin in der eigenen Hand, noch einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe zu erreichen.

Wer steht im deutschen Kader?

Aus dem 44-er Kader in der XXL-Länderspielphase mit vier Partien ist für die Partien gegen Serbien und die Niederlande nun wieder ein 24-Mann-Aufgebot geworden. Niclas Füllkrug kehrt dank seiner starken Trefferquote in der Bundesliga wieder ins DFB-Team zurück. Außerdem nominierte Klopp erstmals U 21-Nationalspieler Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach für die A-Nationalmannschaft. Auf ihr erstes Länderspiel können auch Abwehrspieler Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart und Brajan Gruda von RB Leipzig hoffen.

Was ist besonders an Mohyas Nominierung?

Wael Mohya würde bei einem Einsatz gegen die Niederlande mit 17 Jahren und 320 Tagen zum drittjüngsten Spieler in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft werden. Der Gladbacher wäre damit zugleich auch der jüngste deutsche Nationalspieler seit 116 Jahren. Nur Willy Baumgärtner (17 Jahre und 104 Tage) und Marius Hiller (17 Jahre und 241 Tage) waren bei ihren Debüts in den Jahren 1908 und 1910 jünger. Mohya würde bei einem Tor gegen die Niederlande mit 17 Jahren und 320 Tagen zum zweitjüngsten Torschützen in der Geschichte der Nationalmannschaft werden. Der jüngste Torschütze bisher ist Marius Hiller, der bei seinem Debüt am 3. April 1910 im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen direkt ein Tor erzielte.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind in den Fan-Infos des DFB zu finden.