Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien nutzt die deutsche U 21-Nationalmannschaft die anstehende Länderspielphase, um sich auf höchstem Niveau mit zwei sehr ambitionierten und ebenfalls als Gruppensieger für die EM qualifizierten Gegnern zu messen. Für das Heimspiel gegen Belgien am Freitag, 13. November (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und Joyn), im Stadion an der Hafenstraße in Essen und das Auswärtsspiel gegen Kroatien am Dienstag, 17.November (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und Joyn), in Rijeka hat Cheftrainer Antonio Di Salvo heute seinen Kader benannt.

"Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegner bewegen", sagt Di Salvo. "Auf dem Weg zur EM im nächsten Sommer ist das der nächste Schritt für unsere Mannschaft. Dazu gehört auch, dass wir auf diesem hohen Niveau unsere Abläufe weiter verbessern möchten, damit die Mannschaft weiter zusammenwächst."

Fünf Rückkehrer, zwei Neulinge

Mit Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Mika Baur (Celtic Glasgow), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Anton Kade (FC Augsburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) kehren fünf Spieler zur U 21-Nationalmannschaft zurück. Erstmals in eine DFB-Auswahlmannschaft berufen wurde Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims). Hennes Behrens (FC Augsburg) stößt aus dem Kreis der A-Nationalmannschaft dazu.

Dort dürfen sich diesmal erneut einige Akteure zeigen. "Ich freue mich sehr, dass mit Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Finn Jeltsch, Lennart Karl und Wael Mohya gleich sechs noch für die U 21 spielberechtigte Jungs die Möglichkeit erhalten, sich bei der A-Nationalmannschaft zu bewähren", so Di Salvo. "Ich wünsche allen und natürlich der gesamten Mannschaft in der Nations League viel Erfolg."

EM-Auslosung am 26. November

Nicht zurückgreifen kann der DFB-Trainer auf die verletzten oder sich im Aufbautraining befindenden Ilyas Ansah (Hull City), Noahkai Banks (FC Augsburg), Noah Darvich (SV Elversberg), Aljoscha Kemlein (1.FC Union Berlin), Assan Ouedraogo (RB Leipzig) und Nelson Weiper (SK Sturm Graz).

Die U 21-Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Die EM-Gruppen werden am Donnerstag, 26. November 2026, in Belgrad ausgelost.