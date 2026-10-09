Wück: "Man sieht, wie die Mädels brennen"

Zum Saisonauftakt hat die Frauen-Nationalmannschaft in Karlsruhe in einem rasanten Spiel ein 4:2 (2:1) gegen Australien gefeiert. Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen ordneten im Anschluss die Partie und ihre Leistungen ein. DFB.de hat mitgeschrieben.

Christian Wück: Wir haben sehr gut begonnen, aber auch gemerkt, dass mit Australien eine Mannschaft mit unheimlich viel Qualität auf dem Platz steht. Mich ärgert, dass wir den Gegner wieder ins Spiel bringen kurz vor der Halbzeit. Das darf uns nicht passieren, so ist auch die ausgeglichene zweite Halbzeit zu erklären. Die Mädels haben dagegengehalten und wir am Ende gewonnen, darum geht es. Wir hatten heute ein Durchschnittsalter von 24 Jahren. Man sieht, wie die Mädels brennen und dass wir unheimlich viel Qualität auf der Bank haben.

Melissa Kössler: Wir können zufrieden sein, wir wollten etwas ausprobieren und konnten das in großen Teilen auch umsetzen. Beim ersten Tor tat es mir ein bisschen leid, ich hoffe, ich habe es Franziska (Kett, Anm.d.Red.) nicht weggeschnappt. Ich bin froh, dass mir das zweite gelungen ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel. Wir müssen am Ende kompakter stehen und cleverer sein.

Cora Zicai: Ich bin sehr dankbar, von Anfang an die Chance zu bekommen. Ich dachte mir, das ich einfach Spaß habe und Minuten sammele. Es war eine Erleichterung, dass ich wieder dabei sein darf. Es hat mir Sicherheit gegeben, dass hinter mit Carlotta (Wamser, Anm.d.Red.) war, auf die ich mich verlassen konnte, wenn ich mal hängen bleibe.