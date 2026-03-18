Zwei Distanztore lassen Wolfsburg in Jena jubeln

Für den VfL Wolfsburg ist eine perfekte Englische Woche in der Google Pixel Frauen-Bundesliga möglich. Nach dem 2:1 im Verfolgerduell mit Bayer 04 Leverkusen legte das Team von Trainer Stephan Lerch nun ein 2:0 (2:0) in einer Nachholpartie vom 15. Spieltag beim FC Carl Zeiss Jena nach.

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Wiedersehen der beiden Teams im Halbfinale des DFB-Pokals (Ostersonntag, 5. April, ab 16.15 Uhr) sorgten zwei Distanzschüsse dafür, dass die Wölfinnen ihren zweiten Tabellenplatz festigen konnten. Vor 1099 Zuschauer*innen im Ernst-Abbe-Sportfeld brachte die langjährige DFB-Kapitänin Alexandra Popp (23.) den VfL mit ihrem zwölften Saisontreffer in Führung. Nationalspielerin Cora Zicai (36.) legte noch vor der Pause nach. Der Vorsprung auf den neuen Tabellendritten Eintracht Frankfurt beträgt acht Zähler. Der FC Carl Zeiss Jena rangiert nach der vierten Niederlage aus den zurückliegenden fünf Spielen weiterhin am Tabellenende.

Ihlenburg: "Sollte uns Mut geben"

"Wir haben eigentlich ein ordentliches Spiel abgeliefert und nicht viel zugelassen", sagte Jenas Kapitänin Toma Ihlenburg. "In den entscheidenden Momenten waren wir dann nicht da. Dennoch war es ein Auftritt, der uns Mut für die restliche Saison geben sollte."

Wolfsburgs Torschützin Cora Zicai erklärte: "Wir haben nicht unsere beste Leistung auf dem Platz gebracht, aber am Ende zählen die drei Punkte. Jena hat uns das Leben schwer gemacht. Die Chancen, die wir hatten, müssen wir effektiver nutzen."

Alexandra Popp meinte: "Wirklich zufrieden können wir nicht sein. Wir haben uns wenige Chancen herausgespielt und waren nicht zwingend genug nach vorne. Das war nicht unser Anspruch. Aber die drei Punkte nehmen wir sehr gerne mit."

Viele Wechsel auf beiden Seiten

Jenas Trainer Florian Kästner, der sein Team aufgrund einer Gelbsperre nicht wie gewohnt von der Bank betreuen konnte und an der Seitenlinie von Co-Trainer Matthias Buszkowiak vertreten wurde, nahm für das zweite Heimspiel nacheinander gleich sechs Veränderungen in der Anfangsformation vor. Merza Julevic und Elena Mühlemann durften aufgrund ihrer jeweils fünften Gelben Karte nicht mitwirken. Außerdem blieben Melina Reuter, Olivia Alcaide, Isabella Jaron und Nelly Juckel im Vergleich zum 1:1 gegen den Hamburger SV auf der Bank. Suya Häring, Nike Andersson, Steffi Schmid, Noemi Gentile, Gwendolyn Mummert und Emily Reske rückten neu in die Startelf.

Der VfL Wolfsburg rotierte nach dem 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen sogar auf sieben Positionen. Nationaltorhüterin Stina Johannes (Fingerverletzung) und Kessya Bussy (Knieprobleme) konnten angeschlagen nicht mitwirken. Außerdem machten die DFB-Auswahlspielerinnen Janina Minge und Sarai Linder sowie Caitlin Dijkstra, Svenja Huth und Janou Levels Platz. Stattdessen starteten Torhüterin Martina Tufekovic sowie Thea Bjelde, Lineth Beerensteyn, Maria-Joelle Wedemeyer, Vivien Endemann, Cora Zicai und Judit Pujols.

Wenige Chancen bis zur Führung

Bis zur ersten Torchance des Spiels dauerte es nur wenige Sekunden. Einen Rückpass der Gastgeberinnen auf U 23-Nationaltorhüterin Jasmin Janning konnte Cora Zicai abfangen. Im Strafraum versuchte die 21-Jährige, Jasmin Janning zu umlaufen, Jenas Torfrau reagierte aber aufmerksam und nahm den Ball auf. Sonst taten sich die Wolfsburgerinnen zunächst schwer, eine Lücke in der Defensive des Gegners zu finden. Der FC Carl Zeiss Jena störte den VfL immer wieder mutig im Spielaufbau. Nach den Ballgewinnen kamen die Thüringerinnen aber nicht in die Nähe des gegnerischen Strafraums.

So blieben vielversprechende Möglichkeiten lange aus. Ein Schuss aus der Distanz sorgte dann aber doch für den ersten Treffer der Partie: Ella Peddemors bediente außerhalb des Strafraums Alexandra Popp (23.), die mit einem satten Linksschuss ins rechte Eck traf.

Auch nach der Führung gehörte die Spielkontrolle den Wolfsburgerinnen. Der VfL legte dann auch noch im ersten Durchgang ein weiteres Tor aus der Distanz nach. Corai Zicai blockte einen Pass im Spielaufbau von U 19-Nationalspielerin Felicia Sträßer. Jena-Torhüterin Jasmin Janning versuchte die Situation zu klären. Der aufspringende Ball landete aber erneut bei Cora Zicai (36.), die das Spielgerät in einem hohen Bogen hinter die Linie beförderte. Mit dem 2:0 ging es auch in die Halbzeitpause.

Bonsu verpasst Anschlusstor

Den zweiten Durchgang nahmen beide Teams mit neuen Spielerinnen in Angriff. Für Carl Zeiss Jena standen nun die beiden Angreiferinnen Melina Reuter und Isabella Jaron anstelle von Suya Haering und Noemi Gentile auf dem Feld. Bei Wolfsburg wurde Torschützin Alexandra Popp von DFB-Vizekapitänin Janina Minge ersetzt. Die offensiven Akzente setzte weiterhin der VfL. Nach einem frühen Ballgewinn kam die Kugel über Umwege zu Cora Zicai, die an Jasmin Janning scheiterte. Nach einer Ablage von Justine Kielland auf Ella Peddemors war Jenas Torhüterin erneut zur Stelle.

Nach rund einer Stunde kam der FC Carl Zeiss Jena vielversprechend in den Wolfsburger Strafraum. Einen Steilpass erreichte VfL-Torhüterin Martina Tufekovic aber vor der eingewechselten Isabella Jaron. Kurz darauf kamen die Gastgeberinnen zu ihrer besten Gelegenheit. Nach einem weiten Ball war Josephine Bonsu frei durch. Ihren Schuss setzte die Nationalspielerin von Ghana aber neben das Tor.

Janning mit einigen Paraden

Die Wolfsburgerinnen erspielten sich ihre nächste Chance über Vivien Endemann. Die 24 Jahre alte Nationalstürmerin setzte sich auf der rechten Seite gegen ihre Gegenspielerin durch. Nach ihrer flachen Hereingabe schoss die eingewechselte Anny Kerim-Lindland aber knapp am Tor vorbei. Das Team von VfL-Trainer Stephan Lerch blieb auch danach über die Flügel gefährlich. Jenas Gwendolyn Mummert konnte den Versuch von der in der Mitte lauernden Cora Zicai im letzten Moment noch mit einer Grätsche blocken. Der Nachschuss der Wolfsburger Torschützin geriet zu zentral, um Jasmin Janning im Tor der Gastgeberinnen in Bedrängnis zu bringen.

In der Schlussphase konnte sich die 20-Jährige noch mehrmals auszeichnen. Erst lenkte Jasmin Janning einen Flachschuss von Janina Minge zur Ecke. Außerdem behielt die Torhüterin nach Vorarbeit von Janou Levels im Eins-gegen-Eins mit Cora Zicai die Oberhand. So blieb es beim 2:0 für den VfL Wolfsburg.