Bundestrainer Christian Wück hat am heutigen Donnerstag den Kader für die UEFA Women's EURO in der Schweiz bekanntgegeben. Das Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft umfasst 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen. Angeführt wird das Team von Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München).

Im Kader findet sich eine Mischung aus Routine und Unbekümmertheit. Die erfahrensten Spielerinnen sind Sara Däbritz (Olympique Lyon) mit 108 Länderspielen, Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) mit 83 Länderspielen und Lea Schüller (FC Bayern München), die bislang 75-mal für Deutschland auflief. Insgesamt wurden elf Spielerinnen nominiert, die bei der UEFA Women’s EURO in England vor drei Jahren das Finale erreichten. Sieben Spielerinnen bestreiten erstmals ein Turnier für die Frauen-Nationalmannschaft, darunter Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt), Franziska Kett (FC Bayern München) und Rebecca Knaak (Manchester City), die in diesem Jahr ihr Debüt für Deutschland gegeben haben.

Wück: "Ich habe Vertrauen in meine Spielerinnen"

Christian Wück sagt: "Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an. Ich bin mir sicher, dass wir einen guten und ausgeglichenen Kader zusammengestellt haben, mit dem wir für die Herausforderungen eines Turniers die passenden Lösungen finden können. Dabei ist mir wichtig, dass wir uns nie gegen, sondern immer für eine Spielerin entschieden haben. Und das jeweils mit großer Überzeugung. Ich habe Vertrauen in meine Spielerinnen und in unsere Entscheidungen und bin mir sicher, dass wir mit diesem Kader eine gute und erfolgreiche Europameisterschaft spielen werden. Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren – dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen."

Die Frauen-Nationalmannschaft bezieht am 19. Juni ihr Team Base Camp für die Europameisterschaft im HomeGround von adidas in Herzogenaurach. In der EM-Gruppenphase trifft das deutsche Team in St. Gallen auf Polen (4. Juli, ab 21 Uhr, live in der ARD), in Basel auf Dänemark (8. Juli , ab 18 Uhr, live in der ARD) und in Zürich auf Schweden (12. Juli, ab 21 Uhr, live im ZDF).

Der deutsche EM-Kader

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak, Sarai Linder, Janina Minge, Carlotta Wamser

Mittelfeld/Angriff: Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Giovanna Hoffmann, Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai

Auf Abruf: Alara, Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vanessa Diehm, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch, Pia-Sophie Wolter