Wück nominiert erstmals Hoffmann und Gräwe - fünf Rückkehrerinnen dabei

Bundestrainer Christian Wück hat 23 Spielerinnen in das Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die bevorstehenden Länderspiele am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) gegen England im Londoner Wembley-Stadion und am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) gegen Australien in Duisburg berufen.

Erstmals dabei sind die 25-jährige Stürmerin Giovanna Hoffmann von RB Leipzig und die 21-jährige Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe von Eintracht Frankfurt. Mit Linda Dallmann (FC Bayern München), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sara Däbritz (Olympique Lyon) und Torhüterin Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) kehren gleich fünf Spielerinnen in den Kreis der DFB-Frauen zurück. Sara Däbritz hatte dem Team bei den vergangenen Maßnahmen aufgrund einer Knöchelverletzung gefehlt. Alexandra Popp, die Ende September ihren Rücktritt aus dem DFB-Team bekanntgab, wird für das zweite Länderspiel gegen Australien als 24. Spielerin in den Kader rücken, um in Duisburg ihr 145. und letztes Spiel für Deutschland zu absolvieren.

Schulze Solano fehlt verletzt

In dem 23-köpfigen Aufgebot befinden sich insgesamt 16 Spielerinnen, die bei den Olympischen Spielen mit vor Ort waren. Verzichten muss Wück dagegen auf Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao, die an einem Kreuzbandriss laboriert. Ebenso fehlen wird Abwehrspielerin Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg. Angesichts der erst jüngst abgeklungenen Nachwirkungen einer leichten Verletzung wird sie für die bevorstehende Nationalmannschaftsmaßnahme pausieren. Diese Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit dem Verein getroffen.

Christian Wück sagt: "Ich freue mich sehr darauf, dass es nun endlich losgeht! Wir im Trainer*innenteam haben in den vergangenen Monaten viele Spiele in der Frauen-Bundesliga, aber auch im Ausland, in England, Italien, Frankreich und den USA beobachtet, um aktuelle, ehemalige wie auch neue Nationalspielerinnen zu sichten und mit ihnen in den Austausch zu gehen. Giovanna Hoffmann erfüllt unser Positionsprofil einer Mittelstürmerin nahezu zu 100 Prozent. Wir sind gespannt, ob sie die in der Frauen-Bundesliga gezeigten Leistungen, auch international auf hohem Niveau abrufen kann. Lisanne hat ebenfalls mit guten Leistungen und hoher Spielzeit im Verein auf sich aufmerksam gemacht. Sie hat nahezu alle U-Teams durchlaufen und sich im Verein so weiterentwickelt, dass wir ihr den Sprung in die A-Mannschaft zutrauen. Für Selina sprechen ihre Vielseitigkeit auf den offensiven Positionen, ihre Schnelligkeit, Körperlichkeit und Torgefahr."

Auf Abruf befinden sich elf Spielerinnen, von denen mit Shekiera Martinez (SC Freiburg) und Marie Müller (Portland Thorns) sowie den Torhüterinnen Ena Mahmutovic (FC Bayern München) und Sophia Winkler (SGS Essen) vier im Aufgebot der U 23-Nationalmannschaft stehen. Die neue U 23-Nationalmannschaft startet am 24. Oktober mit der Partie gegen Frankreich in ihre internationale Spielrunde.

Wück: "Den Übergangsbereich stärken"

Christian Wück sagt: "Wir wollen den Übergangsbereich stärken, um insbesondere den Spielerinnen, die nach der U 20 nicht den Sprung in die A-Mannschaft schaffen, eine Plattform zu geben, sich zu beweisen und weiterzuentwickeln. Es sind viele spannende Spielerinnen dabei, denen wir es jetzt schon zutrauen würden, bei uns aufzulaufen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es für ihre Entwicklung besser ist, diesen Zwischenschritt zu gehen. Wir stehen dabei im regelmäßigen Austausch mit U 23-Trainerin Kathrin Peter und ihrem Team.“

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft sich am kommenden Montag in Frankfurt und lädt ab 16.30 Uhr zum öffentlichen Training im Stadion am Brentanobad. Es wird die erste Trainingseinheit des neuen Trainer*innen-Gespanns, das von Bundestrainer Christian Wück und seinen beiden Assistenztrainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak angeführt wird. Für das Debüt des neuen Trainer*innenteams vor heimischer Kulisse, das gleichzeitig das letzte Länderspiel von Alexandra Popp in Duisburg sein wird, sind bereits rund 22.500 verkauft. Eintrittskarten sind noch über das DFB-Ticketportal erhältlich.